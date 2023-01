Pourquoi choisir la Crypto Betting ?

Dernière mise à jour: janvier 15, 2023

Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à une acceptation croissante des crypto monnaies. Les cryptos sont passées d’une monnaie souvent qualifiée de frauduleuse à une monnaie que les principaux gouvernements dans le monde commencent à approuver en adoptant des politiques de bienvenue en faveur de son adoption. Tout comme la crypto a connu un boom, tout comme l’industrie des paris. On dit qu’il y a une augmentation considérable du nombre de parieurs dans le monde, que différentes entreprises de paris surgissent chaque jour pour combler le vide.

Avec la croissance que connaît depuis peu l’industrie des paris, de nouvelles pratiques sont exploitées afin de garantir la facilité des paris sur ces plateformes, et l’une d’entre elles est le Crypto Betting.

Si vous ne connaissez pas encore ce terme, le Crypto Betting est une forme de pari où vous utilisez des crypto monnaies pour placer des paris au lieu de la monnaie fiduciaire. Crypto-monnaies pour placer des paris au lieu de des monnaies fiduciaires comme cela a toujours été le cas. Compte tenu du fait que la crypto est devenue de plus en plus populaire ces derniers temps, de plus en plus de plateformes de paris adoptent l’utilisation des crypto monnaies pour effectuer des paiements et placer des paris.

Pourquoi La Crypto est Mieux que la Monnaie Fiduciaire ?

Voici quelques-uns des domaines où les crypto-monnaies priment sur les fiats :

L’Anonymat

Les crypto monnaies fonctionnent essentiellement sur le concept de décentralisation. L’un des avantages de la décentralisation est que les utilisateurs de crypto ont le rare privilège de pouvoir effectuer des transactions sur un réseau fiable sans révéler leur identité. C’est pratiquement impossible lorsque l’on fait des opérations bancaires en monnaie fiduciaire, car l’ouverture d’un compte bancaire requiert des informations sur votre identité.

Ce concept d’anonymat est l’un de ceux qui ont vu beaucoup d’enthousiasmes se lancer dans l’utilisation des crypto monnaies, car ils ont l’impression qu’il leur donne la liberté.

Transaction Rapide

Avec la décentralisation, toutes les transactions effectuées sur la blockchain ne sont soumises à aucune forme de contrôle par une hiérarchie. Parce qu’il y a un ordre hiérarchique très limité suivi avec les transactions cryptographiques, les transactions ont tendance à être traitées plus rapidement. De cette façon, quel que soit le pays dans lequel une personne est basée, les utilisateurs de crypto monnaies peuvent envoyer et recevoir de l’argent sans se soucier des longs temps de traitement.

Ce n’est pas le cas des transactions en monnaie fiduciaire, qui peuvent prendre jusqu’à une semaine. Cela s’explique car il y a généralement beaucoup d’intermédiaires entre l’expéditeur et le destinataire. Cela explique également pourquoi les retraits sur la plupart des plateformes de paris traditionnelles qui utilisent le fiat prennent jusqu’à cinq jours pour être traités.

Frais de Transaction Plus Bas

Le traitement des transactions en monnaie fiduciaire pose un problème majeur : les frais élevés qui sont toujours encourus. Plus le volume de la transaction est important, plus les frais sont élevés. Ce n’est guère le cas avec les cryptos car les utilisateurs peuvent traiter un très gros volume et être facturés à moins de 1 % du montant, ce qui passe presque inaperçu, presque imperceptible. Il s’agit d’un avantage majeur qui a suscité l’intérêt des gens à explorer les crypto pour effectuer des paiements.

Commencer avec Crypto Betting

Maintenant que vous savez ce que représente la crypto et ses avantages, nous allons vous donner quelques conseils pour faciliter votre installation dans le domaine des Crypto Betting. Afin de faciliter votre intégration dans le Crypto Betting.

Faites votre propre recherche

On ne se trompe jamais avec suffisamment d’informations. Il est très important de lire des contenus comme celui-ci là où les Crypto Betting sont abordés, afin d’approfondir votre compréhension du sujet. Ceci est particulièrement important si vous êtes nouveau sur le terrain.

Achetez votre crypto préférée

Une fois que vous êtes bien ancré après avoir obtenu suffisamment d’informations sur la crypto, savoir quelle crypto acheter devient une décision facile à prendre. Acheter devient une décision facile à prendre pour vous.

