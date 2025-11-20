EduBourse » Wiadomości EduBourse » Prognoza dla pary EUR/USD: Czy w tym tygodniu nastąpi odbicie o 0,65%?

Eurodolar rozpoczyna tydzień na plusie, ale para nadal pozostaje na fali spadkowej krótkoterminowy trend spadkowy. Inwestorzy będą uważnie śledzić dane gospodarcze USA, a także wszelkie potencjalne wydarzenia geopolityczne.

Podsumowanie kluczowych punktów:

Kluczowy poziom do obejrzenia: 1,0665

Trend dnia: Rynek się odbija

Cel niedźwiedzi: 1,0635 następnie 1,0600

Analiza techniczna EURUSD

Para EUR/USD rozpoczęła odbicie w poniedziałkowy poranek, ale nadal pozostaje na fali spadkowej. krótkoterminowy trend spadkowy. Kluczowym poziomem, który należy obserwować, jest opór 1,0665. Niepowodzenie na tym poziomie może sprawić, by para się cofnęła w kierunku 1,0635 następnie 1,0660 poniżej.

Odwrotnie, wzrost powyżej 1,0665 opóźniłoby korektę spadkową w toku. Inwestorzy będą musieli uważnie śledzić kalendarz ekonomiczny dnia, w szczególności dane o sprzedaży detalicznej w USA, które zostaną opublikowane o godzinie 14:30. Możliwe wydarzenia geopolityczne, takie jak atak Izraela na Iran w odpowiedzi na jego działania odwetowe, również mogą wywołać niestabilność na rynkach. handlowy.

Handel EURUSD: jakie możliwości?

W tym kontekście handlowcy forex będzie miał okazję potencjalnie skorzystać z odbicia na EURUSD, zachowując jednocześnie czujność krótkoterminowe ryzyko spadkowe. Bycze przełamanie powyżej 1,0665 może utorować drogę większemu ruchowi. Jednak niepowodzenie w pokonaniu tego kluczowego oporu prawdopodobnie wywoła nową falę sprzedaży pary walutowej.

Le handel EURUSD dlatego też konieczne jest śledzenie głównych wydarzeń gospodarczych i geopolitycznych, które mogą mieć wpływ na waluty. Aby jak najlepiej poruszać się po tym niestabilnym rynku, niezbędna będzie staranna analiza techniczna i fundamentalna.