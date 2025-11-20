Chcesz generować powtarzalny dochód ze swojego portfela akcji? W takim razie ten artykuł jest dla Ciebie! Wiele spółek wypłaca dywidendy swoim akcjonariuszom co kwartał. Ale które z nich oferują obecnie najlepsze zyski? Odkryjmy razem perełki, które zasługują na Twoją uwagę.
Wypłata dywidendy 14 czerwca 2025 r.
- Rubin: 1,98 €, dawać : 6,37% (Czy warto kupić akcje Rubis?)
- Platformy Meta: 0,50 USD, dawać : 0,39% (Czy warto kupić akcje Meta Platforms?)
- Coca-Cola: 0,48 dolara, dawać : 3,09% (Czy warto kupić akcje Coca-Coli?)
- Nasdaq: 0,24 USD, dawać : 1,61% (Czy warto kupić akcje Nasdaq?)
- Western Union: 0,23 USD, dawać : 7,42% (Czy warto kupić akcje Western Union?)
- AIG: 0,40 USD, dawać : 2,14% (Czy warto kupić akcje AIG?)
- Altria: 0,98 USD, dawać : 8,55% (Czy warto kupić akcje Altria?)
- Motorola: 0,98 USD, dawać : 1,03% (Czy warto kupić akcje Motoroli?)
Dzisiejsze dywidendy gwiezdne
Wśród kluczowych wartości, Altria wyróżnia się hojną wydajnością 8,55%. Tuż za nami plasuje się Western Union 7,42%. Dwie dobrze prosperujące firmy, które rzetelnie nagradzają swoich inwestorów.
Na drugim końcu spektrum, Metaplatformy (ex-Facebook) zajmuje się wyłącznie dystrybucją 0,39% wydajności, tak jak Motorola (1,03%). Rozczarowujący poziom jak na tak dużą kapitalizację. Zamiast tego obstawiaj Rubis (6,37%) lub AIG (2,14%) na Twoje dywidendy.
Idealne uzupełnienie defensywnego portfela
Dywidendy zapewniają stabilne źródło dochodu, co jest szczególnie atrakcyjne w czasie bessy. Wartości takie jak Coca-Cola (3,09%), Nasdaq (1,61%) lub AIG stanowią doskonały kompromis pomiędzy plonem a potencjałem wzrostu.
Uważaj jednak na pułapki! Niekiedy wysokie dywidendy maskują pogarszającą się sytuację finansową. Zawsze przeprowadź rozeznanie przed zainwestowaniem.
Dzięki mądrej dywersyfikacji portfela poprzez inwestowanie w akcje wypłacające dywidendę, budujesz powtarzalny strumień dochodu, który zabezpiecza Cię przed wahaniami na giełdzie. Opłacalna, długoterminowa strategia dla cierpliwych inwestorów!