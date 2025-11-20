EduBourse » Wiadomości EduBourse » Jakie akcje kupić, jeśli Trump wygra wybory prezydenckie w 2025 roku?

W obliczu zbliżających się wyborów prezydenckich w 2025 r. inwestorzy zastanawiają się, jakie akcje kupić, jeśli Donald Trump wygra wybory prezydenckie. Historia pokazuje, że działania prezydenta mogą wpływać na giełdy. Zwycięstwo Donalda Trumpa może przynieść znaczące zmiany w sektorach gospodarki, którym zagraża administracja Bidena. Przyjrzyjmy się teraz potencjalnym możliwościom inwestycyjnym, jeśli Trump wygra!

Kluczowe punkty do zapamiętania

Wyniki S&P 500 :Pod rządami Trumpa indeks S&P 500 rósł w ujęciu rocznym o 14,1%.

:Pod rządami Trumpa indeks S&P 500 rósł w ujęciu rocznym o 14,1%. Skutki polityki protekcjonistycznej :Możliwość wzrostu taryf i inflacji.

:Możliwość wzrostu taryf i inflacji. Sektory, które warto obserwować :Energetyka, fuzje i przejęcia oraz duże firmy amerykańskie.

:Energetyka, fuzje i przejęcia oraz duże firmy amerykańskie. Konsekwencje podatkowe :Możliwe zmiany stawek podatkowych i ulg podatkowych.

Historia się powtarza: wyniki giełdowe za prezydentury Trumpa

Podczas swojej poprzedniej prezydentury, Donald Trump odnotował wzrost indeksu S&P 500 o 14,1% w skali roku, przewyższając osiągnięcia innych prezydentów Partii Republikańskiej. Należy jednak zauważyć, że rynki nie zawsze są otwarte na plany ekonomiczne prezydenta. Odwrotnie, jest podstawy makroekonomiczne i bank centralny odgrywają decydującą rolę.

„Błędem byłoby inwestowanie lub nieinwestowanie w oparciu o to, jaka partia polityczna jest u władzy” według analityków Goldman Sachs. Podkreślają, że na ceny akcji większy wpływ mają czynniki makroekonomiczne.

Polityka protekcjonistyczna i jej skutki

Druga kadencja Trumpa może doprowadzić do powrotu protekcjonizmu, zwłaszcza poprzez wysokie cła na import z Chin. Jeszcze w kwietniu ubiegłego roku Trump wspomniał o możliwości wprowadzenia 60-procentowego cła na towary chińskie, co mogłoby zmniejszyć PKB USA o 1,5% i zwiększyć inflację, zmuszając Rezerwę Federalną (FED) do utrzymania wysokich stóp procentowych.

Sektory warte uwagi

Energia i fuzje i przejęcia :

Oczekuje się, że nowa administracja przyniesie korzyści producentom ropy naftowej i gazu poprzez złagodzenie przepisów dotyczących ochrony środowiska i zwiększenie liczby pozwoleń na wiercenia. Działalność takich firm jak: Exxon Mobil, ConocoPhillips et Baker Hughes mógłby na tym skorzystać.

et mógłby na tym skorzystać. Mówi się też, że Trump opowiada się za fuzjami i przejęciami, co mogłoby wzmocnić banki inwestycyjne i cały sektor bankowy.

Technologia i wielki biznes :

Firmy technologiczne i te, które mają znaczną ekspozycję na Chiny, takie jak Apple, Nvidia et Tesla, mogą zostać negatywnie dotknięte trwającymi napięciami handlowymi ze względu na zależność od sprzedaży do Chin lub produkcji.

Więcej szczegółów na temat sektorów i akcji znajdziesz w naszym artykule na temat Nasdaq.

Strategie inwestycyjne oparte na wynikach wyborów

Niezależnie od tego, kto wygra wybory, trzeba wziąć pod uwagę warunki ekonomiczne i polityka fiskalna. Przykładowo przedłużenie obniżek podatkowych z 2017 r. mogłoby się nie odbyć bez poparcia Kongresu.

Przygotuj swoje portfolio

Aby przygotować się na niepewność, należy dywersyfikować inwestycje i monitorować sektory, które mogłyby skorzystać na polityce Trumpa:

Energia :Inwestuj w spółki naftowe i gazowe, które prawdopodobnie skorzystają na zmniejszeniu regulacji.

:Inwestuj w spółki naftowe i gazowe, które prawdopodobnie skorzystają na zmniejszeniu regulacji. Technologia :Zachowaj ostrożność w przypadku akcji dużych spółek, które są zależne od rynku chińskiego lub narażone na jego działanie.

:Zachowaj ostrożność w przypadku akcji dużych spółek, które są zależne od rynku chińskiego lub narażone na jego działanie. Banki inwestycyjne :Skorzystaj z możliwości fuzji i przejęć, sektora preferowanego przez administrację Trumpa.

Aby uzyskać szczegółowe porady inwestycyjne i poznać najlepsze ETF-y, zapoznaj się z naszym artykułem na temat najlepsze ETF-y.

Wnioski: Przygotowanie portfolio na wybory w USA

Zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w 2025 r. może mieć istotny wpływ na niektóre sektory działalności. Jako inwestorzy musicie być na bieżąco i przygotowani na dostosowywanie swojego portfela do wybranego kandydata i jego programu ekonomicznego. Nie daj się zaskoczyć!