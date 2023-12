Prévision Euro Dollar 2024 : Quelle direction pour EUR/USD alors que la Fed et la BCE pourraient inverser leurs politiques ?

25 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Après une année 2023 marquée au début par le resserrement de la politique monétaire de la Fed et de la BCE, puis par une pause des hausses de taux, l’année 2024 pourrait être l’année du renversement de la politique. Mais entre la Fed et la BCE, qui pourrait entamer ses baisses de taux en premier, et quel en sera l’impact sur l’Euro Dollar.

Récapitulatif de l’année 2023 : L’année de l’espoir

La Fed ayant également pris l’initiative de ralentir le rythme des hausses de taux, les marchés financiers sont devenus optimistes et ont timidement envisagé une éventuelle réorientation de la politique monétaire. Quoi qu’il en soit, les décideurs politiques des deux côtés de l’Atlantique se sont engagés fin 2022 à procéder à de nouvelles hausses de taux et ont tenu parole.

La Fed a appuyé sur la gâchette à sept reprises jusqu’en 2022, faisant passer le taux de référence de 0,00 %-0,25 % à 4,25 %-4,50 %. Elle a ensuite procédé à quatre autres hausses de 25 points de base en 2023, portant les taux à 5,25 %-5,50 % en juillet.

De l’autre côté de l’Atlantique, la Banque centrale européenne (BCE) a procédé à quatre hausses du taux principal de refinancement, le faisant passer de 0,0 % à 2,50 % en 2022. La BCE a poursuivi avec six autres hausses en 2023, portant le taux à 4,50 % en septembre.

Il est clair que la BCE a adopté une approche plus conservatrice en matière de resserrement monétaire, et il y a de bonnes raisons à cela. Les déséquilibres entre les différentes économies qui font partie de l’Union européenne (UE) méritent des décisions délicates, car la politique monétaire commune doit faire coïncider les économies florissantes avec celles qui luttent perpétuellement contre les déficits et la pauvreté.

Au fil de l’année et de la hausse des taux, les traders se sont interrogés sur la capacité des banques centrales à maîtriser l’inflation tout en évitant les revers économiques. Les craintes de récessions généralisées ont poussé les investisseurs à se rabattre sur la valeur refuge qu’est le dollar américain. Les banquiers centraux ont alimenté les préoccupations liées à la croissance, le président de la Fed, Jerome Powell, et la présidente de la BCE, Christine Lagarde, ayant convergé pour placer le contrôle de l’inflation au-dessus de la croissance économique.

Malgré cela, et alors que les niveaux d’inflation continuaient à reculer, les espoirs se sont accrus. À la fin du premier trimestre 2023, les analystes de marché ont commencé à parler de baisses de taux. À mesure que les pressions sur les prix s’atténuaient, les paris se sont multipliés malgré les mises en garde des responsables politiques.

À la mi-2023, les banquiers centraux ont légèrement modifié leur discours. L’inflation est restée la principale préoccupation, mais au lieu d’insister sur des hausses continues, ils ont introduit le concept de “plus haut pendant plus longtemps”, en maintenant les taux à des niveaux suffisamment restrictifs pour garantir une inflation stable et conforme à l’objectif.

Les décideurs politiques ont relancé le message tout au long de l’année, et le mois de décembre s’est déroulé sans les réductions de taux tant attendues. Cependant, il est devenu clair que l’assouplissement de la politique monétaire est la prochaine étape.

Le passage à une approche plus conservatrice s’est fait sous la peur. L’inflation a continué à diminuer, mais la croissance est restée en retrait.

Selon les dernières données disponibles, le Produit Intérieur Brut (PIB) corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,1% dans la zone euro et est resté stable dans l’UE par rapport au trimestre précédent, d’après une estimation flash publiée par Eurostat. Au cours du deuxième trimestre 2023, le PIB de la zone euro a augmenté de 0,2% et celui de l’UE est resté stable.

En comparaison avec le même trimestre de l’année précédente, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% tant dans la zone euro que dans l’UE au cours du troisième trimestre 2023, après 0,5% dans la zone euro et 0,4% dans l’UE au cours du trimestre précédent.

Aux États-Unis, le PIB réel a augmenté de 4,9% en rythme annuel au troisième trimestre 2023, selon le Bureau of Economic Analysis. Au deuxième trimestre, le PIB réel a augmenté de 2,1%. La hausse au troisième trimestre reflète principalement l’augmentation des dépenses de consommation et des investissements en stocks.

En définitive, cette année, nous avons appris que l’économie américaine restait résistante et affichait même une croissance saine. Nous devons encore attendre le creux de la vague en Europe. Les États-Unis pourraient être confrontés à un atterrissage en douceur, mais les probabilités d’un tel événement diminuent fortement, en particulier après la réunion de politique monétaire de la Fed de décembre. Au contraire, l’économie de l’UE laisse toujours présager une récession en 2024.

2024 : Le travail n’est pas encore terminé

Alors que l’année 2023 touche à sa fin, les marchés financiers continuent d’évoluer en fonction des sentiments. Le dollar américain chute, tandis que l’euro s’apprécie, car la confiance règne. L’optimisme pousse Wall Street à la hausse et les rendements des obligations d’État à la baisse, ce qui est le signe d’un apaisement des craintes.

À la suite des réunions de décembre des banques centrales, les traders estiment que le resserrement monétaire est terminé et que l’heure du pivot a sonné. Pour la première fois, le FOMC ne s’est pas opposé aux attentes du marché en matière de réduction des taux. En fait, le résumé des projections économiques (SEP) prévoyait au moins trois réductions de 25 points de base pour 2024. En outre, le président Jerome Powell a déclaré que la discussion sur les baisses de taux dans un contexte de refroidissement de l’inflation “sera un sujet pour nous à l’avenir”. Dans l’ensemble, la Fed a été considérée comme dovish, car la banque centrale a également décidé de maintenir inchangé le taux d’intérêt de référence pour une troisième réunion consécutive.

