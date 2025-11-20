To prawdziwa bomba w świecie francuskich inwestycji: XTB, europejski gigant handlu internetowego, oficjalnie uruchamia swój Plan Oszczędnościowy Kapitałowy (PEA). I nie byle jak. Dzięki 0% prowizji od akcji europejskich i ETF-ów, dostępności od 10 EUR i kontu bez ukrytych opłat, XTB definiuje na nowo zasady gry dla indywidualnych inwestorów.
👉 Wiadomości, które mogą wstrząsnąć tradycyjnymi bankami i starszymi platformami: koniec z wygórowanymi opłatami maklerskimi, starzejącymi się interfejsami i barierami wejścia. PEA (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) XTB pojawia się we właściwym momencie, w momencie, gdy Francuzi bardziej niż kiedykolwiek starają się inteligentnie pomnażać swoje oszczędności.
🌱 PEA XTB :oferta potężna, prosta i dostępna
Dostępne bezpośrednio z aplikacji mobilnej XTBNowa ustawa PEA umożliwia każdemu – zarówno początkującym, jak i doświadczonym inwestorom – zbudowanie portfela akcji europejskich w korzystnych warunkach podatkowych i przy użyciu narzędzi godnych profesjonalisty.
🔑 Najważniejsze punkty oferty:
- 0% prowizji od akcji europejskich i ETF-ów (w granicach kwoty 100 000 € inwestowanej miesięcznie*)
- Ponad 900 dostępnych tytułów na głównych giełdach europejskich (Euronext, Xetra, Borsa Italiana itp.)
- Inwestycja dostępna od 10 €
- Brak opłat za prowadzenie i otwarcie konta
- Płynna, nowoczesna i bezpieczna aplikacja mobilna i internetowa
- Dostęp do akademii szkoleniowej, webinaria na żywo i ekskluzywne analizy rynku
Rewolucja dla klientów indywidualnych: po raz pierwszy nowoczesna platforma pozwala otworzyć PEA zaledwie kilkoma kliknięciami, bez konieczności wysyłania żadnych dokumentów i zarządzać swoim portfelem w 100% online.
📈 Szansa do wykorzystania: cyfrowa, wydajna i zoptymalizowana pod kątem podatkowym PEA
PEA jest jednym z najlepszych narzędzi do inwestowania na giełdzie w długim terminie., dzięki unikalnym korzyściom podatkowym. Połącz to z platformą tak potężną jak XTB, podejmuje wielki krok w stronę niezależności finansowej.
Inwestujesz w solidne spółki, z możliwością wykorzystać największe europejskie trendy gospodarcze (odnawialne źródła energii, technologia, luksus, zdrowie itp.), optymalizując jednocześnie swoje podatki.
A szczególnie : zachowujesz kontrolę nad swoimi decyzjamiz dostępem do Twoich pozycji w czasie rzeczywistym, zaawansowanymi narzędziami do tworzenia wykresów, analizą techniczną i responsywną obsługą klienta w języku francuskim.
📱 Jak to działa w praktyce?
- Pobierz aplikację XTB
- Utwórz swoje konto w ciągu kilku minut
- Przejdź do zakładki „Portfel”, aby otworzyć PEA
- Zacznij inwestować w akcje lub ETF-y według własnego wyboru
💡 Obecnie można otwierać wyłącznie nowe PEA.
Przelewy z istniejących PEA będą możliwe już wkrótce. Czekając na, możesz zapisać się na listę oczekujących na stronie internetowej brokera.
👥 Dla kogo przeznaczony jest PEA? XTB ?
- Dla początkujących którzy chcą inwestować łatwo i bez karania opłatami
- Do aktywnych inwestorów którzy chcą zdywersyfikować swoje portfolio w ramach korzystnych podatkowo ram
- Dla osób oszczędzających długoterminowo którzy chcą przygotować się do emerytury lub dużych projektów
- Do wszystkich, którzy mają dość ukrytych opłat i brak przejrzystości niektórych instytucji
🧠 Krótkie przypomnienie: czym właściwie jest PEA?
Le Plan oszczędnościowy kapitałowy (PEA) jest urządzeniem stworzonym przez państwo francuskie w 1992 r. w celu zachęcać Francuzów do inwestowania w europejskie firmy.
Jest to regulowane konto, które umożliwia inwestowanie w akcje europejskie lub ETF-y,
🎯 Istnieją dwa główne typy PEA:
- Klasyczny PEA (taki jak zaproponował XTB)
- PEA-MŚP (dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom, niedostępne w XTB Na razie)
✅ Korzyści podatkowe PEA:
|Okres utrzymywania
|Opodatkowanie zysków
|Mniej niż 5 lat
|Klasyczne opodatkowanie (30% podatku liniowego)
|Ponad lata 5
|Zwolnienie z podatku z zysków kapitałowych i dywidend (bez składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,2%)
|Wycofanie po 5 latach
|Możliwe bez zamykania planu
💡 Oznacza to, że przy regularna inwestycjamożna budować kapitał przy jednoczesnym minimalizowaniu opodatkowania. Im więcej czasu działa na twoją korzyść, im bardziej interesujące stają się zyski.
🧭 Kim jest XTB, pośrednik stojący za tą ofertą?
Założona w 2002, XTB (przeczytajvis XTB) jest jednym z największych publicznie notowanych brokerów internetowych na świecie. Firma pochodząca z Polski, dzięki swojej rzetelności, transparentności i ciągłej innowacyjności stała się w Europie punktem odniesienia.
🌍 Kilka kluczowych liczb:
- Obecny w ponad 13 krajach
- Podlegające lokalnym organom finansowym (w tym AMF we Francji)
- Ponad 847 000 klientów na całym świecie
- Miliardy euro w wolumenie transakcji każdego miesiąca
- Wielokrotnie nagradzana, autorska platforma (xStation 5)
W przeciwieństwie do innych aktorów historycznych, XTB nie ma żadnych ukrytych kosztów, nie narzuca wysokich stawek minimalnych i stawia wszystko na jedną kartę jakość doświadczenia użytkownika.
De plus XTB zaproponować obsługa klienta w każdym kraju, dostępne od poniedziałku do soboty, a także dostęp do kompletnej akademii szkoleniowej (artykuły, filmy, transmisje na żywo, itp.).
🔍 Porównanie z tradycyjnymi bankami
|Kryteria
|XTB
|Tradycyjne banki
|Opłaty maklerskie
|0% do 100 000 €/miesiąc*
|Często od 5 do 15 € za zamówienie
|Opłaty za prowadzenie rachunku
|0 €
|12 do 30 €/rok
|Interfejs użytkownika
|Nowoczesny, szybki
|Starzenie się, nieintuicyjne
|Otwieranie konta
|100% w Internecie
|Czasami papier, długie opóźnienia
|Wsparcie klienta
|Szybko, 6 dni w tygodniu po francusku
|Częste powolne działanie