Prévision Bourse 2024 : Les baisses de taux devraient pousser les actions vers de nouveaux sommets

27 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Les marchés boursiers ont connu une année 2023 mouvementée, les mois de mars et d’octobre ayant été marqués par d’importantes baisses des actions, mais l’année s’achève sur un nouveau record historique pour les indices boursiers américains. Mais les attentes d’une série de réductions régulières des taux d’intérêt par la Réserve fédérale (Fed) amènent les investisseurs à prévoir de nouveaux sommets pour la bourse en 2024 également.

Prévisions Bourse 2024

Après avoir atteint des nouveaux records historiques en décembre 2023, les indices boursiers semblent prêts à poursuivre leur progression en 2024. Le Dow Jones a connu sa plus longue série de gains hebdomadaires depuis février 2019, et ce rallye ne semble pas être un événement ponctuel.

La nouvelle volonté de la Fed de parler de baisses de taux et la poursuite de la baisse de l’inflation malgré la vigueur de l’économie américaine semblent être la recette d’un marché haussier en 2024. L’environnement de taux d’intérêt élevés pourrait pousser les entreprises à retarder leurs projets de croissance jusqu’au second semestre 2024, mais il y a peu de raisons d’être pessimiste dans l’ensemble.

Le graphique à points de la Fed publié en décembre montre une banque centrale largement optimiste qui prévoit déjà 75 points de base de réduction des taux d’intérêt l’année prochaine. Le marché, qui s’est largement montré fidèle au bluff de la Fed au cours de l’année écoulée, s’attend à des réductions de 150 points de base. Ces réductions devraient susciter l’euphorie des investisseurs, qui reviendront en masse sur le marché des actions après avoir privilégié les obligations au cours des deux dernières années.

Cet afflux important d’investissements devrait soutenir les actions boursières à grande capitalisation, les investisseurs cherchant une voie plus sûre pour revenir sur le marché des actions. La baisse des taux d’intérêt entraînera également des valorisations plus élevées pour de nombreuses actions, ce qui se traduira également par une hausse des marchés boursiers.

Enfin, 2024 est une année d’élections présidentielles aux États-Unis. Ces années sont généralement marquées par des gains importants sur le marché boursier, car les gouvernements ont tendance à être plus ouverts aux mesures de relance.

Que s’est-il passé en bourse en 2023 ?

Le marché boursier américain a commencé l’année en rebondissant sur les creux du cycle d’octobre 2022. Ce court rallye a atteint un sommet en février 2023 avant d’être la proie des deux vents contraires que sont la poursuite des hausses de taux de la Fed et la conviction qu’une récession allait inévitablement frapper l’économie américaine.

En outre, la crise bancaire de 2023 est apparue en mars et a vu l’effondrement de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank et de la First Republic Bank, le tout en l’espace de quelques semaines. La hausse des taux d’intérêt a entraîné une forte baisse de la valeur des portefeuilles de titres du Trésor américain à faible rendement de ces banques, ce qui a provoqué un afflux de retraits de la part des déposants.

Les mêmes baissiers qui avaient vu juste lors de la forte correction du marché en 2022 ont de nouveau fait figure d’oracles lorsque le Dow Jones a atteint son niveau le plus bas de l’année le 15 mars, à 31 429.

À partir de là, le marché s’est redressé jusqu’au début du mois d’août, car les indicateurs économiques américains ont continué à dépasser les perspectives moroses et la crise bancaire s’est apaisée. En outre, des rumeurs sont apparues selon lesquelles la banque centrale américaine s’approchait de son taux final dans le cycle de hausse des taux le plus important depuis des décennies.

La dernière hausse de taux a eu lieu le 26 juillet, lorsque la Fed a augmenté le taux des fonds fédéraux de 25 points de base pour le porter à 5,25 % – 5,50 %. Les trois réunions suivantes du FOMC allaient maintenir ce régime de taux dans le cadre de ce que le président de la Fed, Jerome Powell, allait appeler la politique du “plus haut pour plus longtemps”.

Cette formulation de Powell a conduit le marché à se replier à partir de la fin juillet. Cette liquidation s’est ensuite transformée en une correction qui a duré trois mois, au cours desquels le Dow Jones a subi un recul de plus de 10 %.

