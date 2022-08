Prévision Ethereum Classic: le prix ETC rebondit sur l’objectif

Le prix Ethereum Classic est passé d’environ 46 USD à environ 32 USD, suite à notre dernière prévision de prix du 30 juillet. L’ETC augmente-t-il maintenant ?

Prévision de prix Ethereum Classic: ETC pourrait chuter à 33 $ maintenant

La dernière prévision de prix Ethereum Classic a été publiée un jour après que le pic a été atteint à environ 46 USD et seulement trois jours plus tard, le prix ETC s’élevait à 32,2 USD. Le prix de l’ETC est ensuite remonté à environ 46 USD, avant de revenir au support à environ 33 USD. Cette fois, cependant, le prix ETC a atteint environ 31,25 USD, rebondissant sur l’EMA de 50 jours.

Le prix Ethereum Classic rebondit sur le support EMA de 50 jours

Le prix Ethereum Classic a été rejeté une deuxième fois à la résistance du nombre d’or autour de 46 USD et est ensuite revenu à nouveau à l’objectif de correction du niveau de 0,382 Fib à 32,8 USD. Cette fois, cependant, le prix ETC a établi un creux autour de 31,2 $, rebondissant sur l’EMA de 50 jours.

Si le prix de l’ETC rebondit encore plus, il trouvera une résistance de Fibonacci importante à environ 36,8 USD et 41,5 USD. La phase de correction n’est terminée que lorsque le nombre d’or casse autour de 41,5 USD. Sinon, le prix de l’ETC à l’avenir pourrait tomber encore plus bas.

De plus, l’histogramme des MACD dans le graphique journalier est à la baisse et les lignes MACD sont également croisées à la baisse. Le RSI est neutre. Contrairement à ces indicateurs baissiers, les EMA sont toujours dans un croisement doré haussier, confirmant la tendance haussière à court et moyen terme.

L’histogramme hebdomadaire MACD commence à s’affaiblir

Le prix de l’ETC est toujours au-dessus de l’EMA 50 semaines à environ 31,8 USD et la correction est donc toujours dans une fourchette saine, avec des perspectives de poursuite du mouvement haussier et une éventuelle rupture du nombre d’or à environ 46 USD. Ensuite, le prix ETC trouve la prochaine résistance significative entre 48 et 53 USD.

Pourtant, le prix ETC pourrait baisser encore plus si ETC casse à la baisse l’EMA de 50 semaines autour de 31,8 $. Ensuite, ETC ne trouve à nouveau un support significatif de Fibonacci qu’à environ 25 USD.

Enfin, l’histogramme MACD commence déjà à baisser cette semaine. Cependant, les lignes MACD sont toujours supérieures à la ligne 0 et le RSI est également neutre ici. Ce n’est doc pas le moment idéal pour acheter la crypto-monnaie.

Le dernier mois aurait difficilement pu être plus haussier

Au cours du mois dernier, le prix d’Ethereum Classic a augmenté de près de 250 %, mais n’a atteint la résistance du nombre d’or qu’à environ 46 USD. Le rejet baissier à ce niveau Fib confirme la tendance baissière. Pour que le prix ETC initie un renversement de tendance haussier, briser le nombre d’or à environ 46 USD est le minimum.

La crypto-monnaie ETC devrait maintenant au moins se maintenir au-dessus de 25 USD. Sinon, ETC pourrait revenir à un support entre 10 $ et 14 $. De plus, le MACD est plutôt haussier dans le graphique mensuel, car l’histogramme a augmenté de façon haussière depuis le mois dernier.

Contre BTC, cela ressemble à un rejet baissier au niveau Fib

Contre le Bitcoin (BTC), le prix ETC est toujours très haussier quand on regarde le MACD. Parce que l’histogramme est à la hausse et que les lignes MACD sont croisées à la hausse.

Pourtant, il recherche actuellement un rejet baissier à la résistance de 0,382 Fib autour de 0,00157 BTC. ETC trouve maintenant des supports significatifs entre 0,001277 BTC et 0,00137 BTC. Sinon, un support important de Fibonacci attend toujours le cours Ethereum Classic à environ 0,00107 BTC. À la hausse, ETC fait face à la prochaine résistance significative autour de 0,00217 BTC.

Les dernières prévisions de cours Ethereum Classic peuvent être trouvées ici.