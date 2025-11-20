Wiadomości z rynku Forex w ten piątek będą naznaczone ruchami pary walutowej EURUSD, która wydaje się gotowa do odbicia po niewielkiej korekcie. Handlowcy uważnie śledzą ruchy tej głównej pary walutowej, szukając okazji handlowych na rynku walutowym.

Kluczowe punkty :

Dzisiejszy poziom pivot: 1,0900

Znaczne wsparcie dla 1,0860

Cel wzrostu w kierunku 1,0900 (+ 0,37%)

Analiza techniczna pary EURUSD

Analiza pary EUR/USD pokazuje, że obecnie znajduje się ona w fazie konsolidacji wzrostowej. Po częściowej korekcie wzrostu z poprzedniego dnia euro znajduje solidne wsparcie na poziomie 1,0860. Poziom ten może służyć jako trampolina do odbicia się w kierunku dziennego celu wyznaczonego na 1,0900.

Handlowcy forex musimy zachować czujność, ponieważ przerwa w podparciu 1,0860 może doprowadzić do wyraźniejszego spadku pary EURUSD. W tym niedźwiedzim scenariuszu poziomy, na które warto zwrócić uwagę, to: I 1,0845 1,0820.

Kontekst makroekonomiczny i wpływ na handel EURUSD

Ostatni wzrost pary EUR/USD był spowodowany publikacją niższych od oczekiwań danych o inflacji CPI w USA. Dane te wzmocniły oczekiwania na możliwą obniżkę stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną we wrześniu, co odbiło się negatywnie na dolarze amerykańskim.

Dla traderów na parze EUR/USD niezwykle istotne jest uważne śledzenie przyszłych oświadczeń przedstawicieli Fed i EBC. Komunikaty te mogą mieć istotny wpływ na trajektorię pary w nadchodzących dniach. Doświadczeni inwestorzy wiedzą, że w świecie rynku Forex analiza makroekonomiczna odgrywa równie ważną rolę, co analiza techniczna.

Podsumowując, zapowiada się ekscytujący dzień dla handlu parą EURUSD. Handlowcy będą musieli zwracać uwagę na zidentyfikowane kluczowe poziomy i dostosowywać swoją strategię do zmian na rynku.