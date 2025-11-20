Świat ekonomii wstrzymuje oddech w ten piątek, 12 lipca. Lawina kluczowych danych ekonomicznych ma uderzyć w rynki finansowe, zapowiadając emocjonujący dzień dla inwestorów na całym świecie.

Czy jesteś gotowy stawić czoła czekającym Cię turbulencjom? Opublikowane dziś dane mogą zmienić sytuację gospodarczą na świecie. Nie daj się zaskoczyć!

Kalendarz ekonomiczny na 12 lipca 2025 r.

00:30: Biznes-NZ-MŚP – Nowa Zelandia – Średnie – 41.1 ( Oczekiwana: 46.8 )

( Oczekiwana: 46.8 ) 05:00: Import (roczny) – Chiny – Średnia – -2.3% (Oczekiwane: 2.8%)

(Oczekiwane: 2.8%) 05:00: Eksport (roczny) – Chiny – Średnia – 8.6% (Oczekiwane: 8%)

(Oczekiwane: 8%) 05:00: Bilans handlowy – Chiny – Wysoki – $ 99.05B (Oczekiwane: 85 mld USD)

(Oczekiwane: 85 mld USD) 08:00: Cena hurtowa (roczna) – Strefa Euro – Średnia – -0.6% (Oczekiwano: 1.4%)

(Oczekiwano: 1.4%) 08:00: Ceny hurtowe (miesięczne) – Strefa euro – Średnia – -0.3% (Oczekiwano: 0.2%)

(Oczekiwano: 0.2%) 08:45 rano: Ostateczna stopa inflacji (miesięczna) – strefa euro – średnia – oczekiwana: 0.1%

08:45 rano: Ostateczna stopa inflacji (roczna) – strefa euro – średnia – oczekiwana: 2.1%

10:00: Nowe pożyczki juanowe – Chiny – Średnie – Oczekiwane: 2200 mld CNY

14:30: PPI (miesięczny) – USA – Wysoki – Oczekiwany: 0.1%

14:30: Wskaźnik bazowy PPI (miesięczny) – USA – Maksimum – Oczekiwane: 0.2%

14:30: Wskaźnik bazowy PPI (roczny) – USA – Wysoki – Oczekiwany: 2.5%

16:00: Wstępny wskaźnik nastrojów konsumentów w Michigan – USA – Wysoki – Oczekiwany: 68.5

Chiny, gigant gospodarczy w trakcie zmian

Od godziny 05:00 rano wszystkie oczy będą zwrócone na Chiny. Druga co do wielkości gospodarka świata opublikuje dane dotyczące swojego handlu zagranicznego. W związku z przewidywanym eksportem w wzrost 8,6% ponad rok i prognoza bilansu handlowego na poziomie 99,05 mldChiny mogłyby z powodzeniem potwierdzić swoją dominację na arenie międzynarodowej. Ale bądź ostrożny, czy te liczby nie maskują bardziej złożonej rzeczywistości?

Chęć zrozumienia konsekwencji tych danych jest namacalna. Inwestorzy, jako potencjalne ofiary zmienności rynku, rozpaczliwie szukają odpowiedzi. Kto okaże się wybawcą, który będzie w stanie poprawnie zinterpretować te sygnały ekonomiczne? TO kalendarz ekonomiczny, pozostaje niezbędnym narzędziem umożliwiającym śledzenie tych kluczowych ogłoszeń.

Inflacja, nadciągające zagrożenie

Europa nie da się wyprzedzić. O godzinie 08:45 strefa euro opublikuje ostateczne dane dotyczące inflacji za ostatni miesiąc. Przy oczekiwanej rocznej stopie 2,1%, EBC może zostać zmuszony do podjęcia działań. Czy europejscy konsumenci będą największymi przegranymi w tej walce ze wzrostem cen?

Jednak kulminacyjny moment pokazu spodziewany jest o 14:30. Stany Zjednoczone opublikują swój indeks cen producenta (PPI). Oczekuje się, że miesięczny wskaźnik bazowy PPI wyniesie 0,2%, Fed może być zadowolony ze swojej polityki podnoszenia stóp procentowych. Rynki już drżą na myśl o potencjalnych konsekwencjach.

Oczekiwania inwestorów są najwyższe. Każdy przecinek ma znaczenie i może spowodować gwałtowne wahania na rynkach walutowych, akcji i obligacji. Należy zachować ostrożność, ale w powietrzu wisi także możliwość osiągnięcia znacznych zysków.

Potencjalne skutki tych zapowiedzi są kolosalne. Niespodziewany wzrost inflacji mógłby wzmocnić dolara i zaważyć na rynkach akcji, natomiast niespodziewany spadek mógłby wywołać hossę. Rynki wschodzące wstrzymują oddech, świadome swojej podatności na decyzje Rezerwy Federalnej.

Nie przegap tego przełomowego dnia, który może zmienić perspektywy światowej gospodarki w nadchodzących miesiącach. Bądź na bieżąco, zachowaj czujność i przede wszystkim bądź gotowy do działania!