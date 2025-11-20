EduBourse » Wiadomości EduBourse » 33% zysku kapitałowego w sektorze medycznym i niskiego ryzyka? To możliwe!

Haemonetics to spółka z branży medycznej o dużym potencjale, działająca na szybko rozwijającym się rynku z niewielką liczbą alternatyw. Jej potencjał wzrostu wynosi 34,4%.

5 powodów, dla których warto kupić akcje Haemonetics

Firma działa na kilku tradycyjnych rynkach medycznych, które niedawno zaczęły przechodzić na nowe technologie, torując drogę do penetracji innowacyjnych produktów oferowanych przez Haemonetics. Firma Haemonetics bierze udział w fuzjach i przejęciach: w zeszłym roku przejęła dwie firmy medyczne. Wstępne szacunki wpływu przejęć wskazują na wzrost przychodów Haemonetics o 2% w roku fiskalnym 7,5. Firma aktywnie inwestuje również w rozwój organiczny i do końca roku obrotowego 8 planuje wprowadzić na rynek 2026 nowych produktów. Zdolność firmy Haemonetics do samodzielnego opracowywania urządzeń medycznych potwierdzają osiągnięte wyniki: w ciągu ostatnich sześciu miesięcy firma wprowadziła na rynek 3 nowe modyfikacje istniejącego sprzętu. Spółka posiada program skupu akcji własnych o autoryzowanej kwocie 5,24% kapitalizacji.

O firmie Hemonetics

Haemonetics to zróżnicowana firma medyczna specjalizująca się w pobieraniu krwi i produkcji osocza. Ponadto Haemonetics pełni rolę konsolidatora w amerykańskim sektorze opieki zdrowotnej, regularnie przejmując mniejsze firmy posiadające w swoim portfolio innowacyjne produkty. Firma została założona w 1971 roku i jej siedziba mieści się w Bostonie, w USA.

Dlaczego warto polecić Haemonetics do zakupu

Firma na rynku o dużym potencjale

Haemonetics prowadzi zróżnicowaną działalność w dziedzinie nowoczesnych technologii medycznych. Produkty firmy w postaci różnorodnych urządzeń i materiałów eksploatacyjnych przeznaczone są na następujące rynki docelowe:

pobieranie osocza krwi do frakcjonowania, a także przygotowywanie osocza do produkcji specjalistycznych leków na bazie osocza;

pobieranie próbek krwi i izolacja poszczególnych pierwiastków;

chirurgia naczyniowa (związana z leczeniem naczyń krwionośnych) oraz materiały eksploatacyjne do przeprowadzania odpowiednich operacji;

leczenie chorób serca;

testy hemostazy;

śródoperacyjne próbki krwi;

sprzęt i oprogramowanie do zarządzania procesem transfuzji krwi.

Według szacunków zarządu, tradycyjna działalność spółki związana z pobieraniem krwi (21,09% całkowitych przychodów), mimo że generuje stabilne przychody, ma niski potencjał wzrostu ze względu na dojrzałość rynku i zmianę kierunku rozwoju medycyny w kierunku mniej inwazyjnych procedur.

Z kolei pozostałe produkty firmy są dostarczane na rynki rozwijające się, które ostatnio otrzymały dodatkowy impuls do zwiększenia wydatków na powiązane technologie.

Na wstępie warto zwrócić uwagę na działalność Haemonetics w zakresie pobierania i frakcjonowania osocza krwi (43,23% całości przychodów). Poprzednio, osocze było używane głównie do transfuzji pacjentów, którzy utracili krew w wyniku różnych urazów. Jednak niedawno osocze zaczęto wykorzystywać w celach medycznych do produkcji leków zwalczających choroby autoimmunologiczne i inne. Skuteczność tej metody leczenia została potwierdzona badaniami, co doprowadziło do transformacji rynku.

Zapotrzebowanie na osocze krwi wykorzystywane do produkcji leków wzrosło zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie wskaźnik poboru tego elementu krwi stanowi obecnie ⅔ całkowitego globalnego poboru. Inne kraje na całym świecie również uważnie śledzą rozwój sytuacji w tym sektorze i nie chcą przegapić okazji, by wzmocnić swoją obecność na tym rynku. Na przykład firma Haemonetics zauważa, że ​​Wielka Brytania i Egipt niedawno zaczęły rozważać stworzenie przemysłu zajmującego się gromadzeniem osocza, który mógłby zaspokoić lokalne potrzeby w ich jurysdykcjach.

