ژان سیریل سپینیټا هغه د هغو څو فرانسوي لوړ پوړو ملکي مامورینو څخه دی چې د لویو شرکتونو په سر کې یې دوهم مسلک په بریالیتوب سره پیل کړی دی. د اکتوبر په څلورمه، ۱۹۴۳ کې د پاریس په ۱۵مه حوزه کې زیږیدلی، هغه د یوولسو کلونو لپاره د ایر انټر، بیا د ایر فرانس مشري وکړه، د شرکت جزوي خصوصي کولو او په ۲۰۰۴ کې د KLM سره د هغې ادغام مشري وکړه، مخکې لدې چې د اریوا د څارنې بورډ مشري وکړي. په ۲۰۱۸ کې، د هغه نوم د ریل ټرانسپورټ راتلونکي په اړه د "سپینیټا راپور" سره په خبرونو کې بیا راپورته شو. دلته د هغه د مسلک لاره، د هغه مهمې پریکړې، او هغه څه دي چې دوی لاهم د هوایی چلند سکتور کې د پانګوالو لپاره معنی لري.
اصل او جوړښت
ژان سیریل سپینیټا په یوه کورنۍ کې لوی شوی چې سوسیالیزم ته ژوره ژمن وه. د هغه نیکه، سیریل سپینیټا، چې د هنرونو او میټیرز ښوونځي څخه انجینر و، له ۱۹۱۱ راهیسې د البي کارګرانو شیشې کارخانې اداره کوله او د ژان جوریس سره نږدې وه. د هغه مور، انتونیټ برګنولي، چې په اصل کې د کورسیکا څخه وه، د ښوونځي ښوونکې وه، او پلار یې، اډرین سپینیټا، چې یو ملکي انجینر و، په پاریس کې میشت شو، چیرته چې ژان سیریل زیږیدلی و.
هغه د ورسیلز په لیسي هوش کې زده کوونکی و، د پاریس د حقوقو له پوهنځي څخه یې په عامه قانون کې د ماسټرۍ سند ترلاسه کړ، د پاریس د ساینس پو څخه فارغ شو، او بیا د چارلس ډی ګول په ټولګي کې د ENA (د ادارې ملي ښوونځي) ته داخل شو. هغه تر 1977 پورې د سوسیالیست ګوند غړی و.
د لوړ پوړي ملکي مامور په توګه دنده (۱۹۶۹-۱۹۹۰)
د هغه اداري دنده پراخه او متنوع ده. د تدریس مرستیال په توګه د کار کولو وروسته، هغه په پرله پسې ډول د ملي پوهنې وزارت (د پانګونې او پلان جوړونې دفتر مشر، بیا د کالجونو رییس)، د دولت شورا کې د تفتیش کونکي په توګه، د حکومت په عمومي سکرتریت کې او د لومړي وزیر د معلوماتو په خدمت کې دندې ترسره کړې.
هغه بیا د ټرانسپورټ سکتور ته نږدې شو، دوه ځله د میشل ډیلبار د کارمندانو رییس شو، په ځانګړي توګه کله چې وروستی د ټرانسپورټ او سمندري چارو وزیر و، او وروسته د زیربنا وزیر و. دې تجربې هغه ته د ملکي هوايي چلند او د هغې د تنظیمي ننګونو په اړه ژوره پوهه ورکړه.
ایر انټر بیا ایر فرانس: د پلازمینې بیارغونه او پرانیستل
له ۱۹۹۰ څخه تر ۱۹۹۳ پورې، هغه دد هوايي انټر، د فرانسې کورني هوايي شرکت، په داسې وخت کې چې د سیالۍ لپاره د اروپا د فضايي حریم د پرانیستلو لپاره چمتووالی روان و. د ولسمشر فرانسوا میټرینډ سره د ماموریت او په اروپایي کمیسیون کې د یوې دورې وروسته، هغه د مشر په توګه وټاکل شو.هوايي فرانسه د 22 سپتمبر 1997.
د هغه د لارې نقشه دوه اړخیزه وه: د کلونو له زیانونو څخه د راپورته شوي شرکت د بیا رغونې دوام، او بازار ته د هغې د پرانیستلو لپاره چمتووالی. په ۱۹۹۹ کې، هغه د د ایر فرانس جزوي خصوصي کولد شرکت د لومړني عامه وړاندیز سره. پدې موده کې، ایر فرانس هم د سکای ټیم اتحاد سره یوځای شو، چې په 2000 کې د ډیلټا، ایرومیکسیکو او کوریا ایر سره تاسیس شو.
