Prognoza USDCHF: Frank szwajcarski gotowy naładować baterie w stosunku do dolara

Inwestorzy uważnie obserwują parę walutową USDCHF, która jest przedmiotem dużego zainteresowania w tym tygodniu handlowym. Biorąc pod uwagę przewidywane znaczne wahania, ta para walutowa może oferować interesujące możliwości dla doświadczonych traderów.

Kluczowe punkty :

  • Kluczowy poziom do obejrzenia: 0,9030
  • Trend dnia: Niedźwiedzi
  • Oczekiwany cel: 0,9010
Zawartość strony pokaz

Analiza pary USDCHF

Prognoza USDCHF na 8 kwietnia 2025 r.

Po tydzień spadku W ramach kanału spadkowego frank szwajcarski ma szansę odzyskać siłę wobec dolara amerykańskiego. Rzeczywiście, pojawiły się najnowsze szwajcarskie statystyki gospodarcze lepiej niż oczekiwanoze stopą bezrobocia wynoszącą zaledwie 2,4% lub 0,2 punktu mniej niż oczekiwali analitycy.

Poprawę sytuacji na rynku pracy powinno potwierdzić przemówienie Thomasa Jordana, prezesa Szwajcarskiego Banku Narodowego, zaplanowane na późne popołudnie. Jeżeli jego słowa będą zgodne z silną gospodarką Szwajcarii, może to doprowadzić do odrzucenie górnego limitu obecnego kanału spadkowegootwierając drogę do nowego cofnięcia w kierunku dolnej granicy, tj. celu na 0,9010.

Handel USDCHF – okazja do wykorzystania?

W tym kontekście handlowy pary USDCHF może okazać się szczególnie interesujący dla inwestorów. Kluczowe poziomy techniczne, takie jak wsparcie na poziomie 0,9023 i odporność na 0,9060, należy uważnie monitorować.

Une bycze wybicie z poziomu pivot do 0,9030 mógł potwierdzić trend spadkowy i otworzyć drogę do dalszego spadku wartości dolara względem franka szwajcarskiego. Z drugiej strony odbicie od tego poziomu może sygnalizować tymczasową konsolidację przed ponownym przetestowaniem minimów.

W każdym razie handel tą parą forex Aby w pełni wykorzystać te ruchy rynkowe, konieczna będzie dogłębna analiza techniczna i fundamentalna, a także rygorystyczne zarządzanie ryzykiem.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne przewodniki handlowe

Inne wiadomości EduBourse