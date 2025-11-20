Prognoza EURUSD: Potencjalne odbicie o 0,8%, które należy uważnie obserwować

Rynki walutowe znów znalazły się w centrum uwagi, a najważniejsza para walutowa EUR/USD wydaje się być gotowa na obiecujące odbicie. Analitycy uważnie śledzą ruchy pary walutowej, które mogą okazać się interesującym źródłem inwestycji dla doświadczonych traderów. W tym artykule rozszyfrujemy najnowsze prognozy i przeanalizujemy kluczowe poziomy, które warto uważnie obserwować.

Podsumowanie kluczowych punktów:

  • Poziom kluczowy (punkt obrotowy): 1,0780
  • Trend dnia: rosnący rynek, odrodzenie zainicjowane
  • Byczy cel : 1,0800 jeśli pęknie powyżej 1,0785
Analiza techniczna EURUSD

Prognoza EURUSD na 3 kwietnia 2025 r.

Rynek Forex Ze względu na ostatnią zmienność, inwestorzy wyczekują najmniejszych sygnałów, aby przewidzieć kolejne ruchy. I właśnie to wydaje się dzisiaj oferować para EUR/USD. Po spadku do około 1,0725, para zaczęła obiecujące odbicie.

Analitycy techniczni uważają, że kluczowym poziomem oporu, który należy obserwować, jest 1,0780. Wyraźne przebicie się tego poziomu może wywołać ruch w górę w kierunku 1,0800 pod handlowy. Jednakże niepowodzenie w przełamaniu tego oporu może doprowadzić do wycofania się w kierunku wsparcia 1,0760.

Rynek napędzany statystykami ekonomicznymi

Oprócz analizy technicznej inwestorzy będą również zwracać uwagę na liczne statystyki ekonomiczne, których można się spodziewać w ciągu dnia. Inflacja w strefie euro, dane o zatrudnieniu w USA oraz wskaźniki PMI i ISM dla sektora usług mogą zwiększyć zmienność rynków.

Krótko mówiąc, najbliższe godziny zapowiadają się jako kluczowe dla Handel EURUSD. Doświadczeni inwestorzy wiedzą, jak wykorzystać te warunki rynkowe, sprzyjające handlowi walutami. Jedno jest pewne, wydarzenie to najprawdopodobniej znajdzie się w programie platform transakcyjnych.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

