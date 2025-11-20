Kluczowy dzień dla rynków z dużą ilością danych w programie

Inwestorzy będą czujni w czwartek, 20 czerwca, gdyż kilka krajów opublikuje kluczowe wskaźniki ekonomiczne. Uczestnicy rynku będą uważnie śledzić te statystyki, wyszukując oznaki spowolnienia lub ożywienia, począwszy od wzrostu PKB Nowej Zelandii, poprzez dane dotyczące zatrudnienia i rynku nieruchomości w USA, aż po decyzje dotyczące polityki pieniężnej podejmowane przez EBC, SNB i BoE.

Kalendarz ekonomiczny na 20 czerwca 2025 r.

  • 00:45: Kwartalny wskaźnik wzrostu PKB – Nowa Zelandia – Wysoki – 0.2% (Oczekiwane: 0%)
  • 00:45: Tempo wzrostu PKB (roczne) – Nowa Zelandia – średnia – 0.3% (Oczekiwane: 0.2%)
  • 03:15: 5-letnia pożyczka preferencyjna – Chiny – Średnia – 3.95% (Oczekiwane: 3.95%)
  • 03:15: 1-letnia pożyczka o preferencyjnym oprocentowaniu – Chiny – Średnia – 3.45% (Oczekiwane: 3.45%)
  • 08:00: Rejestracje nowych samochodów (rocznie) – strefa euro – średnia – -3% 
  • 08:00: Bilans handlowy – Szwajcaria – Średnia – 4.1 mld CHF (Oczekiwana kwota: 3.7 mld CHF)
  • 08:00: PPI (roczny) – strefa euro – średnia – -2.2% (Oczekiwano: -2%)
  • 09:00 rano: Posiedzenie Rady Ogólnej EBC – Strefa euro – Średni
  • 09:00: FDI (YTD) (rocznie) – Chiny – średnia – oczekiwana: -28.1%
  • 09:30: Decyzja SNB w sprawie stóp procentowych – Szwajcaria – Wysoka – Oczekiwana: 1.25%
  • 12:00: Zaufanie konsumentów – strefa euro – średnia – oczekiwane: 89
  • 13:00: BoE – MPC – Głosowanie – Cięcie – Wielka Brytania – Wysokie – Oczekiwane: 2
  • 13:00: Głosowanie BoE MPC bez zmian – Wielka Brytania – Wysokie – Oczekiwane: 7/9
  • 13:00: Podwyżka głosów w BoE MPC – Wielka Brytania – Wysoka – Oczekiwana: 0/9
  • 13:00: Protokół ze spotkania MPC – Wielka Brytania – Wysoki
  • 13:00: Decyzja BoE w sprawie stóp procentowych – Wielka Brytania – Wysoka – Oczekiwana: 5.25%
  • 14:30: Wskaźnik cen nowych domów (miesięczny) – Kanada – średnia – oczekiwana: 0.2%
  • 14:30: Wskaźnik cen nowych domów (roczny) – Kanada – średnia – oczekiwana: 0.1%
  • 14:30: Rachunek bieżący – USA – Średnia – Oczekiwana: -206.4 mld USD
  • 14:30: Pozwolenie na budowę (miesięczne) – USA – Średnia – Oczekiwana: 2%
  • 14:30: Wstępne pozwolenie na budowę – USA – Średnie – Oczekiwane: 1.45 mln
  • 14:30: Rozpoczęcie budowy (miesięcznie) – USA – Średnio – Oczekiwane: 2.2%
  • 14:30: Place budowy – USA – Średnie – Oczekiwane: 1.37 mln
  • 14:30: Wskaźnik produkcji Fed w Filadelfii – USA – Średnia – Oczekiwana: 5
  • 14:30: Pierwsze wnioski o zasiłek dla bezrobotnych – USA – wysokie – oczekiwane: 235 tys.
  • 16:00: Błyskawiczny wskaźnik zaufania konsumentów – strefa euro – średnia – oczekiwana: -13.6
  • 17:00: Zmiana zapasów benzyny EIA – USA – Średnia – Oczekiwana: 1.5 mln
  • 17:00: Zmiana zapasów ropy naftowej EIA – USA – Średnia – Oczekiwana: -2M
  • 22:00: Przemówienie Fed Barkina – USA: Średnie

Ogłoszenia mogą kształtować globalne perspektywy gospodarcze

Wśród gorących punktów kalendarz ekonomiczny, poznajemy kwartalną stopę wzrostu PKB Nowej Zelandii, która może mieć wpływ na politykę banku centralnego. W Stanach Zjednoczonych dane dotyczące rozpoczętych budów domów, pozwoleń na budowę i wniosków o zasiłek dla bezrobotnych pozwolą zorientować się w kondycji rynku pracy i sektora nieruchomości.

Tymczasem Europejski Bank Centralny ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych, podobnie jak Szwajcarski Bank Narodowy i Bank Anglii. Decyzje te mają kluczowe znaczenie dla inwestorów, gdyż kształtują perspektywy wzrostu gospodarczego i inflacji.

Inwestorzy liczą na jasne sygnały, które pomogą im w opracowaniu strategii

Inwestorzy z niecierpliwością czekają na te dane, aby móc skorygować swoje pozycje i strategie. Niektórzy liczą na uspokajające oznaki trwałego wzrostu, podczas gdy inni obawiają się przyspieszenia globalnego spowolnienia gospodarczego.

W każdym razie ten intensywny dzień, pełen ważnych ogłoszeń ekonomicznych, zapowiada znaczące ruchy na rynku. Inteligentni inwestorzy zachowają czujność i będą szybko reagować na informacje, aby wykorzystać okazje lub ograniczyć ryzyko.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

