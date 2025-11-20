To prawdziwa bomba w świecie francuskich inwestycji: XTB, europejski gigant handlu internetowego, oficjalnie uruchamia swój Plan Oszczędnościowy Kapitałowy (PEA). I nie byle jak. Dzięki 0% prowizji od akcji europejskich i ETF-ów, dostępności od 10 EUR i kontu bez ukrytych opłat, XTB definiuje na nowo zasady gry dla indywidualnych inwestorów.

👉 Wiadomości, które mogą wstrząsnąć tradycyjnymi bankami i starszymi platformami: koniec z wygórowanymi opłatami maklerskimi, starzejącymi się interfejsami i barierami wejścia. PEA (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) XTB pojawia się we właściwym momencie, w momencie, gdy Francuzi bardziej niż kiedykolwiek starają się inteligentnie pomnażać swoje oszczędności.

🌱 PEA XTB :oferta potężna, prosta i dostępna

Dostępne bezpośrednio z aplikacji mobilnej XTBNowa ustawa PEA umożliwia każdemu – zarówno początkującym, jak i doświadczonym inwestorom – zbudowanie portfela akcji europejskich w korzystnych warunkach podatkowych i przy użyciu narzędzi godnych profesjonalisty.

🔑 Najważniejsze punkty oferty:

0% prowizji od akcji europejskich i ETF-ów (w granicach kwoty 100 000 € inwestowanej miesięcznie*)

(w granicach kwoty 100 000 € inwestowanej miesięcznie*) Ponad 900 dostępnych tytułów na głównych giełdach europejskich (Euronext, Xetra, Borsa Italiana itp.)

na głównych giełdach europejskich (Euronext, Xetra, Borsa Italiana itp.) Inwestycja dostępna od 10 €

Brak opłat za prowadzenie i otwarcie konta

Płynna, nowoczesna i bezpieczna aplikacja mobilna i internetowa

Dostęp do akademii szkoleniowej, webinaria na żywo i ekskluzywne analizy rynku

Rewolucja dla klientów indywidualnych: po raz pierwszy nowoczesna platforma pozwala otworzyć PEA zaledwie kilkoma kliknięciami, bez konieczności wysyłania żadnych dokumentów i zarządzać swoim portfelem w 100% online.

📈 Szansa do wykorzystania: cyfrowa, wydajna i zoptymalizowana pod kątem podatkowym PEA

PEA jest jednym z najlepszych narzędzi do inwestowania na giełdzie w długim terminie., dzięki unikalnym korzyściom podatkowym. Połącz to z platformą tak potężną jak XTB, podejmuje wielki krok w stronę niezależności finansowej.

Inwestujesz w solidne spółki, z możliwością wykorzystać największe europejskie trendy gospodarcze (odnawialne źródła energii, technologia, luksus, zdrowie itp.), optymalizując jednocześnie swoje podatki.

A szczególnie : zachowujesz kontrolę nad swoimi decyzjamiz dostępem do Twoich pozycji w czasie rzeczywistym, zaawansowanymi narzędziami do tworzenia wykresów, analizą techniczną i responsywną obsługą klienta w języku francuskim.

Pobierz aplikację XTB Utwórz swoje konto w ciągu kilku minut Przejdź do zakładki „Portfel”, aby otworzyć PEA Zacznij inwestować w akcje lub ETF-y według własnego wyboru

💡 Obecnie można otwierać wyłącznie nowe PEA.

Przelewy z istniejących PEA będą możliwe już wkrótce. Czekając na, możesz zapisać się na listę oczekujących na stronie internetowej brokera.

👥 Dla kogo przeznaczony jest PEA? XTB

Dla początkujących którzy chcą inwestować łatwo i bez karania opłatami

którzy chcą inwestować łatwo i bez karania opłatami Do aktywnych inwestorów którzy chcą zdywersyfikować swoje portfolio w ramach korzystnych podatkowo ram

którzy chcą zdywersyfikować swoje portfolio w ramach korzystnych podatkowo ram Dla osób oszczędzających długoterminowo którzy chcą przygotować się do emerytury lub dużych projektów

którzy chcą przygotować się do emerytury lub dużych projektów Do wszystkich, którzy mają dość ukrytych opłat i brak przejrzystości niektórych instytucji

🧠 Krótkie przypomnienie: czym właściwie jest PEA?

Le Plan oszczędnościowy kapitałowy (PEA) jest urządzeniem stworzonym przez państwo francuskie w 1992 r. w celu zachęcać Francuzów do inwestowania w europejskie firmy.

Jest to regulowane konto, które umożliwia inwestowanie w akcje europejskie lub ETF-y, korzystając z bardzo korzystnych ram podatkowych.

🎯 Istnieją dwa główne typy PEA:

Klasyczny PEA (taki jak zaproponował XTB)

(taki jak zaproponował XTB) PEA-MŚP (dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom, niedostępne w XTB Na razie)

✅ Korzyści podatkowe PEA:

Okres utrzymywania Opodatkowanie zysków Mniej niż 5 lat Klasyczne opodatkowanie (30% podatku liniowego) Ponad lata 5 Zwolnienie z podatku z zysków kapitałowych i dywidend (bez składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,2%) Wycofanie po 5 latach Możliwe bez zamykania planu

💡 Oznacza to, że przy regularna inwestycjamożna budować kapitał przy jednoczesnym minimalizowaniu opodatkowania. Im więcej czasu działa na twoją korzyść, im bardziej interesujące stają się zyski.

🧭 Kim jest XTB, pośrednik stojący za tą ofertą?

Założona w 2002, XTB (przeczytajvis XTB) jest jednym z największych publicznie notowanych brokerów internetowych na świecie. Firma pochodząca z Polski, dzięki swojej rzetelności, transparentności i ciągłej innowacyjności stała się w Europie punktem odniesienia.

🌍 Kilka kluczowych liczb:

Obecny w ponad 13 krajach

Podlegające lokalnym organom finansowym (w tym AMF we Francji)

Ponad 847 000 klientów na całym świecie

Miliardy euro w wolumenie transakcji każdego miesiąca

Wielokrotnie nagradzana, autorska platforma (xStation 5)

W przeciwieństwie do innych aktorów historycznych, XTB nie ma żadnych ukrytych kosztów, nie narzuca wysokich stawek minimalnych i stawia wszystko na jedną kartę jakość doświadczenia użytkownika.

De plus XTB zaproponować obsługa klienta w każdym kraju, dostępne od poniedziałku do soboty, a także dostęp do kompletnej akademii szkoleniowej (artykuły, filmy, transmisje na żywo, itp.).

🔍 Porównanie z tradycyjnymi bankami