Prognoza EURUSD: Cel 1,0740 w zasięgu wzroku po odbiciu o 0,5%

W czwartek na rynku Forex panuje ożywienie, a szczególną uwagę inwestorów przyciąga para EURUSD. Oto najważniejsze informacje dotyczące dzisiejszego handlu parą EUR/USD:

  • Kluczowy poziom obrotu 1,0700
  • Trend wzrostowy z celem 1,0740
  • Silne wsparcie na poziomie 1,0665, główny opór na poziomie 1,0700
Zawartość strony pokaz

Analiza techniczna pary EURUSD

Prognoza EURUSD 27 czerwca 2025 r.

Analiza pary EUR/USD ujawnia ciekawą dynamikę na rynku forex. Po przetestowaniu wsparcia w 1,0665Euro wykazuje oznaki odbicia względem dolara amerykańskiego. Jednak para EURUSD wciąż walczy o przebicie się przez kluczowy opór 1,0700.

Traderzy forex uważnie obserwują ten poziom, gdyż jego przebicie może otworzyć drogę do większego wzrostu. W tym byczym scenariuszu kolejne cele będą zlokalizowane w okolicach 1,0725Następnie 1,0755. handel EURUSD mogłoby zatem stworzyć interesujące możliwości zajmowania długich pozycji, jeśli uda się przełamać tę barierę techniczną.

Perspektywy i strategie handlowe dla pary EURUSD

Prognoza dla pary EUR/USD na dziś jest generalnie optymistyczna, z tendencją wzrostową. Niemniej jednak inwestorzy muszą zachować czujność i elastyczność w swoim podejściu do rynku Forex.

Jeżeli jest trzymany powyżej podpory 1,0665preferowaną strategią byłoby poszukiwanie punktów wejścia do zakupu, mając za główny cel 1,0740. Taki cel stanowiłby znaczący krok i mógłby przyciągnąć wielu uczestników rynku.

Należy jednak pamiętać o ryzyku spadkowym. Przerwa w wsparciu przy 1,0665 może szybko odwrócić trend i przesunąć parę na niższe poziomy, potencjalnie tak niskie jak 1,0635Lub 1,0600 w przypadku silnej presji sprzedaży.

Podsumowując, handel parą EUR/USD wymaga dziś zróżnicowanego podejścia. Doświadczeni traderzy będą uważnie śledzić wspomniane kluczowe poziomy i dostosowywać swoje pozycje zgodnie z rozwojem sytuacji na rynku Forex. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym traderem, pamiętaj, że zarządzanie ryzykiem pozostaje kluczowe w tak dynamicznym środowisku, jak rynek Forex.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne przewodniki handlowe

Inne wiadomości EduBourse