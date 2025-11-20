EduBourse » Wiadomości EduBourse » Kluczowy dzień dla rynków z dużą ilością danych w programie

Inwestorzy będą czujni w czwartek, 20 czerwca, gdyż kilka krajów opublikuje kluczowe wskaźniki ekonomiczne. Uczestnicy rynku będą uważnie śledzić te statystyki, wyszukując oznaki spowolnienia lub ożywienia, począwszy od wzrostu PKB Nowej Zelandii, poprzez dane dotyczące zatrudnienia i rynku nieruchomości w USA, aż po decyzje dotyczące polityki pieniężnej podejmowane przez EBC, SNB i BoE.

Kalendarz ekonomiczny na 20 czerwca 2025 r.

00:45: Kwartalny wskaźnik wzrostu PKB – Nowa Zelandia – Wysoki – 0.2% (Oczekiwane: 0%)

(Oczekiwane: 0%) 00:45: Tempo wzrostu PKB (roczne) – Nowa Zelandia – średnia – 0.3% (Oczekiwane: 0.2%)

(Oczekiwane: 0.2%) 03:15: 5-letnia pożyczka preferencyjna – Chiny – Średnia – 3.95% (Oczekiwane: 3.95%)

(Oczekiwane: 3.95%) 03:15: 1-letnia pożyczka o preferencyjnym oprocentowaniu – Chiny – Średnia – 3.45% (Oczekiwane: 3.45%)

(Oczekiwane: 3.45%) 08:00: Rejestracje nowych samochodów (rocznie) – strefa euro – średnia – -3%

08:00: Bilans handlowy – Szwajcaria – Średnia – 4.1 mld CHF (Oczekiwana kwota: 3.7 mld CHF)

(Oczekiwana kwota: 3.7 mld CHF) 08:00: PPI (roczny) – strefa euro – średnia – -2.2% (Oczekiwano: -2%)

(Oczekiwano: -2%) 09:00 rano: Posiedzenie Rady Ogólnej EBC – Strefa euro – Średni

09:00: FDI (YTD) (rocznie) – Chiny – średnia – oczekiwana: -28.1%

09:30: Decyzja SNB w sprawie stóp procentowych – Szwajcaria – Wysoka – Oczekiwana: 1.25%

12:00: Zaufanie konsumentów – strefa euro – średnia – oczekiwane: 89

13:00: BoE – MPC – Głosowanie – Cięcie – Wielka Brytania – Wysokie – Oczekiwane: 2

13:00: Głosowanie BoE MPC bez zmian – Wielka Brytania – Wysokie – Oczekiwane: 7/9

13:00: Podwyżka głosów w BoE MPC – Wielka Brytania – Wysoka – Oczekiwana: 0/9

13:00: Protokół ze spotkania MPC – Wielka Brytania – Wysoki

13:00: Decyzja BoE w sprawie stóp procentowych – Wielka Brytania – Wysoka – Oczekiwana: 5.25%

14:30: Wskaźnik cen nowych domów (miesięczny) – Kanada – średnia – oczekiwana: 0.2%

14:30: Wskaźnik cen nowych domów (roczny) – Kanada – średnia – oczekiwana: 0.1%

14:30: Rachunek bieżący – USA – Średnia – Oczekiwana: -206.4 mld USD

14:30: Pozwolenie na budowę (miesięczne) – USA – Średnia – Oczekiwana: 2%

14:30: Wstępne pozwolenie na budowę – USA – Średnie – Oczekiwane: 1.45 mln

14:30: Rozpoczęcie budowy (miesięcznie) – USA – Średnio – Oczekiwane: 2.2%

14:30: Place budowy – USA – Średnie – Oczekiwane: 1.37 mln

14:30: Wskaźnik produkcji Fed w Filadelfii – USA – Średnia – Oczekiwana: 5

14:30: Pierwsze wnioski o zasiłek dla bezrobotnych – USA – wysokie – oczekiwane: 235 tys.

16:00: Błyskawiczny wskaźnik zaufania konsumentów – strefa euro – średnia – oczekiwana: -13.6

17:00: Zmiana zapasów benzyny EIA – USA – Średnia – Oczekiwana: 1.5 mln

17:00: Zmiana zapasów ropy naftowej EIA – USA – Średnia – Oczekiwana: -2M

22:00: Przemówienie Fed Barkina – USA: Średnie

Ogłoszenia mogą kształtować globalne perspektywy gospodarcze

Wśród gorących punktów kalendarz ekonomiczny, poznajemy kwartalną stopę wzrostu PKB Nowej Zelandii, która może mieć wpływ na politykę banku centralnego. W Stanach Zjednoczonych dane dotyczące rozpoczętych budów domów, pozwoleń na budowę i wniosków o zasiłek dla bezrobotnych pozwolą zorientować się w kondycji rynku pracy i sektora nieruchomości.

Tymczasem Europejski Bank Centralny ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych, podobnie jak Szwajcarski Bank Narodowy i Bank Anglii. Decyzje te mają kluczowe znaczenie dla inwestorów, gdyż kształtują perspektywy wzrostu gospodarczego i inflacji.

Inwestorzy liczą na jasne sygnały, które pomogą im w opracowaniu strategii

Inwestorzy z niecierpliwością czekają na te dane, aby móc skorygować swoje pozycje i strategie. Niektórzy liczą na uspokajające oznaki trwałego wzrostu, podczas gdy inni obawiają się przyspieszenia globalnego spowolnienia gospodarczego.

W każdym razie ten intensywny dzień, pełen ważnych ogłoszeń ekonomicznych, zapowiada znaczące ruchy na rynku. Inteligentni inwestorzy zachowają czujność i będą szybko reagować na informacje, aby wykorzystać okazje lub ograniczyć ryzyko.