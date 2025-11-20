Publikacja wyników kwartalnych jest zawsze kluczowym momentem dla spółek giełdowych. Inwestorzy uważnie analizują te dane, ponieważ mogą one mieć istotny wpływ na ceny akcji. Pierwszy kwartał 2025 r. przyniósł sporo niespodzianek, a największe firmy w branży zaprezentowały mieszane wyniki.

Wielkie nazwiska zaskakują Wall Street mieszanymi wynikami

Wyniki giełdowych spółek za pierwszy kwartał 2025 r. przyniosły mieszane wyniki, ze znacznymi zwycięzcami i przegranymi. Chociaż niektóre firmy mają przerosło oczekiwania, inni mają zawiedzeni inwestorzy, podsycając niepewność na rynkach.

Pfizer, gigant farmaceutyczny, odnotował wyjątkowa wydajność, znacznie przekraczając konsensus analityków. Przy zysku na akcję wynoszącym $ 0,82, znacznie przekraczając prognozę na poziomie 0,53 USD, firma skorzystała na dużym popycie na swoje leki i szczepionki.

Qualcomm, producent układów scalonych do smartfonów, również mile zaskoczony z obrotem 9,39 mldprzekraczając szacunki na poziomie 9,34 miliarda dolarów. Zysk na akcję $ 2,44 przekroczył także konsensus na poziomie 2,32 USD.

Jednak nie wszystkie firmy odniosły taki sam sukces. AIG, firma ubezpieczeniowa, ma rozczarowany z obrotem 9,16 mld, znacznie poniżej konsensusu na poziomie 11,68 mld USD, pomimo zysku na akcję nieznacznie przekraczającego oczekiwania na poziomie 1,77 USD.

Karta MasterCard, wystawca karty kredytowej, również nieznacznie nie osiągnął konsensusu w kwestii przychodów na poziomie 6,3 mld, wobec prognozowanych 6,34 miliardów dolarów. Jednakże zysk na akcję $ 3,31 przekroczyło oczekiwania na poziomie 3,24 USD.

Należy pamiętać, że wczoraj giełdy były zamknięte z powodu Święta Pracy, a Reakcja inwestorów na te wyniki będzie widoczna dopiero po dzisiejszym otwarciu rynków..