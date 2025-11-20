WALMART: Czas kupić akcje Walmart (WMT)!

Szansa po upadku

[osadzony_wideo][/osadzone wideo]

Ostatni spadek cen akcji Walmartu, choć wywołany oczekiwaniami spowolnienia wydatków konsumenckich, otwiera kuszącą perspektywę dla doświadczonych inwestorów. Pomimo solidnych wyników za trzeci kwartał 2025 r. pesymistyczne wypowiedzi zarządu spowodowały znaczny spadek kursu akcji. Jednak ta spadkowa tendencja może się odwrócić, oferując atrakcyjną cenę zakupu, szacowaną na 155 USD.

Filar stabilności w kontekście niepewności

W obliczu rosnących obaw o potencjalną recesję akcje Walmartu stają się bezpieczną przystanią w obliczu niepewności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Taka sytuacja może przyciągnąć inwestorów poszukujących stabilności i wzrostu w horyzoncie inwestycyjnym od 3 miesięcy do 3 lat. Jednak dla tych, którzy oczekują wyższych zysków, stopa dywidendy wynosząca zaledwie 1,46% może budzić wątpliwości co do włączenia jej do portfela nastawionego na zysk.

Ten spadek ceny akcji Walmartu stanowi okazję do zyskownego zakupu dla tych, którzy chcą kup akcje Walmartoferując perspektywy wzrostu zarówno w krótkim, jak i średnim terminie, podkreślając jednocześnie, że inwestorzy poszukujący wyższych zysków powinni zachować ostrożność.