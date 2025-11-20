EduBourse » Wiadomości EduBourse » Nowy konkurent dla Netflixa i Prime: MAX przybywa do Francji ze spadkiem o 90%

Czekanie w końcu dobiegło końca! Po dwuletnich opóźnieniach platforma streamingowa MAX, będąca wynikiem fuzji HBO i Warner Bros., wchodzi na rynek francuski już we wtorek, 11 czerwca. Jednak pomimo tej obiecującej premiery, grupa Warner Bros. Discovery pozostaje w niepokojącej sytuacji finansowej, a kurs jej akcji spada swobodnie od marca 2025 r.

[osadzony_wideo][/osadzone wideo]

Po dwóch latach oczekiwania platforma streamingowa MAX, będąca wynikiem fuzji HBO i Warner Bros., w końcu weszła na rynek francuski we wtorek, 11 czerwca. Ten nowy konkurent Netflixa i Amazon Prime oferuje ceny od 5,99 € miesięcznie za podstawową subskrypcję do 13,99 € miesięcznie z dodatkowymi opcjami, takimi jak dostęp do Eurosportu podczas Igrzysk Olimpijskich.

Jednak mimo obiecującego startu, grupa Warner Bros. Discovery przechodzi obecnie przez wyjątkowo trudny okres pod względem finansowym. W rzeczywistości akcja ta doświadczyła oszałamiający spadek o prawie 90% od marca 2025 r., powracając do poziomów sięgających 2009 r. Ponadto grupa zmaga się z kolosalnym długiem w wysokości 35 mld dolarów i oczekuje się, że w tym roku odnotuje stratę netto w wysokości 1,21 mld dolarów. Kup akcje Warner Bros. staje się zatem kluczowym pytaniem dla inwestorów.

Kusząca usługa przesyłania strumieniowego, ale niepewna przyszłość

MAX przybywa z kuszącymi ofertami, począwszy od 5,99 € miesięcznie za podstawową subskrypcję 13,99 € miesięcznie za dodatkowe opcje, np. dostęp do Eurosportu podczas Igrzysk Olimpijskich. Jednak grupa macierzysta stoi przed poważnymi wyzwaniami, notując kolosalne zadłużenie wynoszące prawie 35 mld i przewidywana strata netto w wysokości 1,21 miliarda w tym roku.

Apel ekspertów o ostrożność

, dyrektor Portfel akcji EduBourse ostrzega potencjalnych inwestorów: „Chociaż oferta streamingu jest atrakcyjna, przyszłość finansowa grupy pozostaje ponura. Radzimy inwestorom, aby na razie unikali akcji. »

Oszałamiający spadek o 90% w ciągu dwóch lat

Akcje Warner Bros. Discovery spadają, tracąc prawie 90% swojej wartości od marca 2025 r., powracając do poziomów sięgających 2009 r. Pomimo uruchomienia MAX-a, grupa ma problemy z zapewnieniem rynków, że jest w stanie wrócić na właściwe tory.