Piątek, 28 czerwca, zapowiada się jako decydujący dzień dla światowych rynków finansowych. Wkrótce zostaną opublikowane najważniejsze dane ekonomiczne, które mogą wpłynąć na trendy w nadchodzących tygodniach. Czy jesteś gotowy wykorzystać nadarzające się okazje?

Kalendarz ekonomiczny na 28 czerwca 2025 r.

01:30: Stopa bezrobocia – Japonia – średnia – 2.6% (Oczekiwane: 2.6%)

(Oczekiwane: 2.6%) 01:50: Produkcja przemysłowa (miesięczna) Prel – Japonia – Średni – 2.8% (Oczekiwane: 2%)

(Oczekiwane: 2%) 03:30 rano: Kredyt mieszkaniowy (miesięczny) – Australia – Średni – 0.4% (Oczekiwane: 0.4%)

(Oczekiwane: 0.4%) 07:00: Rozpoczęcie budowy (rocznie) – Japonia – Średnie – -5.3% (Oczekiwano: -6.1%)

(Oczekiwano: -6.1%) 08:00: Wzrost PKB (roczny) – Finał – Wielka Brytania – Średnia – 0.3% (Oczekiwane: 0.2%)

(Oczekiwane: 0.2%) 08:00: Ostateczny kwartalny wskaźnik wzrostu PKB – Wielka Brytania – średnia – 0.7% (Oczekiwane: 0.6%)

(Oczekiwane: 0.6%) 08:00: Rachunek bieżący – Wielka Brytania – Średnia – -21 mld funtów (Oczekiwane: -17.6 mld funtów)

(Oczekiwane: -17.6 mld funtów) 08:45: Wskaźnik inflacji wstępnej (roczny) – strefa euro – wysoki – oczekiwany: 2.5%

08:45: Wskaźnik inflacji wstępnej dla matek – strefa euro – średnia – oczekiwana: 0.1%

09:00 rano: Wskaźniki wyprzedzające KOF – Szwajcaria – Średnia – Oczekiwana: 101

09:00: Wskaźnik inflacji wstępnej dla matek – strefa euro – średnia – oczekiwana: 0.2%

09:55 rano: Bezrobotni – strefa euro – średnia – oczekiwana liczba: 2.77 mln

09:55 rano: Stopa bezrobocia – strefa euro – średnia – oczekiwana: 5.9%

09:55: Zmiana stopy bezrobocia – strefa euro – średnia – oczekiwana: 15 tys.

11:00: Wskaźnik inflacji wstępnej (roczny) – strefa euro – wysoki – oczekiwany: 1%

12:00: Przemówienie Fed Barkina – USA – średnie

12:00: Zaufanie konsumentów – strefa euro – średnia – oczekiwane: 89

14:30: Wydatki osobiste (miesięczne) – USA – wysokie – oczekiwane: 0.3%

14:30: Dochód osobisty (miesięczny) – USA – Wysoki – Oczekiwany: 0.4%

14:30: Wskaźnik cen PCE (miesięczny) – USA – Średnia – Oczekiwana: 0%

14:30: Wskaźnik cen PCE (roczny) – USA – Średnia – Oczekiwana: 2.6%

14:30: Wskaźnik cen PCE (miesięczny) – USA – Maksimum – Oczekiwane: 0.1%

14:30: Wskaźnik cen PCE (roczny) – USA – Wysoki – Oczekiwany: 2.6%

14:30: PKB (miesięczny) Prel – Kanada – Wysoki – Oczekiwany: 0.2%

14:30: PKB (miesięcznie) – Kanada [wysoki]: 0.3% (oczekiwane: 0%)

15:45: Chicago-PMI – USA – Średnia – Oczekiwana: 40

16:00: Ostateczny wynik wskaźnika zaufania konsumentów w stanie Michigan – USA – Wysoki – Oczekiwany: 65.8

18:00: Przemówienie Fed Bowman – USA – Medium

Inflacja i amerykańska konsumpcja w centrum uwagi

Najważniejszym punktem tego dnia kalendarz ekonomiczny będzie niewątpliwie publikacja danych o inflacji PCE w Stanach Zjednoczonych. Raport ten, uważany za preferowany wskaźnik Rezerwy Federalnej, może z powodzeniem określić przyszłą ścieżkę stóp procentowych. Analitycy spodziewają się, że roczna inflacja nieznacznie spadnie do 2,6%przeciwko 2,7% poprzedni miesiąc.

Należy jednak zachować ostrożność, gdyż zaskakujący wzrost może szybko zamienić rynki w pole bitwy, na którym optymistyczni inwestorzy zmierzą się z pesymistami. Kto w tym scenariuszu okaże się wybawcą zdolnym złagodzić napięcia?

Jednocześnie wydatki osobiste amerykańskich konsumentów będą poddawane wnikliwej analizie. Przy prognozowanym wzroście o 0,3%wskaźnik ten może albo uspokoić opinię o odporności gospodarki, albo zasygnalizować, że spowolnienie jest wyraźniejsze niż oczekiwano.

Nie można też pominąć znaczenia Indeksu Zaufania Konsumentów Uniwersytetu Michigan. Wspinaczka powrotna do 65,8 jest oczekiwane, co mogłoby tchnąć powiew optymizmu na rynki akcji.

Europa na rozdrożu

Po tej stronie Atlantyku inflacja również pozostaje kwestią priorytetową. Pierwsze szacunki za czerwiec w strefie euro są oczekiwane z pewnymi obawami. Kropla do 1% wzrost rok do roku byłby mile widziany, ale droga do celu 2% Droga EBC nadal jest pełna pułapek.

Ujawniona zostanie także stopa bezrobocia w Niemczech, będąca prawdziwym barometrem kondycji gospodarczej kontynentu. Stabilny przy 5,9% Według prognoz może jednak przynieść kilka niespodzianek.

Azja: Japonia pod lupą

Kraj Kwitnącej Wiśni niewiele odstaje pod względem publikacji danych o stopie bezrobocia i produkcji przemysłowej. Dane te mogą mieć wpływ na przyszłe decyzje Banku Japonii, który obecnie znajduje się pod presją normalizacji swojej ultraakomodacyjnej polityki pieniężnej.

W ten piątek inwestorzy na całym świecie będą w stanie podwyższonej gotowości. Pomiędzy nadziejami na ożywienie gospodarcze a obawami przed recesją, wszystkie dane ekonomiczne zostaną przeanalizowane w celu podjęcia próby przewidzenia przyszłości rynków finansowych. Bądźcie gotowi do działania, ponieważ w tej wielkiej grze ekonomicznej zwycięzcami będą ci, którzy potrafią interpretować i przewidywać przyszłe ruchy.