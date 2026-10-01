ایرک ټریپیر د جنوري ۲۰۱۳ راهیسې د ډاسالټ ایوی ایشن مشري کوي. هغه د جون په لومړۍ نیټه، ۱۹۶۰ کې زیږیدلی، د ۲۴ کلنۍ په عمر کې له دې ډلې سره یوځای شو او د خپل مسلک ډیره برخه یې د صادراتو لپاره د جنګي جټ الوتکو په پلورلو کې تیره کړه مخکې لدې چې مشري یې واخیسته. د هغه تر مشرۍ لاندې، مرکېدا له اوږدې مودې راهیسې د فرانسې څخه بهر د نه پلورلو وړ ګڼل کېده، خو اوس په یوه نړیواله سوداګریزه بریا بدله شوې ده. د ۲۰۲۵ کال په جنوري کې، هغه د مارسیل ډاسالټ صنعتي ګروپ (GIMD) مشري هم په غاړه واخیسته. د یو هوښیار مشر انځور چې پریکړې یې د ټولو هغو کسانو لپاره مهمې دي چې دفاعي ارزښتونه ساتي.
روزنه او پیلونه
ایریک ټریپیر د ټیلیکام سوډپاریس څخه فارغ شوی انجینر دی. هغه په ۱۹۸۳ او ۱۹۸۴ کې د فرانسې په سمندري ځواک کې د افسر په توګه خپل پوځي خدمت بشپړ کړ، بیا یوځای شو د باسیس هوايي چلند په ۱۹۸۴ کال کې. هغه اوس د بحري ځواکونو د احتیاطي قطعې کپتان دی. په ۱۹۸۳ کال کې یې واده وکړ، هغه د دریو ماشومانو پلار دی.
د صادراتو په برخه کې دېرش کاله خدمت
د ډاسالټ ایوی ایشن په برخه کې د هغه دنده تقریبا په بشپړه توګه په نړیوالو چارو متمرکزه وه:
- 1984-1987 : د ډیزاین دفتر او د وسلو سیسټمونو مدیریت.
- 1987-1991 : نړیوال تخنیکي مدیریت، د سویلي کوریا، سینګاپور، سعودي عربستان، چیلي او جرمني سره د خبرو اترو مسؤلیت لري. هغه د اتلانتیک سمندري ګزمې الوتکو په پلور کې ښکیل دی.
- 1991-1995 : په آسیا کې د خرڅلاو مسؤلیت لري، په شمول د هند سره د میراج قرارداد.
- 1995-2000 : په متحده عربي اماراتو کې د خرڅلاو مسؤل دی، چیرته چې هغه د میراج ۲۰۰۰-۹ قرارداد اداره کوي.
- 2000-2005 : د منځني ختیځ او افریقا د سیمو رییس، بیا د پوځي صادراتو رییس.
- 2006 : نړیوال عمومي مدیر.
هغه د جنګي ډرون مظاهره کونکو لپاره د صنعتي تړونونو په اړه هم خبرې اترې کوي. نیوروند ډاسالټ ایوی ایشن په مشرۍ د ساب (سویډن)، الینیا (ایټالیا)، RUAG (سویس)، HAI (یونان) او EADS (اسپانیا) سره یوځای ترسره شو. دا اروپایی پروګرام د پټ او خپلواکو پیلوټینګ ټیکنالوژیو لپاره د لابراتوار په توګه کار کاوه.
۲۰۱۳: د ډاسالټ ایوی ایشن په تاریخ کې تر ټولو ځوان اجرایوي رییس
د ۲۰۱۲ کال د دسمبر په ۱۸مه، ایریک ټریپیر د رییس په توګه وټاکل شو، او د ولسمشر او اجرایوي رییس په توګه وټاکل شو. د جنوري په 8 2013د چارلس اډلسټین ځای ناستی. په ۵۲ کلنۍ کې، هغه د ۱۹۲۹ کال راهیسې د شرکت پنځم اجرایوي رییس شو، او تر ټولو ځوان چې دا مقام یې درلود.