W związku z tym stały wzrost różnorodności leków produkowanych z osocza krwi, a także ekspansja gromadzenia osocza w krajach innych niż Stany Zjednoczone, pozostają głównymi czynnikami napędzającymi wzrost rynku osocza. Ogólnie rzecz biorąc, według Verified Market Research, Rynek terapii plazmowych wzrośnie do 2025 r. i została wyceniona na 28,12 miliardów dolarów. Oczekuje się, że do 2031 r. wartość tego rynku osiągnie 43,91 mld dolarów, a skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wyniesie 6,32%.

Wzrost liczby rynków docelowych, w tym rynków zagranicznych, dla szeregu innych produktów firmy ma również pozytywny wpływ na rozwój poszczególnych obszarów jej działalności. Przykładowo, cały pakiet rozwiązań technologicznych firmy Haemonetics w dziedzinie chirurgii wewnątrznaczyniowej jest aktywnie wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych do małoinwazyjnych zabiegów kardiologicznych, zabiegów obwodowych i elektrofizjologicznych.

Ponadto flagowy produkt firmy, VASCADE MVP, będzie stosowany w Japonii od 2025 r. i uzyskał już niezbędne licencje umożliwiające jego stosowanie w Unii Europejskiej, co może mieć wpływ na wzrost przychodów Haemonetics w niedalekiej przyszłości. Ogólnie rzecz biorąc, według szacunków Market Research Future, rynek zamknięć naczyniowych w latach 2025–2032 wzrośnie z 1,50 mld dolarów do 2,81 mld dolarów, co zakłada wzrost w danym okresie na poziomie 7,18% CAGR.

Innym obiecującym obszarem rozwoju hemotetyki jest diagnostyka hemostazy, czyli krzepnięcia krwi u pacjentów. Tradycyjne testy, powszechnie stosowane dziś w medycynie, nie są w stanie dokładnie określić jakości krzepnięcia krwi pacjenta, co jest niezwykle ważne w trakcie operacji chirurgicznych.

Natomiast analizatory Haemonetics TEG i HAS są w stanie dokładnie określić charakterystykę hemostazy pacjenta, co pozwala dobrać odpowiednie leczenie, ograniczyć utratę krwi i ryzyko tworzenia się skrzepów. Innowacyjność testów hemodynamicznych predysponuje przemysł medyczny do ich aktywnego wdrażania w praktyce. Obecnie dane z urządzeń firmy są już wykorzystywane w Ameryce Północnej, Europie i Chinach, jednak nadal istnieje potencjał zwiększenia penetracji tych rynków. Tymczasem, według Fortune Business Insights, rynek hemostazy w latach 2025–2032 będzie rósł ze średnioroczną stopą wzrostu CAGR na poziomie 7,9% i do określonej daty osiągnie wartość 9,33 miliarda dolarów.

Dzięki temu firma Haemonetics jest obecna na kilku rozwijających się rynkach innowacyjnych technologii medycznych. Dzięki potencjałowi wzrostu oraz perspektywom wynalezionych produktów, firma jest w stanie rozszerzyć penetrację istniejących technologii zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą.

Udział w transakcjach fuzji i przejęć

Branża medyczna inwestuje ogromne środki w badania i rozwój, co pozwala jej na ciągłe wprowadzanie na rynek nowych produktów. Dlatego też istnieje wiele małych firm produkujących specjalistyczne urządzenia do leczenia konkretnych chorób.

Jak już wcześniej informowaliśmy, działalność Haemonetics w zakresie pobierania krwi znajduje się w stagnacji, w związku z czym firma inwestuje obecnie wolny kapitał w przejmowanie mniejszych spółek medycznych, co powinno zmniejszyć zależność Haemonetics od przychodów z pobierania krwi, a w konsekwencji zwiększyć tempo wzrostu firmy.

