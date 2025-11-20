EduBourse » Wiadomości EduBourse » Prognoza EURUSD: W ten piątek kurs EURUSD spadnie o 1%

Inwestorzy uważnie śledzą rozwój sytuacji na rynku Forex, a w szczególności pary walutowej EUR/USD, w najbliższy piątek, 12 kwietnia 2025 r. Opublikowane w środę dane o inflacji w USA wpłynęły na europejską walutę, powodując gwałtowny spadek kursu tej pary walutowej.

Kluczowe punkty :

Poziom kluczowy (punkt zwrotny), który należy obserwować: 1,0700

Trend spadkowy Para EURUSD spadła po opublikowaniu danych o inflacji

Para EURUSD spadła po opublikowaniu danych o inflacji Niedźwiedzie cele na 1,0685 następnie 1,0665

Analiza rynku EURUSD

Para forex Para EUR/USD zaczęła spadać po opublikowaniu w środę danych o inflacji w USA. Poziom 1,0700 jest obecnie kluczowym punktem zwrotnym, który należy obserwować. Przekroczenie tego progu oznaczałoby ponowne rozpoczęcie ruchu spadkowego w kierunku celów na poziomie 1,0685 następnie 1,0665.

Odwrotnie, odbicie powyżej 1,0720 byłoby konieczne dla łagodzić naciski w dół w krótkim okresie czasu handel EURUSD. Inwestorzy będą uważnie śledzić rozwój sytuacji w najbliższy piątek ze względu na dużą zmienność rynku.

Analiza techniczna pary EURUSD

Z technicznego punktu widzenia para EURUSD rozpoczęła fazę konsolidacji wokół kluczowego poziomu 1,0700. Należy teraz uważnie monitorować ten poziom wsparcia. Przełamanie tego poziomu spowodowałoby ponowne rozpoczęcie ruchu spadkowego w kierunku celów 1,0685 następnie 1,0665.

Z drugiej strony, aby złagodzić krótkoterminową presję spadkową, konieczne jest odbicie powyżej 1,0720 byłoby niezbędne. Inwestorzy będą musieli zachować czujność w związku z nadchodzącymi publikacjami danych ekonomicznych, które mogą mieć wpływ na obecny trend handlowy.