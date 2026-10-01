اندری سیتروین (۱۸۷۸-۱۹۳۵) د فرانسې په صنعت کې یو له سترو نومونو څخه دی. د ایکول پولی تخنیک څخه فارغ شوی، هغه موټر اختراع نه کړ، مګر هغه په اروپا کې یو له لومړنیو کسانو څخه و چې دا یې په ډله ایزه توګه تولید کړ، د ډله ایز بازار محصول په توګه یې وپلورل، او د بازار موندنې وسیلې په توګه یې وکارول. د هغه ژوند په اقتصاد کې هم یو درس دی: یو حیرانونکی صنعتي بریالیتوب، د پورونو د زیاتوالي له امله تمویل شوی، کوم چې په افلاس او د میشلین لخوا د شرکت په نیولو کې پای ته ورسید. په ۲۰۲۶ کې، د هغه نوم په پانتون کې د هغه د جنازې لپاره د کمپاین سره په خبرونو کې بیا راپورته شو.
لومړنی ژوند: د کډوالو زوی چې د ټیکنالوژۍ سره مینه لري
اندرې سیټروین د ۱۸۷۸ کال د فبروري په ۵ مه په پاریس کې د ۴۴ رو لافیټ په سیمه کې زیږیدلی و، چې په نهمه حوزه کې موقعیت لري. هغه د لیوي سیټروین، د هالنډي یهودي الماس سوداګر چې په ۱۸۷۳ کال کې په پاریس کې میشت شوی و، او امالیا کلینمن، چې په اصل کې د وارسا څخه وه، پنځم او وروستی ماشوم و. د کورنۍ نوم یې د یو نیکه څخه راځي چې په هالنډ کې د لیمو سوداګر و ("سیټروین" په هالنډي ژبه کې د لیمو معنی لري)؛ دا اندرې و چې په "e" باندې ډاییریسیس یې غوره کړ.
د هغه ماشومتوب د غمیزې نښه وه: په ۱۸۸۴ کې، د هغه پلار په سویلي افریقا کې د الماسو په کان کې د ویجاړونکي پانګونې وروسته ځان وژنه وکړه. د لیسي کنډورسیټ یو تکړه زده کونکی، د جولس ورن او د ایفل برج جوړولو څخه متاثره، اندرې دد کوکول پولیټیکنيک en 1898.
د هیرینګ بون ګیرونه: د لوګو زیږون
په ۱۹۰۰ کال کې، پولنډ ته د سفر په جریان کې، هغه د V-groove ګیرونو د تولید پروسه وموندله. دا ګیرونه، خاموش او د لوړ بریښنا لیږدولو وړتیا لري، د لوړ ماشین کولو دقت ته اړتیا لري. اندرې سیټروین جواز واخیست او د فولادو په کارولو سره یې د صنعتي تولید پروسه رامینځته کړه. په ۱۹۰۱ کال کې، هغه او د لیسې دوه ملګرو د پاریس په فوبورګ سینټ-ډینس ولسوالۍ کې د ګیر جوړولو شرکت تاسیس کړ.
دا ډبل شیورون به وروسته د موټر برانډ نښه شي: په نړیوال صنعت کې یو له خورا پیژندل شوي لوګو څخه د میخانیکي برخې څخه رامینځته شوی.
مورس، امریکا، او د ډله ییز تولید کشف
له ۱۹۰۶ کال راهیسې، هغه د موټر جوړونکي سره د مرستې لپاره بلل شوی و مرس، کوم چې هغه وخت په ستونزو کې و. هغه د هغې مدیریت او د محصول لړۍ بیا تنظیم کړه: تولید په 1908 کې له 300 موټرو څخه په 1913 کې 800 ته لوړ شو. په 1912 کې، متحده ایالاتو ته سفر په هغه ژوره اغیزه وکړه: هغه د فورډ فابریکې څخه لیدنه وکړه او د اسمبلۍ لاین تولید یې کشف کړ. د هغه هیله دا شوه چې "اروپایي هینري فورډ" شي.
۱۹۱۵-۱۹۱۸: د کوای دی جاول په سیند کې د شیل فابریکه
په ۱۹۱۴ کال کې د توپخانې د افسر په توګه د کار پیلولو سره، هغه د مهماتو کمښت ولید. د ۱۹۱۵ کال په جنوري کې، هغه د جګړې وزارت ته د څو میاشتو په اوږدو کې د یوې فابریکې د جوړولو وړاندیز وکړ چې د ۷۵ ملي متري مرمۍ په بې ساري سرعت سره تولیدولو توان ولري. د جاول ډاکپه پاریس کې، هغه یوه خورا عصري فابریکه جوړه کړه چې تر ۱۳۰۰۰ پورې ښځې پکې کار کاوه. دې فابریکه شاوخوا ۲۳ ملیونه مرمۍ تولید کړې. دا فابریکه د خپلو ټولنیزو خدماتو لپاره هم مشهوره وه، کوم چې په هغه وخت کې نادر وو: یو کانټین، یو روغتون، او یو نرسري.
