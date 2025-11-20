W ten piątek na rynku Forex będzie hucznie publikowanych wiadomości, a uwaga wszystkich traderów skupi się na parze EURUSD. Wspólna waluta europejska znajduje się pod presją spadkową w stosunku do amerykańskiego dolara, co testuje ważny poziom psychologiczny.

Kluczowe punkty :

EURUSD pod presją, testuje kluczowe wsparcie na 1,0700

Niedźwiedzi cel na 1,0665 jeśli wsparcie ustąpi

jeśli wsparcie ustąpi Uwaga na PMI w strefie euro i Stanach Zjednoczonych

Analiza techniczna EURUSD: Rynek niedźwiedzi szuka kierunku

Dzisiejsza analiza pary EUR/USD ujawnia utrzymujące się spadkowe tło dla wiodącej pary walutowej na rynku forex. Handlowcy uważnie monitorują poziom pivot 1,0700, który obecnie pełni rolę kluczowego wsparcia. Przekroczenie tego progu może spowodować przyspieszenie spadku, a pierwszym celem jest 1,0665.

Jednak rynek wydaje się niezdecydowany i nie jest jeszcze w stanie podjąć ostatecznej decyzji. Odbicie powyżej oporu przy 1,0725 mogłoby rzeczywiście opóźnić scenariusz niedźwiedzi i otworzyć drogę do ruchu ożywienia w kierunku 1,0755. Traderzy na parze EUR/USD muszą zatem zachować czujność i dostosowywać swoją strategię do ruchów cen wokół tych kluczowych poziomów.

Kalendarz ekonomiczny: potencjalne katalizatory dla handlu EURUSD

Zapowiada się, że ten dzień będzie obfitował w dane ekonomiczne, które mogą mieć istotny wpływ na trend pary EUR/USD. Inwestorzy Forex powinni zwracać szczególną uwagę na publikację wskaźników PMI, zarówno w strefie euro, jak i w Stanach Zjednoczonych.

Te wiodące wskaźniki aktywności gospodarczej mogą rzeczywiście rzucić nowe światło na względną kondycję obu stref monetarnych. Wyraźna rozbieżność między danymi europejskimi i amerykańskimi prawdopodobnie wzmocniłaby obecne wahania na parze EUR/USD, zarówno w górę, jak i w dół.

W tym kontekście doświadczeni inwestorzy podejdą do sprawy ostrożnie i zaczekają na potwierdzenie kluczowych poziomów technicznych oraz publikację danych makroekonomicznych, zanim zajmą pozycje na rynku Forex. Prognoza pary EURUSD może zatem ulegać znacznym korektom w ciągu dnia, potencjalnie oferując krótkoterminowe okazje handlowe najbardziej reaktywnym inwestorom.