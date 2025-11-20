EduBourse » Wiadomości EduBourse » Prognoza EURUSD: Obrót przy 1,0774 może wywołać odbicie o 0,15%

Traderzy walutowi będą czujni w najbliższy poniedziałek, 13 maja, oczekując na kluczowe dane ekonomiczne, które mają dać dalszy impuls najważniejszej parze EUR/USD. Jednakże dzisiejsze poziomy techniczne mogą oferować ciekawe okazje handlowe.

Codzienny pivot: 1,0774

Opór: 1,0800

Wsparcie: 1,0750

Oczekiwana niepewność i konsolidacja

Brak ważnych komunikatów ekonomicznych w Europie i Stanach Zjednoczonych dzisiaj powinien utrzymać tę parę forex Para EURUSD znajduje się w fazie konsolidacji, z ruchami o niskiej amplitudzie. Handlowcy czekają na dane dotyczące cen producentów w USA i europejskiego PKB, które zostaną opublikowane w dalszej części tygodnia. Dane te mogą dostarczyć dalszych wskazówek.

Wskaźnik RSI (Relative Strength Index) utrzymuje się obecnie na poziomie neutralnym 50, odzwierciedlając tę ​​niepewność i oczekiwanie wyraźniejszego trendu na głównej parze handlowy forex

Analiza techniczna: potencjalne odbicie

Pomimo obecnego braku zdecydowania, dzisiejsze poziomy techniczne oferują interesujące możliwości dla aktywnych traderów. Kluczowy (lub zwrotny) poziom dnia znajduje się na 1,0774, z oporem na 1,0800 i wsparcie dla 1,0750.

Jeżeli parze EURUSD uda się przebić opór na 1,0800, może nastąpić ruch w górę, którego pierwszym celem jest 1,0790, co stanowi odbicie 0,15% w stosunku do dziennego punktu obrotu.

Forex i handel EURUSD konieczne będzie zatem uważne monitorowanie tych kluczowych poziomów w celu wykorzystania potencjalnych szans, które się pojawią.