۱۹۱۹: د A ډول او لومړی ډله ییز تولید شوی اروپایی موټر
د اوربند سمدلاسه وروسته، فابریکې خپل پوځي امرونه له لاسه ورکړل. اندرې سیټروین دا اټکل وکړ: هغه په څو میاشتو کې دا ځای د موټر فابریکې ته واړوه. د ۱۹۱۹ کال په جنوري کې، هغه مطبوعاتو ته د ۷،۲۵۰ فرانک په بیه د موټر اعلان وکړ، چې په بازار کې د ارزانه بیې نیمایي برخه وه. دې کمپاین په دوو اونیو کې له ۱۶،۰۰۰ څخه ډیرې پوښتنې رامینځته کړې.
La د سیټروین ډول Aد سیټروین ۲سي وي، چې د انجینر جولس سالومون لخوا ډیزاین شوی، په همدې کال کې خپور شو. دا د لومړي اروپايي موټر په توګه وړاندې شو چې په لویه لړۍ کې تولید شوی و، چې هدف یې هره ورځ ۳۰ موټرې وې. په ۱۹۲۹ کې، سیټروین ۱۰۲،۸۹۱ موټرونه تولید کړل، چې د فرانسوي تولید نږدې دریمه برخه وه، او په جاویل، سوریسنس، کلیچي، سینټ-اوین او ګرینیل کې یې په خپلو فابریکو کې شاوخوا ۳۲،۰۰۰ کارګران په کار ګمارلي وو.
د خپل وخت څخه مخکې د بازار موندنې نابغه
اندرې سیټروین د نورو په وړاندې پوه شو چې اعلانونه پلورل کیږي:
- د ۱۹۲۲ کال د اکتوبر په څلورمه نیټه، یوې الوتکې د موټرو نندارتون په جریان کې د آرک ډی تریومف پورته په لوګیو لیکونو کې "سیټروین" ولیکه؛
- له ۱۹۲۵ څخه تر ۱۹۳۳ پورې، یو لوی روښانه شوی نښه چې د ایفل ټاور د اعلاناتو یو لوی بورډ؛
- د کیګریس نیمه لار سفرونو په عامه افکارو باندې قوي تاثیر وکړ: د صحارا څخه تیریدل (۱۹۲۲-۱۹۲۳)، تور کروز په افریقا کې (۱۹۲۴)، ژیړ کروز په آسیا کې (۱۹۳۱)؛
- دا د خرڅلاو وروسته په برخه کې هم نوښت کوي: د موټر چلوونکي لارښود، د پلورونکو شبکه، د اصلي پرزو تضمین.
د ټراکشن اوونټ او د ۱۹۳۴ کال افلاس
په ۱۹۳۳ کال کې، د لویس رینالټ په وړاندې د سیالۍ لپاره، اندرې سیټروین د جاول فابریکه یوازې په څو میاشتو کې بیا رغوله، او دا یې په اروپا کې یو له خورا عصري فابریکو څخه بدله کړه. هغه انجنیر اندرې لیفبویر وګماره، چې په یوه کال کې یې موټر ډیزاین کړ. د مخکینۍ څرخ ډرایو، د مارچ په 24، 1934 کې وړاندې شو. موټر انقلابي دی، مګر شرکت له مالي پلوه ستړی دی: د فرانسې بانک یو راپور چې د می په 1934 کې خپور شو د 200 ملیون فرانک زیان راپور ورکوي.
بانکونه د هغه د ملاتړ دوام ردوي، او حکومت نه غواړي مداخله وکړي. 21 décembre 1934د سیټروین شرکت په قضايي تصفیه کې اچول شوی دی. اصلي پور ورکوونکی، Michelinهغه د شرکت واک په غاړه واخیست. د ۱۹۳۵ کال په جنوري کې، اندرې سیټروین خپلې ونډې وپلورلې؛ پییر میشیلین د جولای په میاشت کې د هغه پر ځای د ولسمشر په توګه وټاکل شو. ناروغ، اندرې سیټروین د جولای په ۳مه، ۱۹۳۵ کال په پاریس کې د ۵۷ کلونو په عمر مړ شو.
