Prognoza EURUSD: Euro może spaść o -1,1% dzisiaj, obserwują traderzy

W ten czwartek uwaga uczestników rynku walutowego skupi się na parze EUR/USD. Para walutowa euro w stosunku do dolara amerykańskiego jest rzeczywiście uważnie obserwowana po przełamaniu kluczowego poziomu technicznego. Teraz uwaga skupia się na kolejnych celach spadkowych.

Oto najważniejsze punkty, o których należy pamiętać:

  • Poziom obrotu: 1,0755
  • Trend: Celowanie w rynek niedźwiedzi I 1,0725 1,0700
  • Ryzyko: odbicie poza 1,0755 do 1,0790
Niedźwiedzie wybicie poziomu 1,0755

Dzień rozpoczął się dobrze dla euro w stosunku do dolara amerykańskiego. handel EURUSD. W pierwszych godzinach handlu para EURUSD handlowała powyżej poziomu pivot 1,0755. Jednak ten pilnie obserwowany próg techniczny nie wytrzymał presji sprzedaży.

Euro rzeczywiście przebiło się przez to kluczowe wsparcie, otwierając drogę do nowy ruch spadkowy na rynku forex. Handlowcy walutami przewidują obecnie kontynuację spadku w kierunku następne cele techniczne na poziomie 1,0725 i 1,0700.

Analiza techniczna pary EURUSD: jaki będzie wynik dzisiaj?

Prognoza EURUSD 9 maja 2025 r.

Czysta analiza techniczna sugeruje zatem, trend spadkowy na ten czwartek na EURUSD podczas handlowy. Jednakże w przypadku odbicia i przekroczenia 1,0755, para mogłaby wtedy złapać oddech i skupić się na powrocie do 1,0790 lub nawet 1,0800.

Traderzy forex będą zatem uważnie śledzić dzisiejsze poranne wahania, aby określić kierunek korzystny dla tej pary gwiazd. Zapowiada się ożywiona sesja, zwłaszcza po przerwie w grze 1,0755.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

