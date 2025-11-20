Dziś rano w Wielkiej Brytanii otwarto lokale wyborcze, aby wziąć udział w długo oczekiwanych wyborach powszechnych. Partia Pracy Keira Starmera jest zdecydowanym faworytem, którego program skupia się na ożywieniu gospodarczym i który odpowiada wyborcom i rynkom finansowym.

Czy widać falę przypływu pracowników?

Po 14 latach rządów konserwatystów sondaże przewidują miażdżące zwycięstwo Partii Pracy. Keir Starmer, który zmienił kierunek działań swojej partii, obiecuje przywrócić krajowi stabilność polityczną i gospodarczą. Jego program ma na celu stymulować inwestycje i zaufanie rynku, nadszarpnięte przez Brexit i ostatnie zawirowania polityczne.

Rynki finansowe z zadowoleniem przyjmują perspektywę zmian

Władze City of London z zadowoleniem przyjmują możliwość zwycięstwa Partii Pracy. Wbrew ostrzeżeniom konserwatystów analitycy uważają, że zdecydowana większość głosów na korzyść Starmera mogłaby:

Wzmocnienie statusu Wielkiej Brytanii jako „bezpiecznej przystani” dla inwestorów

Wzmocnienie funta i akcji brytyjskich

Przyciąganie inwestycji zagranicznych, których liczba spada od czasu Brexitu

Ekspert finansowy Nuwan Goonetilleke mówi: „ Wielką Brytanię uważa się nie tylko za bezpieczną przystań, ale za najbezpieczniejszą przystań, szczególnie w Europie. »

Program ekonomiczny, który uspokaja społeczność biznesową

Keir Starmer i jego potencjalna kanclerz Rachel Reeves zdołali przekonać świat biznesu. Ich centrowe podejście obiecuje:

Przywracanie stabilności politycznej po latach zawirowań

Ożywienie inwestycji prywatnych

Osiągnięcie ambicji wzrostu bez gwałtownego podnoszenia podatków

Michael Browne, dyrektor ds. inwestycji w Martin Currie, porównuje sytuację do 1997 r.: „Gospodarka Wielkiej Brytanii i rynki finansowe mogłyby skorzystać z okresu stabilizacji pod rządami bardziej umiarkowanego i międzynarodowego rządu Partii Pracy”. »

Gdy wyborcy idą do urn, stawka dotycząca gospodarczej przyszłości Wielkiej Brytanii jest wysoka. Czy Partia Pracy zrealizuje obietnice dotyczące pakietu stymulacyjnego i przywróci zaufanie inwestorów? Odpowiedzi należy oddawać w urnach wyborczych.