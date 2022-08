Prix ​​Solana: sa TVL augmente de 600 millions de dollars

La valeur totale verrouillée (TVL) de Solana a augmenté de 600 millions de dollars. Le token a commencé à augmenter en juillet en raison du regain d’intérêt pour la DeFi (Finance Décentralisée).

Selon DeFiLlama, Solana a été l’une des plateformes de crypto-monnaie de contrats intelligents les plus performantes au cours des deux derniers mois. Sa TVL a augmenté de 38 %, passant de 1,55 milliard de dollars le 1er juillet à 2,15 milliards de dollars le 31 juillet.

Pourquoi le TVL de Solana a-t-il augmenté ?

La croissance de la TVL au cours du dernier mois peut être attribuée à une augmentation des dApps dans l’écosystème de la crypto-monnaie Solana.

La plateforme de staking Marinade Finance a la valeur la plus élevée. Le 1er juillet, l’écosystème Solana a enregistré une TVL de 245,21 millions de dollars et le 31 juillet, il était de 340,99 millions de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 39 %.

Le protocole de prêt décentralisé Solend est également en hausse de 41%. La TVL était de 220,08 millions de dollars le 1er juillet et est passé à 310,74 millions de dollars au 31 juillet.

D’autres dApps telles que Serum, Raydium, Atrix, Lido et Tulip Protocol ont également apporté une contribution significative à la TVL globale de la blockchain.

Solana est désormais derrière Polygon, Avalanche, Binance Smart Chain, TRON et Ethereum. Cependant, par rapport aux projets Cronos, Optimism, Arbitrum et Fantom, Solana a de loin la TVL la plus élevée.

Évolution du cours SOL

SOL a ouvert en juillet à 33,65 $, a atteint un sommet de 47,10 $, a testé un creux de 31,93 $ et a clôturé le mois à 42,40 $. Dans l’ensemble, cela représente un gain de 26 % entre l’ouverture et la clôture de SOL en juillet.

