Prédiction des prix de Cardano : ADA reviendra-t-il à 0,4 $ ?

Le prix du Cardano pourrait maintenant revenir au dernier creux local à environ 0,4 USD. Mais le prix ADA pourrait-il tomber encore plus bas ?

Le prix de Cardano a été rejeté à la résistance du nombre d’or

Le prix Cardano (ADA) a atteint l’objectif de prix du nombre d’or à environ 0,58 $, mais a été fortement rejeté et a même dépassé le support EMA de 50 jours à environ 0,514 $. De plus, l’histogramme des MACD dans le graphique journalier est à la baisse et les lignes MACD sont également croisées à la baisse. L’indicateur RSI reste neutre.

Le Cardano a ainsi également franchi les deux supports de Fibonacci à environ 0,52 USD et 0,47 USD et le prix ADA trouve actuellement un support horizontal à environ 0,45 USD. Le cours ADA doit surmonter les résistances de Fibonacci autour de 0,5 USD et 0,54 USD pour que la correction se termine. Sinon, Cardano pourrait revenir à nouveau à la barre des 0,4 USD.

Le prix de Cardano atteindra-t-il son plancher à environ 0,4 USD ?

Maintenant, l’histogramme des MACD dans le graphique hebdomadaire commence également à baisser de manière baissière. Cependant, les lignes MACD sont toujours franchies à la hausse et le RSI est neutre. Néanmoins, le rejet baissier du nombre d’or avec la forte baisse est très baissier et indique des creux encore plus profonds car il confirme la tendance baissière. Il va donc falloir patienter encore un peu avant d’acheter cardano.

Si le prix de l’ADA rebondit une troisième fois au-dessus de la barre des 0,4 USD, il y a encore une chance que le Cardano essaie à nouveau de briser le nombre d’or à environ 0,58 USD.

Le prix de Cardano pourrait encore baisser

Sinon, le prix de l’ADA pourrait chuter à environ 0,34 USD, car c’est là qu’il trouve le prochain support significatif. Si le Cardano casse également ce support, un support important attendra à nouveau le Cardano entre 0,139 USD et 0,155 USD.

De plus, sur le graphique mensuel, les lignes MACD sont toujours baissières, mais l’histogramme commence à augmenter de manière haussière ce mois-ci. S’il clôture haussier, ce serait la première indication d’un renversement de tendance haussier. Cependant, si à l’avenir le Cardano tombe maintenant à 0,4 $ ou même moins, l’histogramme se clôturera très probablement sur une note baissière.

Contre le BTC, Cardano a été rejeté à la baisse à la résistance de 0,382 Fib

Contre le Bitcoin, le cours ADA a été rejeté à la baisse à la résistance de 0,382 Fib autour de 0,000024 BTC et trouve ensuite un support significatif autour de 0,000021 BTC. Si le prix ADA casse ce support, Cardano pourrait revoir l’EMA de 50 mois autour de 0,0000195 BTC. De plus, ADA y trouve du soutien sur Golden Ratio.

Sinon, un support important attend le cours ADA entre 0,00001225 et 0,000016 BTC. De plus, l’histogramme MACD est toujours haussier alors que les lignes MACD restent des croisements baissiers et que le RSI est neutre.