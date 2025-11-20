„United Airlines nadal wykazuje silną dynamikę wzrostu, co czyni ją atrakcyjną okazją inwestycyjną. » – , Dyrektor portfela akcji EduBourse

United Airlines, kultowa amerykańska linia lotnicza, odnotowuje solidny wzrost, zwiększając liczbę pasażerów o 6,8% liczby przewiezionych pasażerów w pierwszym kwartale 2025 r. w porównaniu do 2025 r. Przychody na pasażeromilę przekroczyły nawet poziom z 2019 r. sprzed pandemii. Oczekuje się, że rynek lotnictwa komercyjnego będzie rósł w tempie średniorocznym 4% między 2025 a 2032 rokiem, osiągając 344 mld, co stwarza nowe możliwości dla United Airlines. Firma spodziewa się otrzymać co najmniej 700 nowych samolotów do 2033 r., wzmacniając swoją flotę i zdolność do generowania dodatkowych przychodów.

L 'Akcje United Airlines przebiło się przez główną strefę oporu pod koniec 2025 r., wspierane przez znaczne wolumeny zakupów. Potencjał wzrostu 33% przewiduje się, że celem jest Dolarów 69, poziom już osiągnięty w przeszłości. Mając do dyspozycji solidne podstawy, dynamiczny rynek i przewagę konkurencyjną nad Boeingiem, United Airlines prezentuje atrakcyjną okazję o średnim ryzyku i 10-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym.

Przegląd linii lotniczych United Airlines

United Airlines, jedna z wiodących linii lotniczych na świecie, wyróżnia się rozbudowaną siatką połączeń i ambitną strategią rozwoju. W pierwszym kwartale 2025 roku United Airlines zrealizowało 6,8% więcej pasażerów niż w roku poprzednim. Wskaźnik RPM (Revenue Passenger Miles) również przekroczył poziom z 2019 r. 8,2%, co odzwierciedla silne ożywienie gospodarcze po pandemii.

Imponujące ożywienie w branży lotniczej

W latach 2022–2025 światowy przemysł lotniczy odnotował silną odbudowę po pandemii. Według IATA (Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych) liczba pasażerów linii lotniczych ma wzrosnąć o 10,4% ponad rok do końca 2025 r. Ameryka Północna w szczególności wykazuje jeden z najwyższych wskaźników wzrostu, z prognozowanym wzrostem o 9,2% ponad rok.

United Airlines nie tylko powróciło do poziomu ruchu sprzed pandemii COVID, ale także kontynuowało wzrost w roku 2025. Przy obrotach na minutę na poziomie 57,43 miliona mil w pierwszym kwartale 2025 r., tj. 9,3% więcej niż w roku poprzednim, United Airlines wykazuje utrzymującą się pozytywną dynamikę.

Strategia wzrostu długoterminowego

United Airlines wdraża strategię mającą na celu zwiększenie efektywności operacyjnej i dywersyfikację usług. Firma spodziewa się otrzymać co najmniej 700 nowych samolotów do roku 2033, wzmacniając tym samym potencjał wzrostu. Ponadto niedawne wznowienie lotów Boeingiem 737 MAX 9 po tymczasowym zawieszeniu przez FAA podkreśla odporność firmy w obliczu wyzwań.

Zalecenie

, Dyrektor Portfel akcji EduBourse zdecydowanie zaleca zakup akcji United Airlines. Według niego linia lotnicza dysponuje znacznym potencjałem wzrostu w dynamicznie rozwijającym się sektorze.

Cele oferty:

Poziom ryzyka : Średni

: Średni Horyzont : 10 miesięcy

: 10 miesięcy Potencjał wzrostu : +32,59% do 69 USD

„Dzięki silnemu pędowi wzrostu i solidnej strategii rozwoju, United Airlines stanowi doskonałą okazję inwestycyjną. » –

Inwestycja w United Airlines może okazać się szczególnie opłacalna, zwłaszcza w obecnym kontekście ożywienia w sektorze lotniczym. Nie przegap tej szansy na dodanie obiecujących akcji do swojego portfela!