هغه ته یو متضاد حالت په میراث پاتې شو: رافیل په تخنیکي توګه پیژندل شوی و، مګر هیڅ بهرني پیرودونکي یې نه و اخیستی، او الوتکه یوازې د فرانسې د حکومت په امرونو ملاتړ کیده. له همدې امله د لسیزې ننګونه دا وه چې یو ملي پروګرام په صادراتي بریالیتوب بدل کړي.
د هغه په مشرۍ د رافیل لوی خرڅلاو
راتلونکې لسیزه هغه سم ثابت کړ. له ۲۰۱۵ کال راهیسې لاسلیک شوي مهم قراردادونه:
|انیس
|Pays
|نظم
|2015
|مصر
|۲۴ رافیل (لومړی صادراتي پیرودونکی)، چې په ۲۰۲۱ کال کې د دوهم امر لخوا بشپړ شو
|2015
|قطر
|۲۴ رافیل، وروسته ۳۶ ته لوړ شو
|2016
|هند
|د فرانسې د هوايي ځواک لپاره ۳۶ رافیل الوتکې
|2021
|Grèce
|نوې او کارول شوې رافیل الوتکې
|2021
|Croatie
|۱۲ کارول شوي رافیل الوتکې
|2021
|متحده عرب امارات
|۸۰ رافیل الوتکې، د پروګرام په تاریخ کې ترټولو لوی صادراتي امر
|2022
|اندونیزیا
|۴۲ رافیل الوتکې، په څو ډلو کې
|2024
|سربیا
|۱۶۴ رافیل
|2025
|هند
|د هند سمندري ځواکونو لپاره ۲۶ رافیل سمندري الوتکې
دې بریالیتوبونو د ډاسالټ ایوی ایشن مخ په ژوره توګه بدل کړی دی: د څو کلونو لپاره د امر کتاب، په تولید کې زیاتوالی، او په نظامي سکتور کې بې ساري لید. دوی د پروګرام لوی شریکانو، د الکترونیکي توکو لپاره تیلس او د M88 انجنونو لپاره سفران ته هم ګټه رسوي. پانګه اچوونکي چې د دې ارزښت زنځیر سره علاقه لري کولی شي زموږ د تحلیلونو سره مشوره وکړي ...د ډاسالټ ایوی ایشن سټاکلهد تالیس عمل et de l 'د صفران سټاک.
حساس فایلونه: SCAF او Falcon
دا دومره ساده نه ده. د اروپا پروګرام د راتلونکي جنګي هوايي سیستم (FCAS)دا پروژه، چې د جرمني او هسپانیې سره پیل شوې وه، د ډاسالټ ایوی ایشن او ایربس ترمنځ د دندو د ویش په اړه د پرله پسې صنعتي اختلافاتو نښه وه. ایریک ټریپیر په عامه توګه د جنګي جیټ لپاره د یو واضح پیژندل شوي اصلي قراردادي اړتیا دفاع وکړه، هغه دریځ چې په منظم ډول د شریکانو سره تاوتریخوالی زیاتوي.
په ملکي اړخ کې، د سوداګریزو جیټ الوتکو لړۍ فالیک فالکن ۶ ایکس د خدماتو پیل کولو دمخه ځنډ تجربه کړ، په ځانګړې توګه د انجنونو پورې اړوند، او فالکن ۱۰ ایکس رامینځته شو. د فالکن سوداګرۍ د نظامي سوداګرۍ په پرتله د اقتصادي شرایطو سره ډیر حساس پاتې دی.
د GIMD رییس او د صنعتي کارګمارونکو په برخه کې یو مخکښ شخصیت
د جنوري په ۹، ۲۰۲۵ کې، ایریک ټریپیر د چارلس اډلسټن ځای ناستی شو. د مارسل ډاسالټ صنعتي ګروپ (GIMD)د ډاسالټ کورنۍ د هولډنګ شرکت، چې په ځانګړي ډول ډاسالټ ایوی ایشن کنټرولوي او په ډاسالټ سیسټم کې د پام وړ ونډه لري، پخپله د تالس اکثریت ونډه لرونکی دی. هغه د ډاسالټ ایوی ایشن اجرایوي رییس پاتې شوی دی.