۲۰۰۴: د ایر فرانس-KLM جوړول
د هغه د مسلک تر ټولو مهم عملیات د هالنډي شرکت سره یوځای کیدل وو. KLMدا ادغام، چې په ۲۰۰۴ کال کې بشپړ شو، د اروپا د هوايي ترانسپورت په برخه کې د پولې هاخوا لومړنی لوی ادغام و. غوره شوي جوړښت دوه هوايي شرکتونه او دوه برانډونه، د دوو مرکزونو (پاریس-چارلس-ډی-ګال او امستردام-شیفول) سره، د یوې ګډې، عامه سوداګرۍ شرکت لاندې ساتلي وو. دا عملیات د ایر فرانس خصوصي کولو لامل هم شو، چې د فرانسې د دولت ونډه د اکثریت حد څخه ښکته شوه.
ژان سیریل سپینیټا د ۲۰۰۸ کال د دسمبر تر ۳۱ پورې د دې ګروپ اجرایوي رییس پاتې شو، بیا د ۲۰۰۹ کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د ایر فرانس-KLM او ایر فرانس د مدیره پلاوي رییس شو، چې پییر هینري ګورجن د اجرایوي رییس په توګه دنده ترسره کړه. د ۲۰۱۱ کال د اکتوبر په ۱۷مه، د ګورجن له وتلو وروسته، سپینیټا د ۲۰۱۳ کال پورې د اجرایوي رییس دنده بیا پیل کړه، کله چې الکساندر ډی جونیک د هغه ځای ناستی شو.
د دوه ګوني سر ماډل چې په ۲۰۰۴ کال کې تصور شوی و، ډیری وختونه بحث شوی، په ځانګړې توګه په ۲۰۱۹ کال کې د پاریس او هاګ ترمنځ د کړکیچونو په جریان کې، کله چې د هالنډ دولت په شرکت کې ونډه واخیسته. د دې پوهیدو لپاره چې دا میراث لاهم د ډلې په ارزښت باندې څنګه وزن لري، زموږ تحلیلد ایر فرانس - KLM سټاک د پانګې جوړښت او د بیړیو مسلو بیاکتنه کوي.
اریوا، الکاټل-لوسینټ، سینټ-ګوبین: یو مدیر غوښتل شوی
په ورته وخت کې، ژان سیریل سپینیټا په ګڼ شمېر تختو کې ناست دی. هغه د د اریوا څارونکې بورډ د اپریل ۲۰۰۹ څخه تر جون ۲۰۱۳ پورې، هغه دوره چې د EPR ریکټور سره د ستونزو او د اټومي ډلې د ستراتیژۍ په اړه د پوښتنې نښه وه (کوم چې د سونګ دورې لپاره اورانو شو). هغه د الکاټل-لوسینټ، الیټالیا، لا پوسټ، سینټ-ګوبین (له ۲۰۰۵ څخه)، یونی لیور، او GDF سویز د رییس په توګه هم دنده ترسره کوي.
د سینټ-ګوبین په بورډ کې د هغه شتون هغه د جین-لوئس بیفا په څیر شخصیتونو سره یوځای کړ؛ هغه کسان چې د موادو ګروپ سره علاقه لري کولی شي زموږ پروفایل سره مشوره وکړيد سینټ ګوبین سټاک.
یوه قانوني قضیه پرته له تعقیب څخه وتړل شوه.
د ۲۰۰۶ کال په جولای کې، ژان سیریل سپینیټا د هوايي چلند په امنیت کې د تخصص لرونکي د ایر فرانس پخواني فرعي قراردادي په اړه د تحقیقاتو د یوې برخې په توګه د محکمو لخوا احضار شو. په پای کې له هغه څخه د مرستندویه شاهد په توګه پوښتنې وشوې او په رسمي ډول تورن نه شو. هغه تل په دې قضیه کې خپله بې ګناهي ساتلې ده.
۲۰۱۸: د ریل پټلۍ د راتلونکي په اړه د سپینیټا راپور
د ۲۰۱۸ کال د فبروري په ۱۵مه، هغه د "د ریل ګاډي د ترانسپورت راتلونکې" په اړه یو راپور لومړي وزیر اډوارډ فیلیپ ته وسپاره. د هغه تر ټولو ډیر بحث شوي سپارښتنې د ریل ګاډي د کارګر په حیثیت د نوي کارمندانو د ګمارلو د دود پای ته رسولو، د SNCF په عامه محدود شرکت بدلولو، د سیالۍ لپاره د ریل شبکې د پرانیستلو لپاره چمتووالی، او د څانګو د لیکو شمیر کمولو پورې اړه لري. د دې وړاندیزونو څخه ځینې یې په ۲۰۱۸ کال کې د یوې اوږدې اعتصاب وروسته د نوي ریل ګاډي تړون لپاره په قانون کې شامل شوي وو.