Na przykład w grudniu 2025 r. firma Haemonetics przejęła OpSens Inc. za 255 milionów dolarów. Firma zajmuje się produkcją innowacyjnych wyrobów w dziedzinie kardiologii interwencyjnej, dziedziny medycyny zajmującej się leczeniem chorób serca bez operacji. Transakcja ta dała firmie Haemonetics dostęp do produkcji wyrobów firmy: SavvyWire i OptoWire, które są przeznaczone na rynki docelowe o wysokim wzroście, obecnie wyceniane na 1,1 miliarda dolarów.

Po zawarciu umowy z Haemonetics prognozy wzrostu przychodów w roku fiskalnym 2025 wzrosły z 7–9% do 8–10%. Spółka wyraziła również nadzieję, że w roku fiskalnym 2025 sprzedaż nowych urządzeń przyniesie jej kwotę od 55 do 65 milionów dolarów, co stanowi około 5% skonsolidowanych przychodów w roku fiskalnym 2025.

Cykl fuzji i przejęć był kontynuowany w roku 2025: w kwietniu tego roku Haemonetics przejęła firmę Attune Medical, producenta urządzenia EnsoETM, za kwotę 160 milionów dolarów. Produkt pomaga regulować temperaturę ludzkiego przełyku podczas różnych operacji chirurgicznych, zmniejszając ryzyko uszkodzenia tego narządu. EnsoETM to jedyne urządzenie dostępne na rynku, które zostało zatwierdzone przez FDA (Food and Drug Administration) do regulacji temperatury przełyku podczas ablacji serca. Od momentu wejścia na rynek w 2015 r. firma Attune Medical umieściła w szpitalach około 68 XNUMX urządzeń EnsoETM, co wskazuje na ich popularność w środowisku medycznym i potencjał wzrostu sprzedaży.

Haemonetics spodziewa się, że wpływ transakcji, która zostanie sfinalizowana w roku fiskalnym 2025, zwiększy przychody o 30 do 35 milionów dolarów, co stanowi około 2,5% skonsolidowanych przychodów firmy w roku fiskalnym 2025. Tak więc, wyłącznie dzięki zeszłorocznym transakcjom M&A, Haemonetics zwiększy swoje skonsolidowane przychody o około 7,5%.

Jednocześnie firma zachowuje możliwość organicznego wzrostu wyników, zwiększając penetrację istniejących produktów na rynkach docelowych, a także wprowadzając na rynek i rozwijając nowe produkty.

W związku z tym firma ma obecnie w fazie rozwoju ponad 20 produktów, a osiem z nich, według szacunków Haemonetics, mogłoby zostać wprowadzonych na rynek jeszcze przed końcem roku fiskalnego 8.

Do niedawnych udanych wprowadzeń na rynek zalicza się na przykład limitowaną edycję nowego kubka do pobierania osocza, Express Plus, który został zatwierdzony przez FDA latem 2025 r. Pełne wprowadzenie tego produktu na rynek rozpoczęło się w maju 2025 r.

W kwietniu 2025 r. firma Haemonetics otrzyma również zatwierdzenie FDA dla nowego wkładu do systemu testowania hemostazy – TEG® 6s Global Hemostasis-HN. To nowe urządzenie rozszerza zakres zastosowania technologii, co pozwoli na lepsze określanie cech krzepnięcia krwi u pacjentów po przeszczepie wątroby lub korzystających ze sztucznego krążenia.

Ponadto w czerwcu 2025 r. firma Haemonetics ogłosiła, że ​​ograniczona partia naszych produktów właśnie trafiła na rynek zatwierdzony przez FDA dla nowego urządzenia do zamykania żył środkowych VASCADE MVP® XL. Produkt ten poprawił jakość dotychczasowych osiągnięć firmy i wzmocnił pozycję Haemonetics na docelowym rynku rozwiązań do zamykania naczyń, którego wartość szacuje się na 2,7 miliarda dolarów. Firma planuje aktywną promocję nowego produktu poza granicami Stanów Zjednoczonych. W Japonii technologia VASCADE MVP® XL została już doceniona i zaczęła być wprowadzana do praktyki medycznej.

Zrównoważona strategia Haemonetics pozwala firmie rozwijać się zarówno poprzez fuzje i przejęcia, jak i poprzez własny rozwój. Jak pokazują powyższe informacje, Haemonetics jasno określiła cele dotyczące skutków każdej z transakcji, co pozwala na dokładniejszą ocenę ich pozytywnego wpływu na działalność firmy w niedalekiej przyszłości.

