Inwestorzy zawsze poszukują atrakcyjnych możliwości dywersyfikacji swoich portfeli i generowania regularnego dochodu. W piątek 3 maja kilka znanych spółek wypłaciło dywidendy swoim akcjonariuszom. Przyjrzyjmy się tym akcjom i ich atrakcyjności dla portfela nastawionego na dywidendę.

Wypłata dywidendy 3 maja 2025 r.

Danone : 2,10 € , dawać : 3,58%

, dawać : FDJ : 1,78 € , dawać : 5,02%

, dawać : Citigroup : $ 0,53, dawać : 3,46%

Danone: Stabilna dywidenda dla giganta branży rolno-spożywczej

Francuska grupa spożywcza Danone wypłaciła dywidendę w wysokości 2,10 € na akcję, oferując atrakcyjną stopę zwrotu 3,58%. Choć wyniki te są niższe od wyników niektórych konkurentów, Danone jest znany ze swojej solidność finansowa i stabilna polityka dywidendowa. Akcje te mogą okazać się odpowiednie dla inwestorów poszukujących ekspozycji na defensywny sektor rolno-spożywczy i regularnego dochodu.

FDJ, pewny zakład dla miłośników dywidend

La Française des Jeux (FDJ), francuska spółka zajmująca się grami hazardowymi, wypłaciła dywidendę w wysokości 1,78 € na akcję, oferując wysoką stopę zwrotu 5,02%. Dzięki dominującej pozycji na francuskim rynku gier i zdolność do generowania stabilnych przepływów pieniężnych, FDJ jest ciekawą opcją dla inwestorów poszukujących wysokiego, regularnego dochodu.

Citigroup: przyzwoity zwrot dla Banku Światowego

Amerykański bank Citigroup wypłacił dywidendę w wysokości $ 0,53 na akcję, co odpowiada rentowności 3,46%. Mimo że rentowność ta jest niższa niż w przypadku niektórych konkurentów, Citigroup pozostaje bezpieczną inwestycją dla inwestorów poszukujących ekspozycja na globalny sektor bankowy i regularny dochód.

Podsumowując, akcje te oferują dywidendy o wartości od 3,46% do 5,02%, co może być atrakcyjne dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu. Niemniej jednak przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy wziąć pod uwagę perspektywy wzrostu, podstawowe dane spółki i dywersyfikację portfela.