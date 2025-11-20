„Qifu Technology to chińska technologia finansowa, która w nadchodzących latach będzie budzić sensację” – mówi , analityk finansowy i dyrektor EduBourse Equity Portfolio. Ta firma, specjalizująca się w rozwiązaniach kredytowych online, zasługuje na naszą pełną uwagę.

[osadzony_wideo][/osadzone wideo]

Algorytm „Argus Engine” pozwala na bardzo niski wskaźnik niewywiązywania się ze zobowiązań, co czyni go atrakcyjnym dla pożyczkodawców.. Firma działa na ogromnym rynku o wartości 5 biliona juanów i odnotowuje szybki wzrost o 200% rocznie. Pomimo tego, że jest to firma dopiero rozpoczynająca działalność, Posiada już prawie 10-procentowy udział w rynku i może pochwalić się stopą dywidendy na poziomie około 5%.

Akcje spółki są obecnie niedowartościowane, a ich wskaźnik P/E wynosi zaledwie 4,69. Zarząd potępił niedowartościowanie spółki i uruchomił program skupu akcji o wartości 350 milionów dolarów, co stanowi 11% kapitalizacji rynkowej. Analityk zaleca zatem zakup akcji notowanych na giełdzie Nasdaq, Potencjał wzrostu o 28% w ciągu 9 miesięcy, Pamiętaj: cel 25,50 USD na akcję.

Najnowocześniejsza platforma technologiczna

Technologia Qifu Inc. jest chińską platformą technologii kredytowej, która upraszcza proces udzielania pożyczek poprzez łączenie instytucji finansowych, konsumentów i małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki silnikowi sztucznej inteligencji Argus firma precyzyjnie ocenia wiarygodność kredytową pożyczkobiorców, zmniejszając w ten sposób ryzyko niewypłacalności.

Imponujące wyniki finansowe

Liczby mówią same za siebie: w 2025 roku firma Qifu Technology odnotowała przychody w wysokości 2,30 miliarda dolarów, marża operacyjna na poziomie 29,7% i zysk netto w wysokości 605,6 mln dolarów. Ponadto spółka generuje znaczący wolny przepływ środków pieniężnych, osiągając 991,1 milionów w 2025.

„Qifu Technology wykazuje wyjątkową rentowność i hojnie dzieli swoje zyski między akcjonariuszy” – podkreśla dyrektor Portfel akcji EduBourse. „W 2025 roku firma zapłaciła 133,1 mln dolarów dywidend, oferując A wydajność około 5%. "

Nie można przegapić okazji inwestycyjnej

Zgodnie z konsensusem banków inwestycyjnych akcje Qifu Technology są niedowartościowane, Potencjał wzrostu o 30,8% w ciągu 12 miesięcy. w związku z tym zaleca kupno tych akcji z ceną docelową 25,50 USD i ustaleniem stop loss na poziomie 17,50 USD.

Cel: $ 25,50

Potencjał : + 28%

Zatrzymywać się: $ 17,50

Pomimo ryzyka związanego z chińskim otoczeniem gospodarczym i regulacjami przemysłowymi, Qifu Technology wydaje się być zwycięskim zakładem dzięki swojej najnowocześniejszej technologii i solidnym wynikom finansowym.