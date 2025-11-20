Wyniki biznesowe: Wydajność generalnie zgodna z oczekiwaniami

Sezon publikacji wyników finansowych spółek jest w pełni, dlatego też kilka spółek giełdowych opublikowało swoje wyniki za miniony kwartał. Ogólnie rzecz biorąc, uzyskane wyniki są zgodne z oczekiwaniami analityków.

FDJ: Stabilne wyniki

Francuska grupa zajmująca się grami i zakładami online Française des Jeux (FDJ) wygenerował obrót 710 milionów euro w tym okresie poziom zgodnie z oczekiwaniami rynku. Spółce udało się utrzymać dynamikę pomimo niepewnej sytuacji gospodarczej.

Orpea publikuje solidne wyniki

Francuski gigant domów spokojnej starości z opieką medyczną Orpea ogłosił przychód 1,35 miliarda dolarów w ciągu ostatniego kwartału. Ponownie, te wyniki są zgodnie z prognozami analityków finansowych.

Dobre niespodzianki w Abbott Labs

W Stanach Zjednoczonych grupa farmaceutyczna Abbott Laboratories przerosło oczekiwania przychód 9,96 miliarda dolarów i zysk na akcję (EPS) w wysokości 0,98 USD, wobec oczekiwań na poziomie odpowiednio 9,89 mld USD i 0,96 mld USD.

Solidny występ Las Vegas Sands

Po stronie operatora kompleksu hotelowo-kasynowego Las Vegas Sands, wyniki są również lepsze niż oczekiwano. Spółka zarejestrowała przychód 2,96 miliarda dolarów i Zysk na akcję w wysokości 0,75 USDw porównaniu z prognozami na poziomie 2,94 mld USD i 0,61 USD na akcję. Ten dobre wyniki pourrait reprezentować coś interesującego okazja w Las Vegas Sands dla inwestorów. Analitycy rzeczywiście wydali rekomendacje kupna akcji spółki, doceniając jej dynamikę.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki kwartalne pokazują odporność tych spółek w wciąż niepewnym kontekście gospodarczym. Inwestorzy przyjęli te ogłoszenia z zadowoleniem.