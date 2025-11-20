Salesforce i HP Inc. publikują solidne wyniki pomimo wyzwań

W obliczu niestabilnej sytuacji gospodarczej giganci technologiczni Salesforce i HP Inc. zaskoczyli inwestorów wynikami kwartalnymi, które przewyższyły prognozy analityków.

Mimo wyzwań, firmom tym udało się odnieść sukces dzięki innowacyjnym strategiom i skutecznemu zarządzaniu.

Ich imponujące wyniki świadczą o ich odporności i zdolności adaptacji, oferując inwestorom obiecujące perspektywy na przyszłość.

Wyniki korporacyjne: Salesforce i HP Inc. przekraczają oczekiwania

  • Salesforce : Występ 9,13 miliarda dolarów (konsensus co do 9,15 miliarda dolarów), Zysk na akcję $ 2,44 (konsensus co do $ 2,37)
  • HP Inc. : Występ 12,8 miliarda dolarów (konsensus co do 12,59 miliarda dolarów), Zysk na akcję $ 0,82 (konsensus co do $ 0,81)

Liczby, które mówią same za siebie

Salesforce, lider w dziedzinie rozwiązań do zarządzania relacjami z klientami, ogłosił przychody w wysokości 9,13 mld w ostatnim kwartale, nieznacznie poniżej prognoz 9,15 mld. Jednakże spółka znacznie przekroczyła oczekiwania pod względem zysku na akcję, osiągając 2,44 w porównaniu do 2,37 oczekiwany. Te dobre wyniki potwierdzają skuteczność działań mających na celu optymalizację kosztów wdrożonych przez firmę Salesforce.

Ze swojej strony, HP Inc.gigant branży IT i druku odnotował obroty na poziomie 12,8 mldprzekraczając szacunki analityków 12,59 mld. Zysk na akcję wyniósł Dolar 0,82, nieznacznie wyższe niż prognozy Dolar 0,81. Osiągnięcie to odzwierciedla zdolność firmy HP Inc. do dostosowywania się do zmieniających się wymagań rynku i optymalizacji swoich działań.

Inwestorzy przyjęli te wyniki z zadowoleniem, doceniając wysiłki podejmowane przez te firmy w celu utrzymania konkurencyjności w trudnym otoczeniu. Mimo że wyzwania nadal istnieją, Salesforce i HP Inc. udowodniły, że potrafią być innowacyjne i przewidywać trendy rynkowe, co wzmacnia zaufanie inwestorów.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
