Piątek, 21 czerwca, zapowiada się jako decydujący dzień dla światowej gospodarki. Zostaną opublikowane kluczowe dane, które mogą wstrząśnąć rynkami finansowymi i zmienić perspektywy gospodarcze. Czy jesteś gotowy wykorzystać nadarzające się okazje?

Kalendarz ekonomiczny na 21 czerwca 2025 r.

01:00: Judo Bank Fabrication PMI Flash – Australia – Średni – 47.5 ( Oczekiwana: 49 )

( Oczekiwana: 49 ) 01:00: Judo Banque Services PMI Flash – Australia – Średni – 50.6 ( Oczekiwana: 53 )

( Oczekiwana: 53 ) 01:01: Gfk Consumer Confidence – Wielka Brytania – średnia – -14 (Oczekiwana: -16)

(Oczekiwana: -16) 01:30: Wskaźnik inflacji (roczny) – Japonia – wysoki – 2.8% (Oczekiwane: 2.5%)

(Oczekiwane: 2.5%) 01:30: Wskaźnik inflacji bazowej (roczny) – Japonia – średnia – 2.5% (Oczekiwane: 2.6%)

(Oczekiwane: 2.6%) 02:30: Jibun Bank Services PMI Flash – Japonia – Średni – 49.8 ( Oczekiwana: 53.7 )

( Oczekiwana: 53.7 ) 02:30: Jibun Bank PMI dla sektora wytwórczego Flash – Japonia – Średni – 50.1 ( Oczekiwana: 50.6 )

( Oczekiwana: 50.6 ) 08:00: Sprzedaż detaliczna (miesięczna) – Wielka Brytania – wysoka – 2.9% (Oczekiwane: 1.5%)

(Oczekiwane: 1.5%) 08:00: Sprzedaż detaliczna (roczna) – Wielka Brytania – Wysoka – 1.3% (Oczekiwano: -0.9%)

(Oczekiwano: -0.9%) 08:00: Sprzedaż detaliczna bez paliwa (miesięcznie) – Wielka Brytania – średnia – 2.9% (Oczekiwane: 1.3%)

(Oczekiwane: 1.3%) 08:45 rano: Zaufanie biznesowe – strefa euro – średnia – oczekiwana: 100

09:00: FDI (YTD) (rocznie) – Chiny – średnia – oczekiwana: -28.1%

09:15: Flash Composite PMI HCOB – strefa euro – średnia – oczekiwana: 49.5

09:15: Flash PMI dla usług HCOB – strefa euro – wysoki – oczekiwany: 50

09:15: Flash PMI dla sektora wytwórczego HCOB – strefa euro – maks. – oczekiwano: 46.8

09:30 rano: Flash Composite PMI HCOB – Niemcy – Średnia – Oczekiwana: 52.7

09:30: Flash PMI dla sektora wytwórczego HCOB – Niemcy – Maksimum – Oczekiwane: 46.4

09:30: Flash PMI dla usług HCOB – Niemcy – Wysoki – Oczekiwany: 54.4

10:00: Flash Composite PMI HCOB – Francja – Średnia – Oczekiwana: 52.5

10:00: Flash PMI dla sektora wytwórczego HCOB – Francja – Średnia – Oczekiwana: 47.9

10:00: Flash PMI dla usług HCOB – Francja – Średnia – Oczekiwana: 53.5

10:30: S&P Global Services PMI Flash – Wielka Brytania – Średnia – Oczekiwana: 53

10:30: S&P Global Manufacturing PMI Flash – Wielka Brytania – Średnia – Oczekiwana: 51.3

10:30: S&P Global Composite PMI Flash – Wielka Brytania – Średnia – Oczekiwana: 53.1

12:00: Zaufanie konsumentów – strefa euro – średnia – oczekiwane: 89

14:30: Sprzedaż detaliczna bez samochodów (miesięczna) – Kanada – średnia – oczekiwana: 0.7%

14:30: Sprzedaż detaliczna (miesięczna) – Kanada – średnia – oczekiwana: 0.7%

15:45: S&P Global Manufacturing PMI Flash – USA – Maksimum – Oczekiwane: 51

15:45: Flash PMI S&P Global Services – USA – Maksimum – Oczekiwane: 53.7

15:45: Wstępny wskaźnik S&P Global Composite PMI – USA – Maksimum – Oczekiwane: 53.4

16:00: Sprzedaż istniejących domów (miesięcznie) – USA – średnia – oczekiwana: -0.3%

16:00: Sprzedaż istniejących domów – USA – średnia – oczekiwana: 4.1 mln

PMI, Barometr Zdrowia Gospodarczego

Interesuje Cię kondycja światowej gospodarki? W piątek w centrum uwagi znajdą się wstępne indeksy PMI. Te wyprzedzające wskaźniki, prawdziwe termometry aktywności gospodarczej, zostaną opublikowane dla głównych mocarstw świata. TO kalendarz ekonomiczny Zapowiada się, że ten piątek będzie pracowity. Poznamy kluczowe dane, które mogą wpłynąć na decyzje inwestorów i banków centralnych.

Stany Zjednoczone, siła napędowa światowej gospodarki, opublikują swoje dane o godzinie 15:45. Analitycy spodziewają się niewielkiego spadku, a łączny wskaźnik PMI wyniesie 53,4 contre 54,5 poprzednio. Jeśli ten spadek się potwierdzi, może to zaniepokoić rynki.

Europa nie da się wyprzedzić. O godzinie 10:00 inwestorzy będą śledzić dane ze strefy euro, licząc na odbicie po miesiącach pesymizmu. Oczekuje się, że wskaźnik PMI wyniesie 52,5przeciwko 52,2 wcześniej optymizm był wskazany. Ale bądź ostrożny, rozczarowanie może obudzić obawy przed recesją.

Pragnienie wzrostu jest namacalne, ale pojawia się widmo spowolnienia. Kto wyjdzie zwycięsko z tej bitwy gospodarczej? Rynki z niecierpliwością oczekują tych danych, gotowe zareagować na najmniejsze odchylenia od prognoz.

Konsumpcja: wielki test

Konsumpcja, która tradycyjnie jest motorem wzrostu gospodarczego, również znajdzie się w centrum uwagi. W Wielkiej Brytanii sprzedaż detaliczna zostanie opublikowana o godzinie 08:00 rano. Po spadku 2,3% W zeszłym miesiącu eksperci przewidywali odbicie 2,9%. Jeśli ta liczba się potwierdzi, może dać inwestorom nadzieję i wzmocnić funta szterlinga.

Po drugiej stronie Atlantyku, o godzinie 16:00 spodziewane są wyniki sprzedaży domów w Stanach Zjednoczonych, które będą kluczowym wskaźnikiem sytuacji na rynku nieruchomości. Kropla 0,3% jest przewidywalne, ale pozytywna niespodzianka może pobudzić Wall Street.

Dane te są kluczowe dla zrozumienia kondycji finansowej gospodarstw domowych i ich wiary w przyszłość. Czy okażą się zbawcami gospodarki, czy ofiarami ciągłej inflacji?

Rynki są w stanie najwyższej gotowości, gotowe zareagować na najmniejszą niespodziankę. Dzień, który zapowiada się niezwykle emocjonująco i pełen możliwości dla doświadczonych inwestorów. Nie przegap tego ważnego wydarzenia ekonomicznego, które może zmienić oblicze światowej gospodarki w nadchodzących miesiącach.