Haemonetics: wdrożenie programu skupu akcji

Oprócz wykorzystywania dostępnego kapitału na fuzje i przejęcia, Haemonetics dąży do zwrotu gotówki swoim udziałowcom poprzez program skupu akcji. Została ona przyjęta w sierpniu 2022 r. i jest ograniczona do okresu 3 lat. Aktualnie zatwierdzona kwota odkupu wynosi 225,0 mln USD, co stanowi 5,24% kapitalizacji rynkowej spółki.

Ponieważ do końca programu pozostało nieco ponad rok, Haemonetics może w najbliższej przyszłości zwiększyć skalę skupu akcji własnych, co będzie dodatkowym czynnikiem napędzającym wzrost kapitalizacji rynkowej spółki w tym roku. Kup akcje Haemonetics może być zatem ciekawą opcją do rozważenia przez inwestorów.

Wyniki finansowe Haemonetics

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że rok obrotowy spółki kończy się z końcem marca. Wyniki finansowe Haemonetics za rok obrotowy 2025 można podsumować następująco:

Przychody wyniosły 1,31 mld dolarów, co stanowi wzrost o 12,01% w porównaniu z poziomem na koniec 2025 r.

Zysk operacyjny wzrósł z 156,03 mln USD do 164,88 mln USD. Marża wskaźnika zmniejszyła się z 13,35% do 12,60%.

Zysk netto wyniósł 117,56 mln dolarów, co stanowi wzrost w porównaniu do 115,40 mln dolarów na koniec ubiegłego roku.

Wzrost przychodów i zysków wynika przede wszystkim ze wzrostu cen i wolumenu świadczonych usług. Spadek marży związany jest z jednorazową stratą wynikającą z utraty wartości aktywów niematerialnych, a także z gwałtownym wzrostem kosztów administracyjnych, co naszym zdaniem jest uzasadnionym działaniem na tym etapie dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa.

Na koniec roku obrotowego 2025 przepływy pieniężne z działalności operacyjnej zmniejszyły się do 181,75 mln USD z 273,06 mln USD na koniec roku obrotowego 2025.

Wolne przepływy pieniężne zmniejszyły się z 164,48 mln dolarów do 117,27 mln dolarów.

Spadek przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i wolnych przepływów pieniężnych wynika głównie ze wzrostu zapasów w postaci NexSys PCS.

Bilans spółki można określić jako zdrowy:

Całkowity dług wynosi 807,79 mln dolarów.

Ekwiwalenty gotówki wynoszą 178,80 mln USD.

Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wynosi 2,4 raza.

Wskaźnik pokrycia odsetek wynosi 12,7x.

Taki poziom zadłużenia świadczy o dobrej stabilności finansowej przedsiębiorstwa.

W efekcie spółka spodziewa się pozytywnej dynamiki wyników finansowych na koniec roku obrotowego 2025.

Dlatego też pozytywne nastawienie kadry zarządzającej pozwala wierzyć w potencjał wzrostu przedsiębiorstwa.

Analiza techniczna i graficzna hemostatyków (HAE)

Na wykresie tygodniowym, w perspektywie długoterminowej, obserwujemy, że cena akcji Haemonetics (skrót: HAE) znajduje się w trendzie wzrostowym.

Akcje osiągnęły nowy szczyt od czasu wybuchu epidemii COVID-19, po czym powróciły do ​​100-punktowej średniej kroczącej. Odrzucenie 100-poziomowej średniej kroczącej w połączeniu z analizą fundamentalną otwiera drogę do nowego impulsu wzrostowego.

Obserwujemy również, że cel 114,20 USD odpowiada wypełnieniu luki spadkowej w 2025 r. Powrót do poziomu sprzed pandemii jest z pewnością spóźniony, ale potwierdza atrakcyjność, jaką akcje te mogą generować w krótkim okresie. Pozostanie wskaźnika RSI powyżej poziomu 50 jest również oznaką odporności.

Kup rekomendację dotyczącą hemostatyków (HAE)

Potencjalny zysk kapitałowy: +33,41%

Cel zakupu: 114,20 USD

Poziom ryzyka: średni

Horyzont inwestycyjny: 10 miesięcy

