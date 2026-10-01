د ډاسالټ ایوی ایشن اجرایوي رییس او د رافیل د خرڅلاو معمار، ایریک ټراپیر ژوندلیک

ایرک ټریپیر د جنوري ۲۰۱۳ راهیسې د ډاسالټ ایوی ایشن مشري کوي. هغه د جون په لومړۍ نیټه، ۱۹۶۰ کې زیږیدلی، د ۲۴ کلنۍ په عمر کې له دې ډلې سره یوځای شو او د خپل مسلک ډیره برخه یې د صادراتو لپاره د جنګي جټ الوتکو په پلورلو کې تیره کړه مخکې لدې چې مشري یې واخیسته. د هغه تر مشرۍ لاندې، مرکېدا له اوږدې مودې راهیسې د فرانسې څخه بهر د نه پلورلو وړ ګڼل کېده، خو اوس په یوه نړیواله سوداګریزه بریا بدله شوې ده. د ۲۰۲۵ کال په جنوري کې، هغه د مارسیل ډاسالټ صنعتي ګروپ (GIMD) مشري هم په غاړه واخیسته. د یو هوښیار مشر انځور چې پریکړې یې د ټولو هغو کسانو لپاره مهمې دي چې دفاعي ارزښتونه ساتي.

د پاڼې لنډیز نندارې ته

روزنه او پیلونه

ایریک ټریپیر د ټیلیکام سوډپاریس څخه فارغ شوی انجینر دی. هغه په ​​۱۹۸۳ او ۱۹۸۴ کې د فرانسې په سمندري ځواک کې د افسر په توګه خپل پوځي خدمت بشپړ کړ، بیا یوځای شو د باسیس هوايي چلند په ۱۹۸۴ کال کې. هغه اوس د بحري ځواکونو د احتیاطي قطعې کپتان دی. په ۱۹۸۳ کال کې یې واده وکړ، هغه د دریو ماشومانو پلار دی.

د صادراتو په برخه کې دېرش کاله خدمت

د ډاسالټ ایوی ایشن په برخه کې د هغه دنده تقریبا په بشپړه توګه په نړیوالو چارو متمرکزه وه:

  • 1984-1987 : د ډیزاین دفتر او د وسلو سیسټمونو مدیریت.
  • 1987-1991 : نړیوال تخنیکي مدیریت، د سویلي کوریا، سینګاپور، سعودي عربستان، چیلي او جرمني سره د خبرو اترو مسؤلیت لري. هغه د اتلانتیک سمندري ګزمې الوتکو په پلور کې ښکیل دی.
  • 1991-1995 : په آسیا کې د خرڅلاو مسؤلیت لري، په شمول د هند سره د میراج قرارداد.
  • 1995-2000 : په متحده عربي اماراتو کې د خرڅلاو مسؤل دی، چیرته چې هغه د میراج ۲۰۰۰-۹ قرارداد اداره کوي.
  • 2000-2005 : د منځني ختیځ او افریقا د سیمو رییس، بیا د پوځي صادراتو رییس.
  • 2006 : نړیوال عمومي مدیر.

هغه د جنګي ډرون مظاهره کونکو لپاره د صنعتي تړونونو په اړه هم خبرې اترې کوي. نیوروند ډاسالټ ایوی ایشن په مشرۍ د ساب (سویډن)، الینیا (ایټالیا)، RUAG (سویس)، HAI (یونان) او EADS (اسپانیا) سره یوځای ترسره شو. دا اروپایی پروګرام د پټ او خپلواکو پیلوټینګ ټیکنالوژیو لپاره د لابراتوار په توګه کار کاوه.

۲۰۱۳: د ډاسالټ ایوی ایشن په تاریخ کې تر ټولو ځوان اجرایوي رییس

د ۲۰۱۲ کال د دسمبر په ۱۸مه، ایریک ټریپیر د رییس په توګه وټاکل شو، او د ولسمشر او اجرایوي رییس په توګه وټاکل شو. د جنوري په 8 2013د چارلس اډلسټین ځای ناستی. په ۵۲ کلنۍ کې، هغه د ۱۹۲۹ کال راهیسې د شرکت پنځم اجرایوي رییس شو، او تر ټولو ځوان چې دا مقام یې درلود.

هغه ته یو متضاد حالت په میراث پاتې شو: رافیل په تخنیکي توګه پیژندل شوی و، مګر هیڅ بهرني پیرودونکي یې نه و اخیستی، او الوتکه یوازې د فرانسې د حکومت په امرونو ملاتړ کیده. له همدې امله د لسیزې ننګونه دا وه چې یو ملي پروګرام په صادراتي بریالیتوب بدل کړي.

