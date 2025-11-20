Chcesz generować powtarzalny dochód ze swojego portfela akcji? W takim razie ten artykuł jest dla Ciebie! Wiele spółek wypłaca dywidendy swoim akcjonariuszom co kwartał. Ale które z nich oferują obecnie najlepsze zyski? Odkryjmy razem perełki, które zasługują na Twoją uwagę.

Wypłata dywidendy 14 czerwca 2025 r.

Dzisiejsze dywidendy gwiezdne

Wśród kluczowych wartości, Altria wyróżnia się hojną wydajnością 8,55%. Tuż za nami plasuje się Western Union 7,42%. Dwie dobrze prosperujące firmy, które rzetelnie nagradzają swoich inwestorów.

Na drugim końcu spektrum, Metaplatformy (ex-Facebook) zajmuje się wyłącznie dystrybucją 0,39% wydajności, tak jak Motorola (1,03%). Rozczarowujący poziom jak na tak dużą kapitalizację. Zamiast tego obstawiaj Rubis (6,37%) lub AIG (2,14%) na Twoje dywidendy.

Idealne uzupełnienie defensywnego portfela

Dywidendy zapewniają stabilne źródło dochodu, co jest szczególnie atrakcyjne w czasie bessy. Wartości takie jak Coca-Cola (3,09%), Nasdaq (1,61%) lub AIG stanowią doskonały kompromis pomiędzy plonem a potencjałem wzrostu.

Uważaj jednak na pułapki! Niekiedy wysokie dywidendy maskują pogarszającą się sytuację finansową. Zawsze przeprowadź rozeznanie przed zainwestowaniem.

Dzięki mądrej dywersyfikacji portfela poprzez inwestowanie w akcje wypłacające dywidendę, budujesz powtarzalny strumień dochodu, który zabezpiecza Cię przed wahaniami na giełdzie. Opłacalna, długoterminowa strategia dla cierpliwych inwestorów!