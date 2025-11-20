Giganci technologiczni i detaliczni odnotowali solidne wyniki w pierwszym kwartale, natomiast europejskie firmy usługowe również odnotowały obiecujący wzrost.

Wyniki korporacyjne za I kw. 1 r.

Tencent : Występ 22,04 miliarda dolarów (konsensus co do 21,89 miliarda dolarów ), Zysk na akcję $ 0,72 (konsensus co do $ 0,62 )

(konsensus co do ), Zysk na akcję (konsensus co do ) Home Depot : Występ 36,42 mld USD Zysk na akcję $ 3,63 (konsensus co do $ 3,6 )

Zysk na akcję (konsensus co do ) Alibaba : Występ 221,87 mld USD Zysk na akcję $ 10,14 (konsensus co do $ 10,27 )

Zysk na akcję (konsensus co do ) Veolia : Występ 11,56 mld € Zysk na akcję 0,47 € (konsensus co do 0,44 € )

Zysk na akcję (konsensus co do ) Euronext : Występ 401,9 mln euroZysk na akcję 1,58 € (konsensus co do 1,45 €)

Wielkie nazwiska przekraczają prognozy

Tencentchiński gigant gier i mediów społecznościowych odnotował przychody w wysokości 22,04 mld dolarów, czyli więcej niż szacunki analityków na poziomie 21,89 mld dolarów. Zysk na akcję wyniósł Dolar 0,72przekraczając konsensus Dolar 0,62. Wyniki te świadczą o odporności firmy pomimo trudnego otoczenia gospodarczego.

Home Depot, amerykański lider w dziedzinie renowacji mieszkań, również pozytywnie zaskoczył przychodami na poziomie 36,42 mld i zysk na akcję Dolarów 3,63, nieznacznie powyżej oczekiwań na poziomie 3,6 USD. Utrzymujący się popyt w sektorze budowlanym przyczynił się do utrzymania tych zachęcających wyników.

Alibaba chiński gigant e-commerce wygenerował obroty na poziomie 221,87 mld, nieznacznie odbiegając od konsensusu na poziomie 221,87 mld dolarów. Jednakże zysk na akcję wyniósł Dolarów 10,14 przekroczyło prognozy na poziomie 10,27 USD, znak kontroli kosztów firmy.

Veolia i Euronext na fali wzrostu

W sektorze usług Veolia, francuski gigant w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, odnotował przychody na poziomie 11,56 mldprzekraczając szacunki na poziomie 11,56 mld euro. Zysk na akcję wyniósł 0,47 € również przewyższył konsensus na poziomie 0,44 euro, co odzwierciedla efektywność operacyjną spółki.

Euronext, paneuropejski operator giełdowy, zamknął kwartał przychodami na poziomie 401,9 milionów i zysk na akcję 1,58 €, przekraczając odpowiednio prognozy na poziomie 401,9 mln euro i 1,45 mln euro. Wyniki te obrazują solidność działalności firmy w kontekście ożywienia gospodarczego.