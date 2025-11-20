EduBourse » Wiadomości EduBourse » Prognoza EURUSD: Cel 1,0740 w zasięgu wzroku po odbiciu o 0,5%

W czwartek na rynku Forex panuje ożywienie, a szczególną uwagę inwestorów przyciąga para EURUSD. Oto najważniejsze informacje dotyczące dzisiejszego handlu parą EUR/USD:

Kluczowy poziom obrotu 1,0700

Trend wzrostowy z celem 1,0740

Silne wsparcie na poziomie 1,0665, główny opór na poziomie 1,0700

Analiza techniczna pary EURUSD

Analiza pary EUR/USD ujawnia ciekawą dynamikę na rynku forex. Po przetestowaniu wsparcia w 1,0665Euro wykazuje oznaki odbicia względem dolara amerykańskiego. Jednak para EURUSD wciąż walczy o przebicie się przez kluczowy opór 1,0700.

Traderzy forex uważnie obserwują ten poziom, gdyż jego przebicie może otworzyć drogę do większego wzrostu. W tym byczym scenariuszu kolejne cele będą zlokalizowane w okolicach 1,0725Następnie 1,0755. handel EURUSD mogłoby zatem stworzyć interesujące możliwości zajmowania długich pozycji, jeśli uda się przełamać tę barierę techniczną.

Perspektywy i strategie handlowe dla pary EURUSD

Prognoza dla pary EUR/USD na dziś jest generalnie optymistyczna, z tendencją wzrostową. Niemniej jednak inwestorzy muszą zachować czujność i elastyczność w swoim podejściu do rynku Forex.

Jeżeli jest trzymany powyżej podpory 1,0665preferowaną strategią byłoby poszukiwanie punktów wejścia do zakupu, mając za główny cel 1,0740. Taki cel stanowiłby znaczący krok i mógłby przyciągnąć wielu uczestników rynku.

Należy jednak pamiętać o ryzyku spadkowym. Przerwa w wsparciu przy 1,0665 może szybko odwrócić trend i przesunąć parę na niższe poziomy, potencjalnie tak niskie jak 1,0635Lub 1,0600 w przypadku silnej presji sprzedaży.

Podsumowując, handel parą EUR/USD wymaga dziś zróżnicowanego podejścia. Doświadczeni traderzy będą uważnie śledzić wspomniane kluczowe poziomy i dostosowywać swoje pozycje zgodnie z rozwojem sytuacji na rynku Forex. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym traderem, pamiętaj, że zarządzanie ryzykiem pozostaje kluczowe w tak dynamicznym środowisku, jak rynek Forex.