د هغه په ​​مشرۍ د رافیل لوی خرڅلاو

راتلونکې لسیزه هغه سم ثابت کړ. له ۲۰۱۵ کال راهیسې لاسلیک شوي مهم قراردادونه:

انیس Pays نظم
2015 مصر ۲۴ رافیل (لومړی صادراتي پیرودونکی)، چې په ۲۰۲۱ کال کې د دوهم امر لخوا بشپړ شو
2015 قطر ۲۴ رافیل، وروسته ۳۶ ته لوړ شو
2016 هند د فرانسې د هوايي ځواک لپاره ۳۶ رافیل الوتکې
2021 Grèce نوې او کارول شوې رافیل الوتکې
2021 Croatie ۱۲ کارول شوي رافیل الوتکې
2021 متحده عرب امارات ۸۰ رافیل الوتکې، د پروګرام په تاریخ کې ترټولو لوی صادراتي امر
2022 اندونیزیا ۴۲ رافیل الوتکې، په څو ډلو کې
2024 سربیا ۱۶۴ رافیل
2025 هند د هند سمندري ځواکونو لپاره ۲۶ رافیل سمندري الوتکې

دې بریالیتوبونو د ډاسالټ ایوی ایشن مخ په ژوره توګه بدل کړی دی: د څو کلونو لپاره د امر کتاب، په تولید کې زیاتوالی، او په نظامي سکتور کې بې ساري لید. دوی د پروګرام لوی شریکانو، د الکترونیکي توکو لپاره تیلس او د M88 انجنونو لپاره سفران ته هم ګټه رسوي. پانګه اچوونکي چې د دې ارزښت زنځیر سره علاقه لري کولی شي زموږ د تحلیلونو سره مشوره وکړي ...د ډاسالټ ایوی ایشن سټاکلهد تالیس عمل et de l 'د صفران سټاک.

حساس فایلونه: SCAF او Falcon

دا دومره ساده نه ده. د اروپا پروګرام د راتلونکي جنګي هوايي سیستم (FCAS)دا پروژه، چې د جرمني او هسپانیې سره پیل شوې وه، د ډاسالټ ایوی ایشن او ایربس ترمنځ د دندو د ویش په اړه د پرله پسې صنعتي اختلافاتو نښه وه. ایریک ټریپیر په عامه توګه د جنګي جیټ لپاره د یو واضح پیژندل شوي اصلي قراردادي اړتیا دفاع وکړه، هغه دریځ چې په منظم ډول د شریکانو سره تاوتریخوالی زیاتوي.

په ملکي اړخ کې، د سوداګریزو جیټ الوتکو لړۍ فالیک فالکن ۶ ایکس د خدماتو پیل کولو دمخه ځنډ تجربه کړ، په ځانګړې توګه د انجنونو پورې اړوند، او فالکن ۱۰ ایکس رامینځته شو. د فالکن سوداګرۍ د نظامي سوداګرۍ په پرتله د اقتصادي شرایطو سره ډیر حساس پاتې دی.

د GIMD رییس او د صنعتي کارګمارونکو په برخه کې یو مخکښ شخصیت

د جنوري په ۹، ۲۰۲۵ کې، ایریک ټریپیر د چارلس اډلسټن ځای ناستی شو. د مارسل ډاسالټ صنعتي ګروپ (GIMD)د ډاسالټ کورنۍ د هولډنګ شرکت، چې په ځانګړي ډول ډاسالټ ایوی ایشن کنټرولوي او په ډاسالټ سیسټم کې د پام وړ ونډه لري، پخپله د تالس اکثریت ونډه لرونکی دی. هغه د ډاسالټ ایوی ایشن اجرایوي رییس پاتې شوی دی.

هغه څو استازي دندې هم لري:

  • د اروپا د فضايي او دفاعي صنایعو ټولنې (ASD) رییس، چې د ۲۰۱۷ کال په می کې وټاکل شو؛
  • د GIFAS (د فرانسې د فضايي صنعتونو ټولنه) مشر، د جون په ۸مه، ۲۰۱۷ کې وټاکل شو؛
  • د مارچ ۲۰۲۱ څخه تر جنوري ۲۰۲۳ پورې د CIDEF (د فرانسې د دفاعي صنایعو شورا) رییس؛
  • د UIMM (د فلزاتو صنعت او سوداګرۍ اتحادیه) رییس، د اپریل په 15، 2021 کې وټاکل شو.

