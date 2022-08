Prévision Bitcoin : en route vers un nouveau creux ?

Le cours Bitcoin est à la croisée des chemins. Il existe encore des opportunités haussières, mais il ne reste plus grand-chose pour que BTC tombe à un nouveau plus bas.

Haussier : le prix du Bitcoin maintient une séquence de hauts et de bas plus élevés

Dans le graphique journalier, il y a encore un espoir haussier pour le cours Bitcoin (BTC). Enfin, malgré le violent crash d’environ 25 200 USD à 20 750 USD, Bitcoin a pu former un creux plus élevé, maintenant ainsi la série de hauts et de bas plus élevés. De plus, l’histogramme des MACD dans le graphique journalier commence à augmenter de manière haussière.

Cependant, les lignes MACD sont croisées à la baisse et le RSI ne donne ni signaux haussiers ni baissiers. Pour que la série de sommets plus élevés soit maintenue, Bitcoin doit maintenant casser à la hausse les résistances Fib autour de 22 450 $ et 23 500 $. De plus, la résistance EMA de 50 jours est d’environ 23 000 USD entre les deux.

Si Bitcoin ne parvient pas à franchir ces résistances, la correction reste intacte et BTC peut poursuivre la tendance baissière. Le support crucial de Fibonacci est d’environ 20 500 USD. Si ce support se maintient, les perspectives haussières demeurent. S’il est cassé à la baisse, le token Bitcoin peut revenir au dernier plus bas autour de 17 600 USD ou tomber encore plus bas.

Le MACD hebdomadaire est toujours haussier

Dans le graphique hebdomadaire, les lignes MACD sont toujours franchies à la hausse et l’histogramme est toujours à la hausse. Si BTC brise les prochaines résistances Fib, une résistance horizontale attend entre 24 250 USD et 24 675 USD. Juste au-dessus, à environ 26 800 USD, il y a une résistance significative au nombre d’or, à travers lequel passe également l’EMA de 200 semaines.

Si Bitcoin casse l’EMA de 200 semaines à environ 26 800 USD ce sera un puissant signal d’achat du Bitcoin, les prochaines résistances de Fibonacci sont d’environ 29 000 USD et 37 000 USD. En particulier, 37 000 USD agit comme une résistance importante, car plusieurs résistances Fib y convergent.

Le prix du Bitcoin n’a pas réussi à briser l’EMA de 50 mois

Dans le graphique mensuel, le prix de la crypto-monnaie BTC est extrêmement baissier. D’une part, l’histogramme de la MACD est en baisse baissière et les lignes MACD restent également croisées à la baisse. Deuxièmement, le BTC n’a même pas réussi à atteindre l’EMA de 50 mois et reste loin de la casser ce mois-ci.

Le prix du Bitcoin trouve un support important entre 14 000 $ et 20 000 $

Si le scénario baissier se matérialise et que le bitcoin casse à la baisse le support autour de 20 500 $, le bitcoin pourrait corriger entre 14 000 $ et 17 600 $. Si ce support ne tient pas non plus, BTC pourrait même corriger entre environ 3 850 USD et 6 420 USD. Avant cela, cependant, BTC trouve toujours un petit support à environ 10 500 USD.

La confirmation haussière manque dans le graphique mensuel

Si la semaine dernière n’avait pas été aussi extrêmement baissière, le mois d’août aurait pu voir une confirmation de la tendance haussière. Maintenant, cependant, il n’y a pas de confirmation haussière et il n’y a aucun espoir que Bitcoin le reçoive ce mois-ci.

Pour cela, l’histogramme des MACD dans le graphique mensuel devrait clôturer à la hausse. Pour les trois derniers creux de prix du Bitcoin, l’histogramme mensuel MACD a augmenté de manière haussière après le creux. Donc, sans un histogramme plus haut, le fond est toujours hors de portée.

En théorie, il serait également possible pour Bitcoin d’évoluer en range pendant des mois, avec 17 600 $ marquant le fond pour une confirmation haussière. Cependant, cela est très peu probable et si la confirmation haussière ne se matérialisait pas, le creux pourrait être inférieur à 17 600 USD.