هغه څو استازي دندې هم لري:
- د اروپا د فضايي او دفاعي صنایعو ټولنې (ASD) رییس، چې د ۲۰۱۷ کال په می کې وټاکل شو؛
- د GIFAS (د فرانسې د فضايي صنعتونو ټولنه) مشر، د جون په ۸مه، ۲۰۱۷ کې وټاکل شو؛
- د مارچ ۲۰۲۱ څخه تر جنوري ۲۰۲۳ پورې د CIDEF (د فرانسې د دفاعي صنایعو شورا) رییس؛
- د UIMM (د فلزاتو صنعت او سوداګرۍ اتحادیه) رییس، د اپریل په 15، 2021 کې وټاکل شو.
هغه د جنوري ۲۰۲۵ راهیسې د لیجن آف آنر قوماندان او د ایروناټکس مډال (۲۰۲۳) ترلاسه کونکی دی.
په ۲۰۲۶ کال کې د اروپا دفاع: ولې د هغې رول پانګوالو ته مهم دی
له ۲۰۲۲ کال راهیسې، په اروپا کې د پوځي بودیجې زیاتوالي دفاعي زیرمې د ونډو په بازار کې یو له خورا نږدې څارل شویو موضوعاتو څخه ګرځولې دي. په دې شرایطو کې، څو ټکي د پاملرنې وړ دي:
- د امر کتاب : دا د څو کلونو لپاره لید وړاندې کوي، مګر ګټه یې په وخت سره د رسولو وړتیا پورې اړه لري، له همدې امله د فرعي قرارداد کولو سلسله پورې اړه لري.
- د کنټرول جوړښت ډاسالټ ایوی ایشن د GIMD اکثریت ملکیت دی، چې ایربس د پام وړ اقلیت ونډه لرونکی دی. له همدې امله وړیا فلوټ محدود دی، کوم چې کولی شي د ونډو د نرخونو حرکت زیات کړي.
- د صادراتو قراردادونه : دوی په سیاسي پریکړو، تمویل او ځینې وختونه د ټیکنالوژۍ لیږد پورې اړه لري، چې ډیری وختونه د پلي کولو نامعلوم مهالویش لري.
- د ESG معیارونه : ځینې فنډونه وسلې نه لري، نورو یې له ۲۰۲۲ راهیسې بیا مدغم کړي دي. دا د دې تضمیناتو غوښتنه اغیزمنوي.
Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre په اړه بیاکتنې Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
FAQs
ایرک ټریپیر له کله راهیسې د ډاسالټ ایوی ایشن مسؤل دی؟
هغه د ۲۰۱۳ کال د جنوري له ۸مې راهیسې د ډاسالټ ایوی ایشن رییس او اجرایوي رییس دی.
د رافیل په خرڅلاو کې د ایرک ټراپیر رول څه و؟
د نړیوالو چارو پخوانی مدیر، هغه د صادراتو ستراتیژۍ مشري وکړه چې لومړني قراردادونه یې (په ۲۰۱۵ کې مصر او قطر، په ۲۰۱۶ کې هند)، بیا په ۲۰۲۱ کې د متحده عربي اماراتو لخوا د ۸۰ رافیل الوتکو ریکارډ امر ورکړ.
د ایریک ټریپیر په مشرۍ د GIMD څه شی دی؟
د مارسیل ډاسالټ صنعتي ګروپ هغه کورنۍ شرکت دی چې ډاسالټ ایوی ایشن کنټرولوي. ایریک ټریپیر د جنوري په ۹، ۲۰۲۵ کې د دې رییس شو.
ایا ایریک ټریپیر د UIMM مشر دی؟
هو، هغه د اپریل په ۱۵، ۲۰۲۱ کې د فلزاتو د صنعت او سوداګرۍ د اتحادیې رییس وټاکل شو.