Cette correction s’est terminée le 27 octobre avec un plus bas de 32 427, soit plus bas que le creux du 15 mars. En fait, on peut affirmer que le Dow Jones est dans une tendance haussière à moyen terme depuis octobre 2022, bien que sa tendance haussière à long terme soit apparue en décembre avec de nouveaux sommets historiques au-dessus de 37 000.

Fin novembre, le Dow Jones est sorti de sa dernière correction à la vitesse la plus rapide depuis 50 ans, selon la Deutsche Bank. Alors que la liquidation a duré environ trois mois, le retournement s’est produit en moins de cinq semaines.

La réunion du FOMC du 13 décembre a ensuite entraîné un rallye sur le marché boursier américain, le président de la Fed, Powell, ayant admis que des baisses de taux d’intérêt étaient finalement envisagées pour 2024. Jusqu’au 22 décembre, le Dow Jones a progressé pendant 8 semaines consécutives, et est en passe d’enregistrer une neuvième semaine haussière avant la clôture annuelle. Il s’agit de la plus longue série de gains hebdomadaires depuis le rallye de 9 semaines de décembre 2018 à février 2019.

Perspectives Fondamentales de la Bourse pour 2024

L’inflation s’étant effondrée de la mi-2022 à la fin 2023, l’objectif principal du marché à l’approche de 2024 est de savoir quand et dans quelle mesure la Fed abaissera les taux d’intérêt. La baisse des taux d’intérêt devrait donner à la plupart des entreprises une plus grande marge de manœuvre fiscale pour la croissance et les acquisitions en réduisant le coût du capital.

Goldman Sachs avait déjà prédit, au début de l’automne, que la Fed procéderait à sa première baisse de taux de ce cycle en mai 2024. Toutefois, depuis que la Fed a publié le 13 décembre son diagramme en points (dot plot) des prévisions futures concernant les fonds fédéraux, le marché prévoit désormais une première baisse des taux lors de la réunion du FOMC de mars.

Sur la base des projections actuelles de l’outil FedWatch du CME Group, il n’y a que 14,47 % de chances qu’une baisse des taux ait lieu lors de la réunion du FOMC de janvier. La probabilité d’une baisse des taux lors de la réunion de mars s’élève toutefois à 84,60 %. Seuls 0,45 % des analystes pensent que le taux des fonds fédéraux restera dans la fourchette actuelle (5,25 % à 5,50 %) lors de la réunion de mai.

OUTIL FEDWATCH DE CME – PROBABILITÉS TOTALES DATE DE LA RÉUNION JOURS AVANT LA RÉUNION BAISSE PAS DE CHANGEMENT HAUSSE 31/01/2024 35 14,47% 85,53% 0,00% 20/03/2024 84 84,60% 15,40% 0,00% 01/05/2024 126 99,55% 0,45% 0,00% 12/06/2024 168 100,00% 0,00% 0,00% 31/07/2024 217 100,00% 0,00% 0,00% 18/09/2024 266 100,00% 0,00% 0,00% 07/11/2024 316 100,00% 0,00% 0,00% 18/12/2024 357 100,00% 0,00% 0,00%

Source : Outil FedWatch de CME, Probabilités de Changement des Taux de la Fed au 27 décembre 2023

Le dernier dot plot de la Fed, qui permet aux gouverneurs de la Fed de prédire les taux futurs des fonds fédéraux à différents moments dans le futur, a réduit la prédiction moyenne pour la fin de 2024 à 4,6 %. Ce chiffre est inférieur de 50 points de base à la prévision de septembre 2023. Les investisseurs s’attendent désormais à des baisses de taux d’au moins 75 points de base en 2024.

TAUX CIBLE 2023 2024 2025 2026 LONG TERME 5,500 5,375 19 2 1 5,250 5,125 1 5,000 4,875 5 1 4,750 4,625 6 4,500 4,375 4 1 4,250 4,125 1 4,000 3,875 1 4 3,750 1 3,625 3 1 3,500 2 3,375 5 1 3,250 3,125 2 4 3,000 1 2,875 1 4 1 2,750 1 2,625 4 1 2,500 1 8 2,375 1 3 3 2,250

Source : CME Group, Tableau des Projections de Taux par an des 19 Membres du FOMC, réunion de la Fed du 13 décembre 2023

Sur la base des prévisions de taux de l’outil FedWatch, la prédiction la plus populaire pour la fin de l’année 2024 est un total de 150 points de base de réductions. Cela ramènerait le taux des fonds fédéraux dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4 %.

