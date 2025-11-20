Które akcje wypłacają dywidendy w najbliższy piątek, 3 maja?

Inwestorzy zawsze poszukują atrakcyjnych możliwości dywersyfikacji swoich portfeli i generowania regularnego dochodu. W piątek 3 maja kilka znanych spółek wypłaciło dywidendy swoim akcjonariuszom. Przyjrzyjmy się tym akcjom i ich atrakcyjności dla portfela nastawionego na dywidendę.

Zawartość strony pokaz

Wypłata dywidendy 3 maja 2025 r.

  • Danone : 2,10 €, dawać : 3,58%
  • FDJ : 1,78 €, dawać : 5,02%
  • Citigroup : $ 0,53, dawać : 3,46%

Danone: Stabilna dywidenda dla giganta branży rolno-spożywczej

Francuska grupa spożywcza Danone wypłaciła dywidendę w wysokości 2,10 € na akcję, oferując atrakcyjną stopę zwrotu 3,58%. Choć wyniki te są niższe od wyników niektórych konkurentów, Danone jest znany ze swojej solidność finansowa i stabilna polityka dywidendowa. Akcje te mogą okazać się odpowiednie dla inwestorów poszukujących ekspozycji na defensywny sektor rolno-spożywczy i regularnego dochodu.

FDJ, pewny zakład dla miłośników dywidend

La Française des Jeux (FDJ), francuska spółka zajmująca się grami hazardowymi, wypłaciła dywidendę w wysokości 1,78 € na akcję, oferując wysoką stopę zwrotu 5,02%. Dzięki dominującej pozycji na francuskim rynku gier i zdolność do generowania stabilnych przepływów pieniężnych, FDJ jest ciekawą opcją dla inwestorów poszukujących wysokiego, regularnego dochodu.

Citigroup: przyzwoity zwrot dla Banku Światowego

Amerykański bank Citigroup wypłacił dywidendę w wysokości $ 0,53 na akcję, co odpowiada rentowności 3,46%. Mimo że rentowność ta jest niższa niż w przypadku niektórych konkurentów, Citigroup pozostaje bezpieczną inwestycją dla inwestorów poszukujących ekspozycja na globalny sektor bankowy i regularny dochód.

Podsumowując, akcje te oferują dywidendy o wartości od 3,46% do 5,02%, co może być atrakcyjne dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu. Niemniej jednak przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy wziąć pod uwagę perspektywy wzrostu, podstawowe dane spółki i dywersyfikację portfela.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne akcje do kupienia

Inne wiadomości EduBourse