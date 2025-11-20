Rynki walutowe znów znalazły się w centrum uwagi, a najważniejsza para walutowa EUR/USD wydaje się być gotowa na obiecujące odbicie. Analitycy uważnie śledzą ruchy pary walutowej, które mogą okazać się interesującym źródłem inwestycji dla doświadczonych traderów. W tym artykule rozszyfrujemy najnowsze prognozy i przeanalizujemy kluczowe poziomy, które warto uważnie obserwować.

Podsumowanie kluczowych punktów:

Poziom kluczowy (punkt obrotowy): 1,0780

Trend dnia: rosnący rynek , odrodzenie zainicjowane

, odrodzenie zainicjowane Byczy cel : 1,0800 jeśli pęknie powyżej 1,0785

Analiza techniczna EURUSD

Rynek Forex Ze względu na ostatnią zmienność, inwestorzy wyczekują najmniejszych sygnałów, aby przewidzieć kolejne ruchy. I właśnie to wydaje się dzisiaj oferować para EUR/USD. Po spadku do około 1,0725, para zaczęła obiecujące odbicie.

Analitycy techniczni uważają, że kluczowym poziomem oporu, który należy obserwować, jest 1,0780. Wyraźne przebicie się tego poziomu może wywołać ruch w górę w kierunku 1,0800 pod handlowy. Jednakże niepowodzenie w przełamaniu tego oporu może doprowadzić do wycofania się w kierunku wsparcia 1,0760.

Rynek napędzany statystykami ekonomicznymi

Oprócz analizy technicznej inwestorzy będą również zwracać uwagę na liczne statystyki ekonomiczne, których można się spodziewać w ciągu dnia. Inflacja w strefie euro, dane o zatrudnieniu w USA oraz wskaźniki PMI i ISM dla sektora usług mogą zwiększyć zmienność rynków.

Krótko mówiąc, najbliższe godziny zapowiadają się jako kluczowe dla Handel EURUSD. Doświadczeni inwestorzy wiedzą, jak wykorzystać te warunki rynkowe, sprzyjające handlowi walutami. Jedno jest pewne, wydarzenie to najprawdopodobniej znajdzie się w programie platform transakcyjnych.