Pourquoi la baisse d’Apple est une opportunité d’investissement

8 September 2023 Stéphane Delsol

L’action d’Apple a récemment connu une baisse, suite à la directive chinoise interdisant les iPhones aux fonctionnaires. Alors que beaucoup y voient une raison de s’inquiéter, ce repli pourrait être une occasion en or pour les investisseurs. La réaction du marché pourrait en effet être exagérée alors que les fondamentaux d’Apple en font un achat intéressant à l’heure actuelle.

Une lueur d’espoir dans la récente baisse des actions d’Apple

Cette semaine, les actions Apple ont chuté à la suite d’une récente directive de la Chine interdisant l’utilisation des iPhones d’Apple et d’autres appareils de marque étrangère par les fonctionnaires du gouvernement. Le Wall Street Journal a cité des sources anonymes affirmant que l’ordre avait été émis récemment, bien que l’étendue de sa diffusion reste incertaine. Les investisseurs pourraient être tentés d’y voir un signal d’alarme, mais voici pourquoi il pourrait s’agir d’une opportunité d’investissement en or pour ceux qui recherchent des gains à long terme.

Douleurs à court terme, gains à long terme

Bien que l’action d’Apple ait chuté de 3,6 %, à 176,30 dollars, vendredi matin à Wall Street, il est essentiel d’avoir une vue d’ensemble de la situation. Les activités d’Apple en Chine représentent près d’un cinquième de son chiffre d’affaires total. Si la récente directive de la Chine pourrait poser des problèmes, il ne faut pas oublier qu’Apple a l’habitude de rebondir après des revers similaires. Par le passé, l’entreprise a surmonté les obstacles réglementaires, tant au niveau national qu’international, en faisant preuve d’une incroyable résilience.

Portée limitée de l’interdiction

La directive vise les fonctionnaires et ne s’étend pas à la population en général. Même dans le pire des scénarios – les analystes de Bank of America évoquent une baisse de 5 à 10 millions d’unités sur les livraisons d’iPhone. Les 40 à 50 millions d’unités d’iPhone actuellement livrées par Apple en Chine resteront vraisemblablement solides.

Le défi de Huawei : pas aussi grave qu’il n’y paraît

Les menaces concurrentielles ne sont pas non plus très convaincantes. Si le nouveau gadget mobile de Huawei, qui offre une connectivité de données ultrarapide, est considéré comme un concurrent, il ne faut pas oublier qu’Apple a sa base de clients fidèles. Les utilisateurs d’iPhone sont connus pour leur fidélité à la marque, et il n’est pas certain qu’ils passent en masse à Huawei ou à d’autres appareils Android.

Le moteur de l’innovation

Avec un portefeuille de produits diversifié comprenant des iPads, des MacBooks, des Apple Watches et des services tels qu’Apple TV et Apple Music, elle est prête à connaître une croissance soutenue. Sans oublier la forte poussée d’Apple dans les wearables, les soins de santé et la possibilité d’une future Apple Car.

Des fondamentaux solides

Apple reste une entreprise fondamentalement solide, avec plus de 190 milliards de dollars de réserves de trésorerie à la fin de l’année 2021. Son historique de paiements réguliers de dividendes et de rachats d’actions en fait un investissement solide pour les investisseurs conservateurs comme pour les plus audacieux.

Conclusion

Tout bien considéré, le récent repli d’Apple offre un point d’entrée intéressant pour les investisseurs potentiels. Avec une capitalisation boursière qui a perdu 194 milliards de dollars en seulement deux jours, c’est peut-être le moment idéal pour acheter des actions Apple à prix réduit, en pariant sur leur croissance et leur résilience futures. Comme on dit, “achetez quand il y a du sang dans les rues”. Si les nouvelles en provenance de Chine ont pris les investisseurs au dépourvu, c’est souvent dans des moments comme celui-ci que les investisseurs les plus avisés trouvent les meilleures opportunités.