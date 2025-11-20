Prognoza EURUSD: W ten piątek kurs EURUSD spadnie o 1%

Inwestorzy uważnie śledzą rozwój sytuacji na rynku Forex, a w szczególności pary walutowej EUR/USD, w najbliższy piątek, 12 kwietnia 2025 r. Opublikowane w środę dane o inflacji w USA wpłynęły na europejską walutę, powodując gwałtowny spadek kursu tej pary walutowej.

Kluczowe punkty :

  • Poziom kluczowy (punkt zwrotny), który należy obserwować: 1,0700
  • Trend spadkowyPara EURUSD spadła po opublikowaniu danych o inflacji
  • Niedźwiedzie cele na 1,0685 następnie 1,0665
Analiza rynku EURUSD

Para forex Para EUR/USD zaczęła spadać po opublikowaniu w środę danych o inflacji w USA. Poziom 1,0700 jest obecnie kluczowym punktem zwrotnym, który należy obserwować. Przekroczenie tego progu oznaczałoby ponowne rozpoczęcie ruchu spadkowego w kierunku celów na poziomie 1,0685 następnie 1,0665.

Odwrotnie, odbicie powyżej 1,0720 byłoby konieczne dla łagodzić naciski w dół w krótkim okresie czasu handel EURUSD. Inwestorzy będą uważnie śledzić rozwój sytuacji w najbliższy piątek ze względu na dużą zmienność rynku.

Analiza techniczna pary EURUSD

Prognoza EURUSD 12 kwietnia 2025 r.

Z technicznego punktu widzenia para EURUSD rozpoczęła fazę konsolidacji wokół kluczowego poziomu 1,0700. Należy teraz uważnie monitorować ten poziom wsparcia. Przełamanie tego poziomu spowodowałoby ponowne rozpoczęcie ruchu spadkowego w kierunku celów 1,0685 następnie 1,0665.

Z drugiej strony, aby złagodzić krótkoterminową presję spadkową, konieczne jest odbicie powyżej 1,0720 byłoby niezbędne. Inwestorzy będą musieli zachować czujność w związku z nadchodzącymi publikacjami danych ekonomicznych, które mogą mieć wpływ na obecny trend handlowy.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

