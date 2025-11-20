EduBourse » Wiadomości EduBourse » Prognoza EURUSD: Euro może spaść o -1,1% dzisiaj, obserwują traderzy

W ten czwartek uwaga uczestników rynku walutowego skupi się na parze EUR/USD. Para walutowa euro w stosunku do dolara amerykańskiego jest rzeczywiście uważnie obserwowana po przełamaniu kluczowego poziomu technicznego. Teraz uwaga skupia się na kolejnych celach spadkowych.

Oto najważniejsze punkty, o których należy pamiętać:

Poziom obrotu: 1,0755

Trend: Celowanie w rynek niedźwiedzi I 1,0725 1,0700

Ryzyko: odbicie poza 1,0755 do 1,0790

Niedźwiedzie wybicie poziomu 1,0755

Dzień rozpoczął się dobrze dla euro w stosunku do dolara amerykańskiego. handel EURUSD. W pierwszych godzinach handlu para EURUSD handlowała powyżej poziomu pivot 1,0755. Jednak ten pilnie obserwowany próg techniczny nie wytrzymał presji sprzedaży.

Euro rzeczywiście przebiło się przez to kluczowe wsparcie, otwierając drogę do nowy ruch spadkowy na rynku forex. Handlowcy walutami przewidują obecnie kontynuację spadku w kierunku następne cele techniczne na poziomie 1,0725 i 1,0700.

Analiza techniczna pary EURUSD: jaki będzie wynik dzisiaj?

Czysta analiza techniczna sugeruje zatem, trend spadkowy na ten czwartek na EURUSD podczas handlowy. Jednakże w przypadku odbicia i przekroczenia 1,0755, para mogłaby wtedy złapać oddech i skupić się na powrocie do 1,0790 lub nawet 1,0800.

Traderzy forex będą zatem uważnie śledzić dzisiejsze poranne wahania, aby określić kierunek korzystny dla tej pary gwiazd. Zapowiada się ożywiona sesja, zwłaszcza po przerwie w grze 1,0755.