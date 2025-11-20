WALMART: Czas kupić akcje Walmart (WMT)!

Szansa po upadku

Ostatni spadek cen akcji Walmartu, choć wywołany oczekiwaniami spowolnienia wydatków konsumenckich, otwiera kuszącą perspektywę dla doświadczonych inwestorów. Pomimo solidnych wyników za trzeci kwartał 2025 r. pesymistyczne wypowiedzi zarządu spowodowały znaczny spadek kursu akcji. Jednak ta spadkowa tendencja może się odwrócić, oferując atrakcyjną cenę zakupu, szacowaną na 155 USD.

Filar stabilności w kontekście niepewności

W obliczu rosnących obaw o potencjalną recesję akcje Walmartu stają się bezpieczną przystanią w obliczu niepewności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Taka sytuacja może przyciągnąć inwestorów poszukujących stabilności i wzrostu w horyzoncie inwestycyjnym od 3 miesięcy do 3 lat. Jednak dla tych, którzy oczekują wyższych zysków, stopa dywidendy wynosząca zaledwie 1,46% może budzić wątpliwości co do włączenia jej do portfela nastawionego na zysk.

Ten spadek ceny akcji Walmartu stanowi okazję do zyskownego zakupu dla tych, którzy chcą kup akcje Walmartoferując perspektywy wzrostu zarówno w krótkim, jak i średnim terminie, podkreślając jednocześnie, że inwestorzy poszukujący wyższych zysków powinni zachować ostrożność.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

