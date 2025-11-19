Toncoin (TON) wzrasta o 10% dzięki The Open League!

Le Tonmoneta (TON), natywna kryptowaluta blockchaina Toncoin, w ścisłej współpracy z Telegramem, przeżywa prawdziwy wzrostowy rozpęd wraz ze wzrostem + 10% tego dnia. Ten wzrost nastąpił po długo oczekiwanym uruchomieniu czwartego sezonu oficjalnego programu motywacyjnego o nazwie „The Open League”.

Open League to sztandarowe wydarzenie w ekosystemie Toncoin. Jest to program nagród uruchomiony przez Fundację TON, mający na celu zwiększenie adopcji i aktywności w ramach zdecentralizowanej sieci blockchain.
Dwa tygodnie nagród

Począwszy od tego poniedziałku, czwarty sezon The Open League będzie trwał przez okres dwa tygodnie, jusqu'au 26 czerwca o 13:00. Aktywni użytkownicy ekosystemu Toncoin zostaną w ten sposób nagrodzeni za swój udział i zaangażowanie.

„Podniecenie związane z rozpoczęciem nowego sezonu jest prawdopodobnie źródłem obecnego rajdu. Ale będzie ciekawie zobaczyć, czy ten wzrostowy impet utrzyma się po wydarzeniu” – analizuje EduBourse, dyrektor Portfel kryptowalut z EduBourse.

W oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji doświadczeni inwestorzy będą uważnie śledzić wyniki Toncoin. Jak zawsze, przy każdej inwestycji w kryptowaluty kluczowe znaczenie ma ostrożne zarządzanie ryzykiem.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