Maintenant, vous savez quelle crypto acheter, il y a une flotte de d’échanges de crypto que vous pouvez explorer pour acheter des crypto avec des fiats.

Trouver une plateforme pour commencer votre journée de Crypto Betting

Il est vrai qu’il y a très peu de plateformes qui permettent les paris en crypto-monnaie aujourd’hui, car c’est relativement nouveau.

Cependant, 1xBit est l’une des rares plateformes à faire figure de pionnier dans ce secteur.

Inscrivez-vous et faites votre dépôt

Une fois que vous vous inscrivez sur cette plateforme, le prochain pas à faire est d’effectuer un dépôt en crypto que vous pourrez utiliser pour placer des paris. Pour 1xBit, en tant que nouvel utilisateur, vous pouvez recevoir jusqu’à 7 BTC de bonus sur votre premier à 4ème dépôts. Incroyable, non ?

Jouer et Gagner

Maintenant que vous êtes prêt, explorez les options de jeu disponibles sur cette plateforme de paris et jouez pour gagner des gains. Pour 1xBit, ils s’assurent qu’il y a un large éventail de marchés sur lesquels parier, à partir des casinos jusqu’aux sports.

Plus d’Info sur les Avantages de 1xBit

Comme nous l’avons déjà noté précédemment, 1xBit est l’un des pionniers en matière de paris en crypto monnaies. En effet, c’est l’une des très rares plateformes de paris qui ne propose que des crypto monnaies comme moyen de traitement des transactions sur la plateforme.

Voyons maintenant plus en détail certains des avantages de la plateforme :

Plus de 40 Crypto Monnaies

Comme indiqué ci-dessus, 1xBit se concentre uniquement sur l’utilisation des crypto-monnaies comme moyen de paiement. Pour rendre les transactions encore plus faciles pour les utilisateurs, la plateforme assure qu’il y a plus de 40 crypto-monnaies à choisir. Il est encore plus impressionnant de noter que la plateforme a l’habitude de mettre constamment à jour les crypto-monnaies disponibles afin d’élargir encore plus l’éventail des possibilités.

Paiement Instantanés

Parce que 1xBit se spécialise uniquement dans l’utilisation de crypto pour le traitement des transactions, les paiements ont tendance à être traités plus rapidement. Ce qui le différencie avec la plupart des plateformes de paris traditionnelles où les paiements peuvent parfois prendre jusqu’à une semaine pour être traités. C’est l’un des rares avantages qui a attiré une masse d’utilisateurs sur la plateforme.

Zéro Frais

Puisque 1xBit n’exploite que des méthodes de paiement en crypto monnaie, en tant qu’utilisateur, vous n’avez pas à vous soucier de frais ridicules, que ce soit pour les dépôts ou les retraits. Comme vous le savez peut-être déjà, ce n’est pas la réalité avec les plateformes de paris traditionnelles où d’énormes frais de transaction sont facturés en fonction du volume.

Un Anonymat Total

Sur 1xBit, vous êtes libre de garder votre identité cachée. La plateforme comprend que tous les utilisateurs ne voudraient pas révéler leur identité à une plateforme de paris. En tant que telle, ils exploitent un système qui favorise cela. Pour renforcer ce fait, vous ne devez remplir que deux détails lors de l’enregistrement d’un compte : l’adresse électronique et le mot de passe. L’anonymat est ainsi garanti grâce à un cryptage de bout en bout.

Bonus de Bienvenue qui s’élève à 7 Btc

1xBit comprend qu’une chose qui attire une large population de parieurs est la gratuité et en tant que nouvel utilisateur, la plateforme vous fait commencer avec une telle offre alléchante. Une fois que vous avez enregistré avec succès un compte avec 1xBit, vous devenez éligible pour gagner jusqu’à 7 BTC sur votre premier dépôt jusqu’à votre quatrième . Cette offre de bonus vous sera particulièrement utile en tant que nouvel utilisateur pour placer des paris sans nécessairement casser les banques.

Conclusion

À ce stade, nous voulons croire que vous savez ce que sont les Crypto Betting ou les paris sur les crypto monnaies et comment vous lancer. Inscrivez-vous à 1xBit dès aujourd’hui pour profiter des meilleurs paris en crypto-monnaies.