W ten piątek inwestorzy Forex zwracają uwagę na spadkowy trend na parze EUR/USD. Mimo że eurodolar odnotował dziś rano nieznaczne odbicie, analitycy spodziewają się, że korekta będzie kontynuowana w krótkim terminie, jeśli kurs spadnie poniżej 1,0800. Skup się na głównych poziomach technicznych i scenariuszach, które należy obserwować w przypadku handlu parą EUR/USD.

Podsumowanie kluczowych punktów:

  • Poziom kluczowy: 1,0820
  • Trend dnia: niedźwiedzi
  • Ciąg dalszy nastąpi : przebicie 1,0800 do celu 1,0760
Utrzymująca się presja sprzedaży na EURUSD

W piątek euro w stosunku do dolara znajduje się w niedźwiedzim otoczeniu rynkowym, a kluczowy poziom to 1,0820 które będą trudne do pokonania dla traderów. Para forex Para EURUSD znajdowała się pod presją sprzedaży od momentu otwarcia sesji, spadając o 0,3% po próbie porannego odbicia.

Pomimo odnowionego apetytu na ryzyko operatorzy nie są w stanie przywrócić trwały wzrostowy impet w handlowy. Uprzedzenie pozostaje niedźwiedzio poniżej 1,0820, Z pierwsze wsparcie na poziomie 1,0800.

Analiza techniczna EURUSD

Prognoza EURUSD 24 maja 2025 r.

Z punktu widzenia kartystów, handel EURUSD ryzyko pojawienia się nowych wydań, jeśli 1,0800 zostać wciśniętym. W tym scenariuszu, niedźwiedzie przyspieszenie w kierunku 1,0760 należałoby wówczas rozważyć rozwiązanie w bardzo krótkim okresie.

Odwrotnie, odbicie powyżej kluczowego oporu 1,0820 podważałoby scenariusz niedźwiedzi. Następnie inwestorzy będą obserwować możliwe odbicie w kierunku kolejnych przeszkód 1,0850.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

