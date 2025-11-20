Piątek pełen kluczowych ogłoszeń dla rynków finansowych

Kalendarz ekonomiczny na piątek, 14 czerwca, pełen jest ważnych wskaźników, które mogą wpłynąć na rynki finansowe. Zostaną opublikowane długo oczekiwane dane dotyczące inflacji w strefie euro, cen importu/eksportu w USA i zaufania konsumentów w USA.

Kalendarz ekonomiczny na 14 czerwca 2025 r.

  • 00:30: Biznes-NZ-PMI – Nowa Zelandia – Średni – 47.2 (Oczekiwanie: 49.2)
  • 05:25: Decyzja BoJ w sprawie stóp procentowych – Japonia – wysoka – 0.1% (Oczekiwane: 0.1%)
  • 08:45 rano: Ostateczna stopa inflacji (roczna) – strefa euro – średnia – oczekiwana: 2.2%
  • 08:45 rano: Ostateczna stopa inflacji (miesięczna) – strefa euro – średnia – oczekiwana: 0%
  • 10:00: Bilans handlowy – strefa euro – średnia – oczekiwana: 4.25 mld euro
  • 10:00: Nowe pożyczki juanowe – Chiny – Średnie – Oczekiwane: 1300 mld CNY
  • 11:00: Bilans handlowy – strefa euro – średnia – oczekiwana: 20 mld euro
  • 14:30: Ceny eksportowe (miesięczne) – Stany Zjednoczone – Średnia – Oczekiwana: 0%
  • 14:30: Ceny importu (miesięczne) – Stany Zjednoczone – średnia – oczekiwana: 0.1%
  • 16:00: Wstępny wskaźnik nastrojów konsumentów w Michigan – Stany Zjednoczone – Wysoki – Oczekiwany: 72
  • 19:30: Przemówienie prezes EBC Lagarde – Strefa euro – Medium
  • 20:00: Przemówienie Fed Goolsbee – Stany Zjednoczone – Medium

Zapowiada się, że piątek będzie pracowity dla inwestorów i traderów wypatrujących wszelkich statystyk ekonomicznych. Na początku dnia wszystkie oczy będą zwrócone na publikację ostatecznej rocznej stopy inflacji w strefie euro. Konsensus oczekuje potwierdzenia na 2,2% ponad rok. Miesięczna stawka powinna zostać ustalona na % 0.

W Stanach Zjednoczonych inwestorzy będą uważnie śledzić dane dotyczące cen importu i eksportu. Z odpowiednimi oczekiwaniami +0,1% i 0% Przez miesiąc tematem debat będzie dezinflacja lub wzrost cen.

Po południu główną uwagę rynku będzie prawdopodobnie zwracać wskaźnik zaufania amerykańskich konsumentów. Średnia prognoza wskazuje na 72, gwałtownie w górę po rozczarowujących wynikach z ubiegłego miesiąca. Niespodzianka może mieć znaczący wpływ na ceny akcji w USA.

Biorąc pod uwagę kalendarz ekonomiczny W ten piątek mam mnóstwo zajęć, ale postaram się skończyć jak najszybciej. Jeśli mógłbyś zjeść trochę dziś wieczorem, byłoby wspaniale, ale nie mogę siedzieć do 2 w nocy, żeby wszystko skończyć.

Należy jednak zachować ostrożność, gdyż niektóre z tych statystyk będą nadal zakotwiczone w przeszłości, ze względu na zaskakujące przyspieszenie inflacji w Stanach Zjednoczonych w maju. Inwestorzy będą wypatrywać wszelkich nowych wydarzeń, które mogłyby zmienić ich oczekiwania co do ścieżki głównych stóp procentowych w tym roku.