میراث: له میشلین څخه تر سټیلانټیس پورې
دا برانډ د میشیلین په ملکیت کې ژوندی پاتې شو او وده یې وکړه، د 2CV (1948) او DS (1955) په څیر مشهور ماډلونو سره. په 1976 کې، پیوژوټ سیټروین ترلاسه کړ، چې ګروپ یې وده ورکړه. PSA Peugeot Citroenد ۲۰۲۱ کال په جنوري کې، د PSA او فیټ کرایسلر ادغام رامینځته شو ستیلینټیسچې سیټروین د څوارلسو برانڈونو څخه یو دی.
په پاریس کې، په ۱۹۵۸ کال کې د کوای دي جاول نوم کوای اندرې-سیټروین شو، او پخوانۍ فابریکه د پارک اندرې-سیټروین لخوا بدله شوه. د څو کلونو راهیسې، کورنۍ، په ځانګړې توګه د هغه لمسی هینري-ژاک سیټروین، په پانتون کې د هغه د ښخولو لپاره ملاتړ کوي. د اګست په ۲۶، ۲۰۲۶ کې، د میډف (د فرانسې د سوداګرۍ کنفدراسیون) ولسمشر، پیټریک مارټین، په عامه توګه د سازمان د دوبي په ښوونځي کې د دې نوماندۍ ملاتړ وکړ.
د اندرې سیټروین کیسه پانګه اچوونکي ته څه زده کوي؟
د سیټروین لاره هغه درسونه وړاندې کوي چې لاهم د لیست شوي موټر جوړونکو تحلیل لپاره اړونده دي:
- حجم کافي نه دی. سیټروین ډېر څه وپلورل، خو په ډېرو ټیټو بیو یې بازار فتح کړ. د کافي حاشیې پرته، د پور تمویل شوې وده کمزورې شوه. په ونډو بازار کې، تاسو عملیاتي حاشیه او نغدي جریان ته ګورئ، نه یوازې پلور.
- د موټرو صنعت ډېر پانګې ته اړتیا لري. د فابریکې بیا رغونه یا د انقلابي ماډل پیل کول د پام وړ پیسې لګښت لري. دا په ۲۰۲۶ کې د بریښنایی موټرو ته د لیږد سره ریښتیا ده، کوم چې د ټولو تولید کونکو په مالي چارو فشار راوړي.
- مالي ملګری مهم دی. میشیلین، پور ورکوونکی، مالک شو. د تولیدونکو او عرضه کونکو ترمنځ اړیکې نږدې پاتې دي؛ زموږ تحلیلد میشلین سټاک ښیي چې د ټایر جوړونکي له هغه وخت راهیسې څنګه متنوع شوي دي.
د شیورون برانډ اوسني وارث تعقیبولو لپاره، زموږ پروفایل وګورئد سټیلنټیس سټاکاو د سیټروین د لوی تاریخي سیال سره پرتله کول، هغه چې پهد رینالټ سټاکدا تحلیلونه یوازې د معلوماتو لپاره دي او د پانګونې مشورې نه جوړوي.
اندرې سیټروین په مهمو نیټو کې
|انیس
|پیښه
|1878
|په پاریس کې زیږیدلی (د فبروري ۵)
|1898
|د اکول پولی تخنیک ته ننوتل
|1901
|د هیرینګ بون ګیر شرکت تاسیس کول
|1906
|د مورس د بیا رغونې مشري کوي
|1915
|د جاول کوې شیل فابریکې جوړول
|1919
|د سیټروین ډول A لانچ
|1924
|تور کروز
|1934
|د ټراکشن اوونټ (مارچ)، قضايي لغوه کول (د دسمبر ۲۱)
|1935
|د میشلین لخوا ونیول شو؛ د جولای په دریمه مړ شو
|1976
|د PSA Peugeot Citroen زیږیدنه
|2021
|سیټروین د سټیلنټیس برانډ شو
FAQs
ولې د سیټروین لوګو دوه شیورونونه لري؟
دا د V شکل لرونکي (هیرینګ بون) ګیرونو یادونه کوي چې اندرې سیټروین د خپل مسلک په پیل کې، د موټرو صنعت ته د ننوتلو دمخه جوړ کړي وو.
ولې سیټروین په ۱۹۳۴ کال کې افلاس شو؟
شرکت د خپلې ودې، د جاول فابریکې د بیارغونې او د ټراکشن اوونټ د پراختیا لپاره د پام وړ پور اخیستی و، پداسې حال کې چې د هغې ټیټ پلور نرخونو د هغې د ګټې حاشیه محدوده کړه. بانکونو د دې ملاتړ کولو څخه انکار وکړ، او دا د دسمبر په 21، 1934 کې د ترلاسه کونکي په توګه وسپارل شو.
نن ورځ د سیټروین مالک څوک دی؟
سیټروین د سټیلانټیس ګروپ یوه برانډ ده، چې په ۲۰۲۱ کال کې د PSA او فیټ کرایسلر موټرو ترمنځ له ادغام څخه رامینځته شوه.