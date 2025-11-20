GROSZEK – XTB uruchamia PEA z 0% prowizją

To prawdziwa bomba w świecie francuskich inwestycji: XTB, europejski gigant handlu internetowego, oficjalnie uruchamia swój Plan Oszczędnościowy Kapitałowy (PEA). I nie byle jak. Dzięki 0% prowizji od akcji europejskich i ETF-ów, dostępności od 10 EUR i kontu bez ukrytych opłat, XTB definiuje na nowo zasady gry dla indywidualnych inwestorów.

👉 Wiadomości, które mogą wstrząsnąć tradycyjnymi bankami i starszymi platformami: koniec z wygórowanymi opłatami maklerskimi, starzejącymi się interfejsami i barierami wejścia. PEA (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) XTB pojawia się we właściwym momencie, w momencie, gdy Francuzi bardziej niż kiedykolwiek starają się inteligentnie pomnażać swoje oszczędności.

🌱 PEA XTB :oferta potężna, prosta i dostępna

Dostępne bezpośrednio z aplikacji mobilnej XTBNowa ustawa PEA umożliwia każdemu – zarówno początkującym, jak i doświadczonym inwestorom – zbudowanie portfela akcji europejskich w korzystnych warunkach podatkowych i przy użyciu narzędzi godnych profesjonalisty.

🔑 Najważniejsze punkty oferty:

  • 0% prowizji od akcji europejskich i ETF-ów (w granicach kwoty 100 000 € inwestowanej miesięcznie*)
  • Ponad 900 dostępnych tytułów na głównych giełdach europejskich (Euronext, Xetra, Borsa Italiana itp.)
  • Inwestycja dostępna od 10 €
  • Brak opłat za prowadzenie i otwarcie konta
  • Płynna, nowoczesna i bezpieczna aplikacja mobilna i internetowa
  • Dostęp do akademii szkoleniowej, webinaria na żywo i ekskluzywne analizy rynku

Rewolucja dla klientów indywidualnych: po raz pierwszy nowoczesna platforma pozwala otworzyć PEA zaledwie kilkoma kliknięciami, bez konieczności wysyłania żadnych dokumentów i zarządzać swoim portfelem w 100% online.

📈 Szansa do wykorzystania: cyfrowa, wydajna i zoptymalizowana pod kątem podatkowym PEA

PEA jest jednym z najlepszych narzędzi do inwestowania na giełdzie w długim terminie., dzięki unikalnym korzyściom podatkowym. Połącz to z platformą tak potężną jak XTB, podejmuje wielki krok w stronę niezależności finansowej.

Inwestujesz w solidne spółki, z możliwością wykorzystać największe europejskie trendy gospodarcze (odnawialne źródła energii, technologia, luksus, zdrowie itp.), optymalizując jednocześnie swoje podatki.

A szczególnie : zachowujesz kontrolę nad swoimi decyzjamiz dostępem do Twoich pozycji w czasie rzeczywistym, zaawansowanymi narzędziami do tworzenia wykresów, analizą techniczną i responsywną obsługą klienta w języku francuskim.

📱 Jak to działa w praktyce?

  1. Pobierz aplikację XTB
  2. Utwórz swoje konto w ciągu kilku minut
  3. Przejdź do zakładki „Portfel”, aby otworzyć PEA
  4. Zacznij inwestować w akcje lub ETF-y według własnego wyboru

💡 Obecnie można otwierać wyłącznie nowe PEA.
Przelewy z istniejących PEA będą możliwe już wkrótce. Czekając na, możesz zapisać się na listę oczekujących na stronie internetowej brokera.

👥 Dla kogo przeznaczony jest PEA? XTB ?

  • Dla początkujących którzy chcą inwestować łatwo i bez karania opłatami
  • Do aktywnych inwestorów którzy chcą zdywersyfikować swoje portfolio w ramach korzystnych podatkowo ram
  • Dla osób oszczędzających długoterminowo którzy chcą przygotować się do emerytury lub dużych projektów
  • Do wszystkich, którzy mają dość ukrytych opłat i brak przejrzystości niektórych instytucji

🧠 Krótkie przypomnienie: czym właściwie jest PEA?

Le Plan oszczędnościowy kapitałowy (PEA) jest urządzeniem stworzonym przez państwo francuskie w 1992 r. w celu zachęcać Francuzów do inwestowania w europejskie firmy.

Jest to regulowane konto, które umożliwia inwestowanie w akcje europejskie lub ETF-y, korzystając z bardzo korzystnych ram podatkowych.

🎯 Istnieją dwa główne typy PEA:

  • Klasyczny PEA (taki jak zaproponował XTB)
  • PEA-MŚP (dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom, niedostępne w XTB Na razie)

✅ Korzyści podatkowe PEA:

Okres utrzymywania Opodatkowanie zysków
Mniej niż 5 lat Klasyczne opodatkowanie (30% podatku liniowego)
Ponad lata 5 Zwolnienie z podatku z zysków kapitałowych i dywidend (bez składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,2%)
Wycofanie po 5 latach Możliwe bez zamykania planu

💡 Oznacza to, że przy regularna inwestycjamożna budować kapitał przy jednoczesnym minimalizowaniu opodatkowania. Im więcej czasu działa na twoją korzyść, im bardziej interesujące stają się zyski.

🧭 Kim jest XTB, pośrednik stojący za tą ofertą?

Założona w 2002, XTB (przeczytajvis XTB) jest jednym z największych publicznie notowanych brokerów internetowych na świecie. Firma pochodząca z Polski, dzięki swojej rzetelności, transparentności i ciągłej innowacyjności stała się w Europie punktem odniesienia.

🌍 Kilka kluczowych liczb:

  • Obecny w ponad 13 krajach
  • Podlegające lokalnym organom finansowym (w tym AMF we Francji)
  • Ponad 847 000 klientów na całym świecie
  • Miliardy euro w wolumenie transakcji każdego miesiąca
  • Wielokrotnie nagradzana, autorska platforma (xStation 5)

W przeciwieństwie do innych aktorów historycznych, XTB nie ma żadnych ukrytych kosztów, nie narzuca wysokich stawek minimalnych i stawia wszystko na jedną kartę jakość doświadczenia użytkownika.

De plus XTB zaproponować obsługa klienta w każdym kraju, dostępne od poniedziałku do soboty, a także dostęp do kompletnej akademii szkoleniowej (artykuły, filmy, transmisje na żywo, itp.).

🔍 Porównanie z tradycyjnymi bankami

Kryteria XTB Tradycyjne banki
Opłaty maklerskie 0% do 100 000 €/miesiąc* Często od 5 do 15 € za zamówienie
Opłaty za prowadzenie rachunku 0 € 12 do 30 €/rok
Interfejs użytkownika Nowoczesny, szybki Starzenie się, nieintuicyjne
Otwieranie konta 100% w Internecie Czasami papier, długie opóźnienia
Wsparcie klienta Szybko, 6 dni w tygodniu po francusku Częste powolne działanie
Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr

 