La Banque centrale européenne, quant à elle, a deux longueurs d’avance. Sa présidente, Christine Lagarde, a indiqué que les décideurs politiques n’ont pas discuté “du tout” d’une baisse des taux. Elle a ajouté qu’une réduction trop rapide des taux reviendrait à passer “du solide au gaz sans passer par la phase liquide”. Néanmoins, la BCE a maintenu ses taux inchangés depuis la réunion de septembre.

Les responsables politiques continuent d’avertir les investisseurs que leurs décisions sont liées aux pressions inflationnistes, ajoutant que les conditions monétaires restrictives pourraient devoir être maintenues plus longtemps que prévu. Jusqu’à présent, personne n’a explicitement déclaré qu’une nouvelle hausse des taux pourrait faire plus de mal que de bien.

Les traders estiment déjà que les baisses de taux commenceront entre avril et mai et qu’elles continueront à trader le sentiment, c’est-à-dire en vendant le dollar contre l’euro.

Mais cela semble beaucoup trop optimiste. Les risques d’inflation sont toujours présents, principalement en raison des marchés de l’emploi relativement serrés. La pression exercée par le secteur de l’emploi s’est atténuée, mais elle est loin d’être relâchée. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit un atterrissage en douceur, “une baisse de l’inflation sans ralentissement majeur de l’activité, en particulier aux États-Unis, où notre prévision d’augmentation du chômage est désormais modeste, de 3,6% à 3,9% d’ici à 2025”.

Ce pourrait être le caillou dans la chaussure de la Fed. Si le secteur de l’emploi reste tendu, l’inflation pourrait reprendre et la banque centrale pourrait choisir d’appuyer une fois de plus sur la gâchette avant de procéder à des baisses de taux.

De l’autre côté de l’Atlantique, la BCE, ultra-conservatrice, ne bougera guère avant la Fed et n’agira pas durant la contraction économique actuelle.

Si le vent est favorable, la Fed pourrait réduire les taux d’intérêt au cours du second semestre de l’année. La BCE pourrait alors agir au cours du dernier trimestre 2024.

Cela ouvre la voie à ce que le sentiment de marché continue à mener la danse, indépendamment de la force ou de la faiblesse de l’économie, au moins jusqu’à la première moitié de la nouvelle année. Le retour aux trades liés aux données sera lent et pourrait ne commencer qu’à la fin de l’année 2024.

Élections présidentielles américaines

Il y a un évènement qui se démarquerait dans les mois à venir : l’élection présidentielle américaine de 2024 qui aura lieu le 5 novembre. La course à l’investiture débutera dès janvier et se poursuivra jusqu’en juin.

La pincée de drame vient de la volonté de Donald Trump de représenter à nouveau les Républicains. Un tribunal du Colorado a décidé qu’il ne pouvait pas se présenter à l’élection présidentielle en raison des événements qui se sont déroulés avant l’attentat du Capitole de 2021. La Cour suprême a le dernier mot et devra déterminer si Donald Trump peut se présenter aux élections dans les prochaines semaines.

Un éventuel second gouvernement de Donald Trump pourrait se traduire par des pressions inflationnistes plus fortes, car ce dernier pourrait réintroduire des droits de douane sur les importations et s’opposer aux accords conclus entre la Chine et l’administration Biden.









Perspectives techniques EUR/USD 2024

La paire EUR/USD s’est échangée entre 1,0447 et 1,1275 tout au long de l’année 2023, les devises évoluant en fonction du sentiment. Elle a commencé l’année autour de 1,0700 et évolue vers 1,1000 en cette fin d’année, alors que les transactions liées au risque se poursuivent. La perspective technique plus large penche en faveur de l’euro, car le graphique mensuel montre que les acheteurs défendent la baisse autour de la moyenne mobile simple de 20 périodes, qui a perdu sa force baissière et se situe actuellement autour de 1,0600.

Dans le même temps, la moyenne mobile 100 manque également de force directionnelle, agissant comme une résistance dynamique à environ 1,1250. Avec le plus haut annuel de 2023 à 1,1275, la zone de 1,1250/1,1300 semble être une cible potentielle et une zone de rupture critique. Le même graphique montre que les haussiers gardent la main, bien qu’ils hésitent car l’EUR/USD semble incapable de conquérir le seuil psychologique de 1,1000. Les indicateurs techniques se maintiennent dans des niveaux positifs mais sans force directionnelle.

Le potentiel haussier est un peu plus clair sur le graphique hebdomadaire, anticipant des gains pour les deux prochains mois. L’EUR/USD se développe confortablement au-dessus de ses moyennes mobiles 20 et 100, tandis qu’une MM 200 plate fournit une résistance dynamique à environ 1,1160, la première cible une fois que la paire aura franchi la barre des 1,1000. Pendant ce temps, les indicateurs techniques gagnent du terrain à l’intérieur de niveaux positifs après avoir rebondi autour de leurs lignes médianes.

La cible haussière ultime pour l’EUR/USD est la zone de prix de 1,1470 et la zone de résistance statique historiquement forte.

Il faut garder à l’esprit que la force du dollar américain peut se manifester à tout moment, même si ce n’est guère le cas au cours du premier trimestre. Le niveau de 1,0700 sera la première ligne se support à franchir pour aller vers 1,0447, le plus bas annuel de 2023. L’économie de la zone euro devra montrer des signes réguliers de reprise pour empêcher l’EUR/USD de s’effondrer en dessous et cibler 1,0350 au cours de la seconde moitié de l’année.