هغه د جنوري ۲۰۲۵ راهیسې د لیجن آف آنر قوماندان او د ایروناټکس مډال (۲۰۲۳) ترلاسه کونکی دی.

په ۲۰۲۶ کال کې د اروپا دفاع: ولې د هغې رول پانګوالو ته مهم دی

له ۲۰۲۲ کال راهیسې، په اروپا کې د پوځي بودیجې زیاتوالي دفاعي زیرمې د ونډو په بازار کې یو له خورا نږدې څارل شویو موضوعاتو څخه ګرځولې دي. په دې شرایطو کې، څو ټکي د پاملرنې وړ دي:

  • د امر کتاب : دا د څو کلونو لپاره لید وړاندې کوي، مګر ګټه یې په وخت سره د رسولو وړتیا پورې اړه لري، له همدې امله د فرعي قرارداد کولو سلسله پورې اړه لري.
  • د کنټرول جوړښت ډاسالټ ایوی ایشن د GIMD اکثریت ملکیت دی، چې ایربس د پام وړ اقلیت ونډه لرونکی دی. له همدې امله وړیا فلوټ محدود دی، کوم چې کولی شي د ونډو د نرخونو حرکت زیات کړي.
  • د صادراتو قراردادونه : دوی په سیاسي پریکړو، تمویل او ځینې وختونه د ټیکنالوژۍ لیږد پورې اړه لري، چې ډیری وختونه د پلي کولو نامعلوم مهالویش لري.
  • د ESG معیارونه : ځینې فنډونه وسلې نه لري، نورو یې له ۲۰۲۲ راهیسې بیا مدغم کړي دي. دا د دې تضمیناتو غوښتنه اغیزمنوي.

Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre په اړه بیاکتنې Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQs

ایرک ټریپیر له کله راهیسې د ډاسالټ ایوی ایشن مسؤل دی؟

هغه د ۲۰۱۳ کال د جنوري له ۸مې راهیسې د ډاسالټ ایوی ایشن رییس او اجرایوي رییس دی.

د رافیل په خرڅلاو کې د ایرک ټراپیر رول څه و؟

د نړیوالو چارو پخوانی مدیر، هغه د صادراتو ستراتیژۍ مشري وکړه چې لومړني قراردادونه یې (په ۲۰۱۵ کې مصر او قطر، په ۲۰۱۶ کې هند)، بیا په ۲۰۲۱ کې د متحده عربي اماراتو لخوا د ۸۰ رافیل الوتکو ریکارډ امر ورکړ.

د ایریک ټریپیر په مشرۍ د GIMD څه شی دی؟

د مارسیل ډاسالټ صنعتي ګروپ هغه کورنۍ شرکت دی چې ډاسالټ ایوی ایشن کنټرولوي. ایریک ټریپیر د جنوري په ۹، ۲۰۲۵ کې د دې رییس شو.

ایا ایریک ټریپیر د UIMM مشر دی؟

هو، هغه د اپریل په ۱۵، ۲۰۲۱ کې د فلزاتو د صنعت او سوداګرۍ د اتحادیې رییس وټاکل شو.

د لیکوال عکس

 

کریستینا بالان
سوداګر او مالي شنونکی
کریسټینا بالان د BK SEO بازار موندنې او د Edubourse.com او TraderFrancophone.fr پلیټ فارمونو بنسټ ایښودونکې ده. هغه په ​​مالي بازارونو، سوداګرۍ پراختیا، او نړیوال ډیجیټل بازار موندنې کې له ۱۶ کلونو څخه زیاته تجربه لري. د ESCP سوداګرۍ ښوونځي او د آرهوس پوهنتون څخه فارغه شوې، د AMF (د فرانسې د مالي بازارونو اداره) لخوا تصدیق شوې او د CFA کچه I نوم لري، هغې د ستراتیژیک مدیریت پوستونه درلودل، په ځانګړې توګه په اډمیرالز کې د اروپایی پلور رییس او په [شرکت نوم] کې د پلور مشرې په توګه. XTBنن ورځ، هغه د پانګوالو او سوداګرۍ لپاره محتوا، تحلیلونه او ستراتیژیانې ډیزاین او څارنه کوي، د یوې روښانه موخې سره: د بازارونو او ډیجیټل مسلو په اړه د مشخصو تخصصونو پراساس د باور وړ، جوړښتي او لاسرسي وړ معلومات وړاندې کول.

 

د ایډوبورس نور خبرونه