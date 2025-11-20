Nvidia, PDD Holdings i TJX niedawno opublikowały swoje wyniki kwartalne, co wywołało poruszenie w świecie biznesu. Oto szczegółowy opis ich wyjątkowych występów.

Wyniki za I kw. 1 r.

Nvidia : Występ 26,04 miliarda dolarów (konsensus co do 24,65 miliarda dolarów ), Zysk na akcję $ 6,12 (konsensus co do $ 5,59 )

(konsensus co do ), Zysk na akcję (konsensus co do ) Holdingi PDD : Występ 86,81 miliarda dolarów (konsensus co do 75,17 miliarda dolarów ), Zysk na akcję $ 20,72 (konsensus co do)

(konsensus co do ), Zysk na akcję (konsensus co do) TJX : Występ 12,48 miliarda dolarów (konsensus co do 12,49 miliarda dolarów), Zysk na akcję $ 0,93 (konsensus co do $ 0,88)

Nvidia, niekwestionowany lider w dziedzinie sztucznej inteligencji, osiągający imponujące wyniki

Amerykański gigant branży układów scalonych, Nvidia, potwierdził swoją dominację na rynku generatywnej sztucznej inteligencji, osiągając rekordowe wyniki kwartalne, które znacznie przerosły oczekiwania. Napędzana modą na sztuczną inteligencję grupa zdobyła kolosalny zysk netto w wysokości 14,9 miliarda dolarów, z zawrotnym wzrostem 628% w ciągu jednego roku. Zysk na akcję wzrósł do Dolarów 6,12, znacznie dalej Dolarów 5,65 przewidzieli analitycy.

Jeśli analitycy są bardzo optymistycznie nastawieni do obardzo wysoka cena docelowa na poziomie 1042 USD (+9,76%), niektórzy lubią apel o ostrożność. Przy PER większym niż 40 i marną stopę dywidendy 0,02%, akcje byłyby zbyt drogie. Zalecane byłoby odczekanie do fazy realizacji zysków, zanim rozważy się inwestycję w ten sztandarowy tytuł z zakresu sztucznej inteligencji.

PDD Holdings: Rozwijający się gigant e-commerce

PDD Holdings, chińska platforma e-commerce, odnotowała ogromny wzrost, osiągając przychody na poziomie 86,81 mld, znacznie przekraczając konsensus 75,17 mld. Zysk na akcję osiągnął Dolarów 20,72, przewyższając szacunki analityków. To imponujące osiągnięcie jest potwierdzeniem zwycięskiej strategii firmy, która koncentruje się na innowacyjności i zadowoleniu klienta, aby zdobywać nowe rynki.

TJX: Odporność legendarnego sprzedawcy detalicznego

Gigant handlu detalicznego TJX po raz kolejny udowodnił swoją siłę, osiągając przychody na poziomie 12,48 mld, graniczący z konsensusem 12,49 mld. Zysk na akcję wzrósł do Dolar 0,93, przekraczając prognozy Dolar 0,88. Działanie: Te dobre wyniki odzwierciedlają zdolność TJX do dostosowywania się do wyzwań rynkowych i dostarczania swoim lojalnym klientom wyjątkowych doświadczeń zakupowych.