Toncoin (TON) wzrasta o 10% dzięki The Open League!

Le Tonmoneta (TON), natywna kryptowaluta blockchaina Toncoin, w ścisłej współpracy z Telegramem, przeżywa prawdziwy wzrostowy rozpęd wraz ze wzrostem + 10% tego dnia. Ten wzrost nastąpił po długo oczekiwanym uruchomieniu czwartego sezonu oficjalnego programu motywacyjnego o nazwie „The Open League”.

Open League to sztandarowe wydarzenie w ekosystemie Toncoin. Jest to program nagród uruchomiony przez Fundację TON, mający na celu zwiększenie adopcji i aktywności w ramach zdecentralizowanej sieci blockchain.

Dwa tygodnie nagród

Począwszy od tego poniedziałku, czwarty sezon The Open League będzie trwał przez okres dwa tygodnie, jusqu'au 26 czerwca o 13:00. Aktywni użytkownicy ekosystemu Toncoin zostaną w ten sposób nagrodzeni za swój udział i zaangażowanie.

„Krótkotrwały rajd? »

„Podniecenie związane z rozpoczęciem nowego sezonu jest prawdopodobnie źródłem obecnego rajdu. Ale będzie ciekawie zobaczyć, czy ten wzrostowy impet utrzyma się po wydarzeniu” – analizuje EduBourse, dyrektor Portfel kryptowalut z EduBourse.

W oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji doświadczeni inwestorzy będą uważnie śledzić wyniki Toncoin. Jak zawsze, przy każdej inwestycji w kryptowaluty kluczowe znaczenie ma ostrożne zarządzanie ryzykiem.