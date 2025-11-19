Natywny token blockchaina Oasis, ROSE, w ostatnich dniach doświadczył prawdziwej fali przypływu, z gwałtownym wzrostem + 40% w ciągu zaledwie 24 godzin. Ten spektakularny wzrost nastąpił po wzmożonej aktywności rynkowej na giełdzie Coinbase.

Sieć Oasis (ROSE) jest warstwa 1 blockchain skoncentrowany na poufność użytkownicy i ich dane. Dzięki unikalnej konstrukcji zapewnia bezpieczne środowisko dla rozproszonych aplikacji wymagających ochrony danych.

[osadzony_wideo] [/osadzone wideo]

Tajemnicze wycofanie 10M ROSE

Według analiz jeden podmiot wycofałby więcej niż 10 milionów tokenów ROSE Coinbase, co prawdopodobnie wywołało obecną zwyżkę. Ta ogromna kumulacja wywołała gorące spekulacje na temat możliwego zaangażowania instytucji.

Ruch powiązany z „Privacy ETF” firmy Grayscale?

„Bardzo prawdopodobne, że jest to związane z akumulacją instytucjonalną, zwłaszcza w odniesieniu do „Privacy ETF” złożonego przez Grayscale kilka miesięcy temu” – mówi EduBourse, dyrektor Portfel kryptowalut z EduBourse.

W obliczu tego podekscytowania doświadczeni inwestorzy spieszą się, nie przegap pociągu tej potencjalnej możliwości. Jednak, jak zawsze przy inwestowaniu, kluczowa jest staranna analiza i zarządzanie ryzykiem.