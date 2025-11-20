Wyniki korporacyjne: niespodzianki i wyzwania na rynkach finansowych

Giganci branży finansowej i przemysłowej opublikowali niedawno swoje wyniki kwartalne, które rzucają ciekawe światło na mocne i słabe strony kształtujące obecną sytuację gospodarczą.

Banki wykazują odporność

Le Crédit Agricole znacznie przekroczyła oczekiwania, osiągając zysk netto w wysokości 6,8 mld euro, co stanowi wynik wyższy od konsensusu analityków 6,52 mld. Te solidne wyniki zostały wzmocnione zyskiem na akcję w wysokości 0,51 €, przekraczając prognozy 0,48 €. Société Générale nie da się prześcignąć, odnotowując zysk netto w wysokości 6,65 mldprzekraczając szacunki 6,45 mld, chociaż jego zysk na akcję wynosi 0,64 € jest nieznacznie niższy od oczekiwanego 0,65 €.

Legrand i ALD: wyzwania do spełnienia

W sektorze przemysłowym Legrand miał mieszany kwartał, notując zysk netto w wysokości 2,03 mld, poniżej konsensusu 2,08 mld. Zysk na akcję w wysokości 1,05 euro także okazał się rozczarowujący w porównaniu z oczekiwaniami. 1,14 €. ALD, firma specjalizująca się w wynajmie samochodów, odnotowała zysk netto w wysokości 4,86 ​​mld euro, co jest zgodne z prognozami, ale jej zysk na akcję wyniósł 0,22 € był niższy od konsensusu 0,24 €.

Wyniki te podkreślają złożoność obecnego otoczenia gospodarczego, w którym przedsiębiorstwa muszą stawiać czoła wyzwaniom inflacji, zakłóceniom w łańcuchach dostaw i wahaniom na rynkach finansowych. Choć niektórym przedsiębiorstwom udało się pokonać te przeszkody, inne odnotowały gorsze wyniki.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
