Kalendarz ekonomiczny na piątek, 14 czerwca, pełen jest ważnych wskaźników, które mogą wpłynąć na rynki finansowe. Zostaną opublikowane długo oczekiwane dane dotyczące inflacji w strefie euro, cen importu/eksportu w USA i zaufania konsumentów w USA.
Kalendarz ekonomiczny na 14 czerwca 2025 r.
- 00:30: Biznes-NZ-PMI – Nowa Zelandia – Średni – 47.2 (Oczekiwanie: 49.2)
- 05:25: Decyzja BoJ w sprawie stóp procentowych – Japonia – wysoka – 0.1% (Oczekiwane: 0.1%)
- 08:45 rano: Ostateczna stopa inflacji (roczna) – strefa euro – średnia – oczekiwana: 2.2%
- 08:45 rano: Ostateczna stopa inflacji (miesięczna) – strefa euro – średnia – oczekiwana: 0%
- 10:00: Bilans handlowy – strefa euro – średnia – oczekiwana: 4.25 mld euro
- 10:00: Nowe pożyczki juanowe – Chiny – Średnie – Oczekiwane: 1300 mld CNY
- 11:00: Bilans handlowy – strefa euro – średnia – oczekiwana: 20 mld euro
- 14:30: Ceny eksportowe (miesięczne) – Stany Zjednoczone – Średnia – Oczekiwana: 0%
- 14:30: Ceny importu (miesięczne) – Stany Zjednoczone – średnia – oczekiwana: 0.1%
- 16:00: Wstępny wskaźnik nastrojów konsumentów w Michigan – Stany Zjednoczone – Wysoki – Oczekiwany: 72
- 19:30: Przemówienie prezes EBC Lagarde – Strefa euro – Medium
- 20:00: Przemówienie Fed Goolsbee – Stany Zjednoczone – Medium
Zdobądź najważniejsze informacje o oczekiwaniach rynku
Zapowiada się, że piątek będzie pracowity dla inwestorów i traderów wypatrujących wszelkich statystyk ekonomicznych. Na początku dnia wszystkie oczy będą zwrócone na publikację ostatecznej rocznej stopy inflacji w strefie euro. Konsensus oczekuje potwierdzenia na 2,2% ponad rok. Miesięczna stawka powinna zostać ustalona na % 0.
W Stanach Zjednoczonych inwestorzy będą uważnie śledzić dane dotyczące cen importu i eksportu. Z odpowiednimi oczekiwaniami +0,1% i 0% Przez miesiąc tematem debat będzie dezinflacja lub wzrost cen.
Po południu główną uwagę rynku będzie prawdopodobnie zwracać wskaźnik zaufania amerykańskich konsumentów. Średnia prognoza wskazuje na 72, gwałtownie w górę po rozczarowujących wynikach z ubiegłego miesiąca. Niespodzianka może mieć znaczący wpływ na ceny akcji w USA.
Należy jednak zachować ostrożność, gdyż niektóre z tych statystyk będą nadal zakotwiczone w przeszłości, ze względu na zaskakujące przyspieszenie inflacji w Stanach Zjednoczonych w maju. Inwestorzy będą wypatrywać wszelkich nowych wydarzeń, które mogłyby zmienić ich oczekiwania co do ścieżki głównych stóp procentowych w tym roku.