Inwestorzy uważnie obserwują parę walutową USDCHF, która jest przedmiotem dużego zainteresowania w tym tygodniu handlowym. Biorąc pod uwagę przewidywane znaczne wahania, ta para walutowa może oferować interesujące możliwości dla doświadczonych traderów.

Kluczowe punkty :

Kluczowy poziom do obejrzenia: 0,9030

Trend dnia: Niedźwiedzi

Oczekiwany cel: 0,9010

Analiza pary USDCHF

Po tydzień spadku W ramach kanału spadkowego frank szwajcarski ma szansę odzyskać siłę wobec dolara amerykańskiego. Rzeczywiście, pojawiły się najnowsze szwajcarskie statystyki gospodarcze lepiej niż oczekiwanoze stopą bezrobocia wynoszącą zaledwie 2,4% lub 0,2 punktu mniej niż oczekiwali analitycy.

Poprawę sytuacji na rynku pracy powinno potwierdzić przemówienie Thomasa Jordana, prezesa Szwajcarskiego Banku Narodowego, zaplanowane na późne popołudnie. Jeżeli jego słowa będą zgodne z silną gospodarką Szwajcarii, może to doprowadzić do odrzucenie górnego limitu obecnego kanału spadkowegootwierając drogę do nowego cofnięcia w kierunku dolnej granicy, tj. celu na 0,9010.

Handel USDCHF – okazja do wykorzystania?

W tym kontekście handlowy pary USDCHF może okazać się szczególnie interesujący dla inwestorów. Kluczowe poziomy techniczne, takie jak wsparcie na poziomie 0,9023 i odporność na 0,9060, należy uważnie monitorować.

Une bycze wybicie z poziomu pivot do 0,9030 mógł potwierdzić trend spadkowy i otworzyć drogę do dalszego spadku wartości dolara względem franka szwajcarskiego. Z drugiej strony odbicie od tego poziomu może sygnalizować tymczasową konsolidację przed ponownym przetestowaniem minimów.

W każdym razie handel tą parą forex Aby w pełni wykorzystać te ruchy rynkowe, konieczna będzie dogłębna analiza techniczna i fundamentalna, a także rygorystyczne zarządzanie ryzykiem.