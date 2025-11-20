Prognoza EURUSD: 0,37% odbicia w zasięgu wzroku po korekcie

Wiadomości z rynku Forex w ten piątek będą naznaczone ruchami pary walutowej EURUSD, która wydaje się gotowa do odbicia po niewielkiej korekcie. Handlowcy uważnie śledzą ruchy tej głównej pary walutowej, szukając okazji handlowych na rynku walutowym.

Kluczowe punkty :

  • Dzisiejszy poziom pivot: 1,0900
  • Znaczne wsparcie dla 1,0860
  • Cel wzrostu w kierunku 1,0900 (+ 0,37%)
Analiza techniczna pary EURUSD

Prognoza EURUSD na 12 lipca 2025 r.

Analiza pary EUR/USD pokazuje, że obecnie znajduje się ona w fazie konsolidacji wzrostowej. Po częściowej korekcie wzrostu z poprzedniego dnia euro znajduje solidne wsparcie na poziomie 1,0860. Poziom ten może służyć jako trampolina do odbicia się w kierunku dziennego celu wyznaczonego na 1,0900.

Handlowcy forex musimy zachować czujność, ponieważ przerwa w podparciu 1,0860 może doprowadzić do wyraźniejszego spadku pary EURUSD. W tym niedźwiedzim scenariuszu poziomy, na które warto zwrócić uwagę, to: I 1,0845 1,0820.

Kontekst makroekonomiczny i wpływ na handel EURUSD

Ostatni wzrost pary EUR/USD był spowodowany publikacją niższych od oczekiwań danych o inflacji CPI w USA. Dane te wzmocniły oczekiwania na możliwą obniżkę stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną we wrześniu, co odbiło się negatywnie na dolarze amerykańskim.

Dla traderów na parze EUR/USD niezwykle istotne jest uważne śledzenie przyszłych oświadczeń przedstawicieli Fed i EBC. Komunikaty te mogą mieć istotny wpływ na trajektorię pary w nadchodzących dniach. Doświadczeni inwestorzy wiedzą, że w świecie rynku Forex analiza makroekonomiczna odgrywa równie ważną rolę, co analiza techniczna.

Podsumowując, zapowiada się ekscytujący dzień dla handlu parą EURUSD. Handlowcy będą musieli zwracać uwagę na zidentyfikowane kluczowe poziomy i dostosowywać swoją strategię do zmian na rynku.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

