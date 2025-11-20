[osadzony_wideo][/osadzone wideo]
„Qifu Technology to chińska technologia finansowa, która w nadchodzących latach będzie budzić sensację” – mówi , analityk finansowy i dyrektor EduBourse Equity Portfolio. Ta firma, specjalizująca się w rozwiązaniach kredytowych online, zasługuje na naszą pełną uwagę.
Algorytm „Argus Engine” pozwala na bardzo niski wskaźnik niewywiązywania się ze zobowiązań, co czyni go atrakcyjnym dla pożyczkodawców.. Firma działa na ogromnym rynku o wartości 5 biliona juanów i odnotowuje szybki wzrost o 200% rocznie. Pomimo tego, że jest to firma dopiero rozpoczynająca działalność, Posiada już prawie 10-procentowy udział w rynku i może pochwalić się stopą dywidendy na poziomie około 5%.
Akcje spółki są obecnie niedowartościowane, a ich wskaźnik P/E wynosi zaledwie 4,69. Zarząd potępił niedowartościowanie spółki i uruchomił program skupu akcji o wartości 350 milionów dolarów, co stanowi 11% kapitalizacji rynkowej. Analityk zaleca zatem zakup akcji notowanych na giełdzie Nasdaq, Potencjał wzrostu o 28% w ciągu 9 miesięcy, Pamiętaj: cel 25,50 USD na akcję.
Najnowocześniejsza platforma technologiczna
Technologia Qifu Inc. jest chińską platformą technologii kredytowej, która upraszcza proces udzielania pożyczek poprzez łączenie instytucji finansowych, konsumentów i małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki silnikowi sztucznej inteligencji Argus firma precyzyjnie ocenia wiarygodność kredytową pożyczkobiorców, zmniejszając w ten sposób ryzyko niewypłacalności.
Imponujące wyniki finansowe
Liczby mówią same za siebie: w 2025 roku firma Qifu Technology odnotowała przychody w wysokości 2,30 miliarda dolarów, marża operacyjna na poziomie 29,7% i zysk netto w wysokości 605,6 mln dolarów. Ponadto spółka generuje znaczący wolny przepływ środków pieniężnych, osiągając 991,1 milionów w 2025.
„Qifu Technology wykazuje wyjątkową rentowność i hojnie dzieli swoje zyski między akcjonariuszy” – podkreśla dyrektor Portfel akcji EduBourse. „W 2025 roku firma zapłaciła 133,1 mln dolarów dywidend, oferując A wydajność około 5%. "
Nie można przegapić okazji inwestycyjnej
Zgodnie z konsensusem banków inwestycyjnych akcje Qifu Technology są niedowartościowane, Potencjał wzrostu o 30,8% w ciągu 12 miesięcy. w związku z tym zaleca kupno tych akcji z ceną docelową 25,50 USD i ustaleniem stop loss na poziomie 17,50 USD.
- Cel: $ 25,50
- Potencjał : + 28%
- Zatrzymywać się: $ 17,50
Pomimo ryzyka związanego z chińskim otoczeniem gospodarczym i regulacjami przemysłowymi, Qifu Technology wydaje się być zwycięskim zakładem dzięki swojej najnowocześniejszej technologii i solidnym wynikom finansowym.