La baisse du taux des fonds fédéraux tout au long de l’année 2024 devrait entraîner une baisse des rendements des bons du Trésor américain. Cela devrait inciter de nombreux investisseurs institutionnels à échanger leurs placements à taux fixe contre des actions. Il s’agit là d’un autre facteur favorable aux marchés boursiers.

La plupart des analystes et des institutions de Wall Street s’en tiennent à la proverbiale perspective d’un “atterrissage en douceur” pour 2024. Cela signifie que le marché du travail américain et l’économie en général pourraient s’affaiblir quelque peu, mais qu’ils devraient tous deux éviter une véritable récession.

“Bien que nous continuions à anticiper un environnement de marché agité en raison du risque élevé lié aux gros titres, nous pensons que les deux prochains mois marqueront le début d’une longue rotation des actions qui comprendra une hausse dans les secteurs qui ont pris beaucoup de retard et dans ceux qui sont bien placés pour une reprise plus substantielle plus tard l’année prochaine”, a écrit la société de gestion de patrimoine Merrill dans une note à l’intention des investisseurs datée de décembre.

Principaux Risques pour la Bourse en 2024

Les principaux dangers pour les marchés boursiers en 2024 seront un regain de pression inflationniste ou une baisse importante des bénéfices des entreprises. Les bénéfices n’ont toutefois pas été un problème majeur pour les sociétés à la fin de 2023, et la plupart des économistes prévoient que l’inflation poursuivra son recul mesuré vers l’objectif de 2 % de la banque centrale.

Quelles Actions Acheter en 2024 ?

Les actions à forte capitalisation devraient bénéficier du fait que leur statut sera un bon moyen de revenir sur le marché des actions pour de nombreux investisseurs méfiants qui sont restés à l’écart du marché des actions depuis 2022. En outre, les valeurs technologiques et les valeurs de croissance pourraient bénéficier plus fortement de la baisse des rendements des obligations du Trésor.

En effet, ces valeurs ont tendance à dépendre davantage de la baisse des taux d’intérêt pour financer leurs stratégies de croissance. De même, la baisse des taux d’intérêt se traduit par un taux d’actualisation plus faible pour les actions de croissance dont la valorisation repose sur des perspectives de rentabilité future plus longues.









Perspectives Techniques des Marchés Boursiers en 2024 – Analyse du Dow Jones

Depuis que le Dow Jones a dépassé le sommet historique du 5 janvier 2022 le 13 décembre, les investisseurs s’attendent à ce que l’indice atteigne un sommet encore plus haut en 2024. Le plus haut historique du 20 décembre a atteint 37 641. Toutefois, la principale menace à l’heure actuelle est que l’indice de force relative (RSI) a déjà atteint des conditions de surachat sur les graphiques journaliers et hebdomadaires.

Des conditions de surachat signifient simplement que le RSI a atteint le niveau de 70. C’est évidemment ce qui se produit lorsqu’un indice progresse pendant neuf semaines consécutives. Toutefois, le marché boursier dans son ensemble est en plein rallye de Noël. Le mois de décembre est généralement l’un des mois les plus performants pour les actions, les investisseurs devenant plus optimistes à l’approche de la nouvelle année.

À un moment donné, au début de l’année 2024, la bourse aura certainement besoin de consolider. Un bon niveau de support de cette consolidation est l’ancien plus haut historique à 36 952. À partir de là, le ralentissement de l’inflation et la croissance décente des bénéfices devraient conduire à de nouveaux gains pour les marchés boursiers. En cas de rupture sous 36 952, la zone de 35 700 sera une nouvelle solide potentielle zone de support.

Goldman Sachs a fixé un objectif de fin d’année de 5 100 pour le S&P 500 en 2024, soit une hausse de 8 %. Une performance similaire du Dow Jones conduirait l’indice DJIA à terminer l’année vers 40 500.