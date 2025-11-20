Raport NFP: Prognozy i wpływ na dolara

Raport NFP na temat zatrudnienia w USA zostanie opublikowany w piątek o 14:30.. W zeszłym miesiącu (kwietniu) liczba miejsc pracy wyniosła 175 000, co było liczbą znacznie niższą od szacowanych wówczas 243 000. Poprzednia korekta wyniosła -22 tys.

Oczekuje się, że raport NFP będzie lepszy niż w poprzednim miesiącu

Liczba utworzonych miejsc pracy poza rolnictwem wynosi Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie z 175 000 w kwietniu do 185 000 w maju. Oczekuje się, że stopa bezrobocia pozostanie stabilna na poziomie 3,9%. Analitycy prognozują jednak, że średnia stawka godzinowa wzrośnie o 0,2–0,3%.

Przedstawiciele Rezerwy Federalnej byli ostrożni, głównie ze względu na dobrą sytuację na rynku pracy. Jednak ubiegły miesiąc był sygnałem ostrzegawczym, wskazującym na spowolnienie aktywności gospodarczej. TO NFP osiąga najniższy poziom od października 2025 r. i zbliżył się do najniższych poziomów ostatniego zakresu. Jednak jeden miesiąc nie tworzy trendu. Dwa wolniejsze zyski, takie jak szacunkowe 185 000, prawdopodobnie wystarczą, aby Fed pozostaje bez zmian mając jednocześnie pewność, że miękkie lądowanie nadal trwa. Są to również dwa wskaźniki spowalniające, które powinny pomóc kontrolować inflację.

Jaki wpływ mają organizacje non-profit na dolara?

Jeśli liczba jest mniej niż 125 000, rynki mogą obawiać się, że lądowanie będzie nieco brutalniejsze. Dobrą wiadomością jest to, że zachęciłoby to Fed złagodzi politykę wcześniej i mogłoby skłonić inwestorów do myślenia, że ​​w połowie roku możliwe są jeszcze 2 lub 3 obniżki stóp procentowych (oczywiście, jeśli inflacja również spadnie). To mogłoby zaważyć na dolarze. Zła wiadomość jest taka, że ​​traderzy, zwłaszcza działania, można się bać ze względu na możliwość niższego wzrostu, przynajmniej w krótkim okresie, oraz w przypadku najbardziej narażonych sektorów gospodarki.

Odwrotnie, wyższa liczba, ponad 225 000, prawdopodobnie spowodowałoby obrót w wzrost dolara amerykańskiego. W tym tygodniu rentowność obligacji spadła o około 35 punktów bazowych. Właściwe byłoby odwrócenie spadków, co powinno wspierać dolara amerykańskiego i szkodzić akcjom, przynajmniej tymczasowo, zwłaszcza biorąc pod uwagę rekordowe poziomy.

W zestawie widelec między 125 000 a 225 000 NFP To mogłoby być właściwe rozwiązanie, gdyby Fed nie podejmował decyzji, a inwestorzy mieli pewność, że gospodarka nadal będzie się rozwijać w szybkim tempie. Wpływ na rynek Forex i giełdę może być minimalny w tym scenariuszu.

Analiza EUR/USD

Kurs eurodolara pozostał w horyzontalnym przedziale między 1,0850 a 1,0900 po Obniżka stóp procentowych EBC, gdyż kupującym w strefie euro nie udało się przebić przez silny opór. Możliwe wybicie się poza ten przedział wymagałoby zatem niespodzianki, gdy w piątek zostanie opublikowany raport NFP. Aby można było mówić o kontynuacji odbicia w krótkim terminie, konieczne jest przebicie tego oporu. Kolejne cele wzrostowe to 1,0940, 1,0965 i 1,0980. Spadek poniżej 1,0900 może spowodować ponowne rozpoczęcie konsolidacjiDolar euro w przedziale od 1,0800 do 1,0900 w kolejnych sesjach.