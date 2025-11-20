W ten piątek inwestorzy Forex zwracają uwagę na spadkowy trend na parze EUR/USD. Mimo że eurodolar odnotował dziś rano nieznaczne odbicie, analitycy spodziewają się, że korekta będzie kontynuowana w krótkim terminie, jeśli kurs spadnie poniżej 1,0800. Skup się na głównych poziomach technicznych i scenariuszach, które należy obserwować w przypadku handlu parą EUR/USD.

Podsumowanie kluczowych punktów:

Poziom kluczowy: 1,0820

Trend dnia: niedźwiedzi

Ciąg dalszy nastąpi : przebicie 1,0800 do celu 1,0760

Utrzymująca się presja sprzedaży na EURUSD

W piątek euro w stosunku do dolara znajduje się w niedźwiedzim otoczeniu rynkowym, a kluczowy poziom to 1,0820 które będą trudne do pokonania dla traderów. Para forex Para EURUSD znajdowała się pod presją sprzedaży od momentu otwarcia sesji, spadając o 0,3% po próbie porannego odbicia.

Pomimo odnowionego apetytu na ryzyko operatorzy nie są w stanie przywrócić trwały wzrostowy impet w handlowy. Uprzedzenie pozostaje niedźwiedzio poniżej 1,0820, Z pierwsze wsparcie na poziomie 1,0800.

Analiza techniczna EURUSD

Z punktu widzenia kartystów, handel EURUSD ryzyko pojawienia się nowych wydań, jeśli 1,0800 zostać wciśniętym. W tym scenariuszu, niedźwiedzie przyspieszenie w kierunku 1,0760 należałoby wówczas rozważyć rozwiązanie w bardzo krótkim okresie.

Odwrotnie, odbicie powyżej kluczowego oporu 1,0820 podważałoby scenariusz niedźwiedzi. Następnie inwestorzy będą obserwować możliwe odbicie w kierunku kolejnych przeszkód 1,0850.