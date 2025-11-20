Wyniki kwartalne: giganci Nvidia, PDD Holdings i TJX przekroczyli oczekiwania!

Nvidia, PDD Holdings i TJX niedawno opublikowały swoje wyniki kwartalne, co wywołało poruszenie w świecie biznesu. Oto szczegółowy opis ich wyjątkowych występów.

Zawartość strony pokaz

Wyniki za I kw. 1 r.

  • Nvidia : Występ 26,04 miliarda dolarów (konsensus co do 24,65 miliarda dolarów), Zysk na akcję $ 6,12 (konsensus co do $ 5,59)
  • Holdingi PDD : Występ 86,81 miliarda dolarów (konsensus co do 75,17 miliarda dolarów), Zysk na akcję $ 20,72 (konsensus co do)
  • TJX : Występ 12,48 miliarda dolarów (konsensus co do 12,49 miliarda dolarów), Zysk na akcję $ 0,93 (konsensus co do $ 0,88)

Nvidia, niekwestionowany lider w dziedzinie sztucznej inteligencji, osiągający imponujące wyniki

NVDA_2025-05-23_09-17-55_98d75
Źródło: Wykres Nvidia (NVDA) w D1, od 14 października 2022 r. do 23 maja 2025 r.

Amerykański gigant branży układów scalonych, Nvidia, potwierdził swoją dominację na rynku generatywnej sztucznej inteligencji, osiągając rekordowe wyniki kwartalne, które znacznie przerosły oczekiwania. Napędzana modą na sztuczną inteligencję grupa zdobyła kolosalny zysk netto w wysokości 14,9 miliarda dolarów, z zawrotnym wzrostem 628% w ciągu jednego roku. Zysk na akcję wzrósł do Dolarów 6,12, znacznie dalej Dolarów 5,65 przewidzieli analitycy.

Jeśli analitycy są bardzo optymistycznie nastawieni do obardzo wysoka cena docelowa na poziomie 1042 USD (+9,76%), niektórzy lubią apel o ostrożność. Przy PER większym niż 40 i marną stopę dywidendy 0,02%, akcje byłyby zbyt drogie. Zalecane byłoby odczekanie do fazy realizacji zysków, zanim rozważy się inwestycję w ten sztandarowy tytuł z zakresu sztucznej inteligencji.

PDD Holdings: Rozwijający się gigant e-commerce

PDD Holdings, chińska platforma e-commerce, odnotowała ogromny wzrost, osiągając przychody na poziomie 86,81 mld, znacznie przekraczając konsensus 75,17 mld. Zysk na akcję osiągnął Dolarów 20,72, przewyższając szacunki analityków. To imponujące osiągnięcie jest potwierdzeniem zwycięskiej strategii firmy, która koncentruje się na innowacyjności i zadowoleniu klienta, aby zdobywać nowe rynki.

TJX: Odporność legendarnego sprzedawcy detalicznego

Gigant handlu detalicznego TJX po raz kolejny udowodnił swoją siłę, osiągając przychody na poziomie 12,48 mld, graniczący z konsensusem 12,49 mld. Zysk na akcję wzrósł do Dolar 0,93, przekraczając prognozy Dolar 0,88. Działanie: Te dobre wyniki odzwierciedlają zdolność TJX do dostosowywania się do wyzwań rynkowych i dostarczania swoim lojalnym klientom wyjątkowych doświadczeń zakupowych.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne akcje do kupienia

Inne wiadomości EduBourse