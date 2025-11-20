Firma biofarmaceutyczna Valbiotis zobaczył, jak jego tytuł upadł 43% na zamknięciu paryskiej giełdy w najbliższy wtorek, 4 czerwca. Ten gwałtowny spadek nastąpił po ogłoszeniu zakończenia umowy licencyjnej i dostawczej z Nauka o zdrowiu Nestlé za suplement diety przeciwcukrzycowy, Razem-63.

Valbiotis, francuska firma z siedzibą w La Rochelle, poniosła poważną porażkę w związku z Cena akcji spadła o 43% w ciągu jednego dnia. Powodem tego drastycznego spadku jest zakończenie umowy licencyjnej i dostawy z Nestlé na suplement diety przeciwcukrzycowy. Zmiana ta nie wynika z nieporozumień ani z jakości produktu, ale raczej z restrukturyzacji Nestlé Health Science, oddziału, który współpracował z Valbiotis.

Ta porażka powinna spowolnić międzynarodowy marketing suplementu diety Totum 63. Chociaż Valbiotis wciąż ma 25 milionówObecnie pilnym zadaniem jest znalezienie nowej umowy marketingowej, zwłaszcza w zakresie dystrybucji międzynarodowej. Jeśli w nadchodzących miesiącach nie zostanie osiągnięte takie porozumienie, tytuł ryzykuje dalszy gwałtowny spadeki bez wsparcia dużego partnera grupa może mieć trudności z odbudową swojej pozycji i pozyskaniem dodatkowych funduszy.

Strategiczny zwrot w Nestlé

To nieoczekiwane rozstanie nie wynika z nieporozumień między partnerami, ale ze zmiany kierunku działania Nestlé Health Science. Specjalistyczna branża szwajcarskiego giganta, która w 2025 r. zmagała się z trudnościami, na nowo określiła swoje priorytety na rynku zdrowego żywienia.

„To zerwanie z ważnym graczem w dziedzinie żywienia nie jest związane z Totum-63 ani relacjami z Valbiotis, ale ze strategicznym zwrotem akcji w Nestlé Health Science. To mocny cios, który spowolni międzynarodowe wprowadzenie Totum-63, ale jakość produktu nie podlega dyskusji” – komentuje dyrektor ds. Portfel akcji z EduBourse.

Partnerstwo, które powstało w lutym 2020 r., wzbudziło entuzjazm. Nestlé Health Science zapewniło sobie wyłączne prawa handlowe do Totum-63 na całym świecie, za początkową zapłatę w wysokości 5 milionów franków szwajcarskich i płatności etapowe w wysokości do 66 milionów franków.

Valbiotis stoi przed poważnym wyzwaniem

Zakończenie tej umowy nieuchronnie opóźnia wprowadzenie Totum-63 na rynek międzynarodowy, pierwotnie planowane na przełomie 2025 i 2025 roku. Valbiotis musi teraz szybko znaleźć nowego partnera utrzymać cel wprowadzenia na rynek w pierwszej połowie 2025 r.

Dysponując 25 milionami euro gotówki na koniec 2025 roku, firma ma pole manewru. Jednak bez nowej umowy marketingowej istnieje ryzyko dalszego spadku kursu akcji. Cios jest dotkliwy: Od początku roku akcje Valbiotis spadły o 60%i nawet o 80% w porównaniu do IPO w czerwcu 2017 r.

Dla inwestorów chcących podejmować ryzyko akcje te mogą stanowić okazję, ale wiąże się to z zastrzeżeniem, że trzeba liczyć się ze stratą całego kapitału, jeśli w nadchodzących miesiącach giełda okaże się niewypłacalna.