هغه د ۲۰۱۳ کال د اکتوبر راهیسې د ملي تعلیمي-اقتصادي شورا مشري هم وکړه، چې دنده یې د ښوونځیو او سوداګرۍ نړۍ سره نږدې کول وو.
توپیرونه
ژان سیریل سپینیټا د لیجن آف آنر او د ملي امتیاز امر قوماندان او د اکاډمیک پامز یو افسر دی. هغه د "کال مدیر" لخوا وټاکل شو نوی اقتصاد پوه په ۲۰۰۳ کال کې او په ۲۰۰۴ کال کې د مسلکي هوايي چلند او فضايي ژورنالیستانو ټولنې څخه د آی کیر جایزه ترلاسه کړه.
د هغه سفر پانګه اچوونکي ته څه زده کوي
د هوايي چلند سکتور د ونډو په بازار کې یو له خورا څرخیدونکو سکتورونو څخه دی. د ژان سیریل سپینیټا مسلک د دې څو عواملو څرګندونه کوي:
- یوځای کول د ارزښتونو د رامنځته کولو لومړنۍ سرچینه ده. ایر فرانس-KLM، بیا IAG (بریتش ایرویز-ایبیریا) او لوفتانسا ګروپ د یوځای کیدو له لارې جوړ شوي وو. بازار هغو ډلو ته ارزښت ورکوي چې د دوی شبکې ساده کولو توان لري.
- د دولت شتون هرڅه بدلوي. د فرانسې او هالنډ ایالتونه د ایر فرانس-KLM ونډه لرونکي پاتې دي؛ دا د بحران په وخت کې ملاتړ چمتو کوي، لکه په 2020 کې، مګر ستراتیژیک آزادي هم محدودوي او کولی شي د بیا پانګوونې پرمهال د کمښت لامل شي.
- شرکتونه په تولیدونکو پورې تړلي دي. د تحویلي ځنډ او د انجن شتون په ظرفیت اغیزه کوي. ډیری پانګه اچوونکي غوره ګڼي چې د تولید کونکو له لارې دې سکتور ته لاسرسی ومومي، لکه څنګه چې زموږ په تحلیل کې ښودل شوي ...د ایربس سټاک.
Pour investir sur ces valeurs, un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne suffit ; pour trader la volatilité du secteur aérien via des CFD, notre په اړه بیاکتنې Vantage détaille les conditions de ce courtier régulé (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
ژان سیریل سپینیټا په مهمو نیټو کې
|انیس
|ګام
|1943
|په پاریس کې زیږیدلی (د اکتوبر ۴)
|1990-1993
|د ایر انټر اجرایوي رییس
|1997
|د ایر فرانس اجرایوي رییس ټاکل شوی (د سپتمبر ۲۲)
|1999
|د ایر فرانس جزوي خصوصي کول او لیست کول
|2004
|د KLM سره نږدې اړیکې، د ایر فرانس-KLM زیږون
|2009
|د ایر فرانس-KLM د بورډ رییس او د اریوا د څارنې بورډ رییس
|2011-2013
|هغه د ایر فرانس-KLM د اجرایوي رییس په توګه خپلې دندې بیا پیل کړې
|2018
|د ریل ګاډي د ترانسپورت د راتلونکي په اړه راپور
FAQs
ژان سیریل سپینیټا په ایر فرانس کې څه کول؟
هغه له ۱۹۹۷ څخه تر ۲۰۰۸ پورې د ایر فرانس مشري وکړه، په ۱۹۹۹ کې یې جزوي خصوصي کول ترسره کړل او په ۲۰۰۴ کې یې د KLM سره د ادغام تنظیم وکړ، چې د ایر فرانس-KLM ګروپ یې زیږولی.
د سپینیټا راپور څه شی دی؟
د اورګاډي د ترانسپورت د راتلونکي په اړه د ۲۰۱۸ کال په فبروري کې حکومت ته یو راپور وړاندې شو، چې د SNCF اصلاحاتو ته یې الهام ورکړ چې په همدې کال کې تصویب شو.
ایا جین سیریل سپینیټا د اریوا مشري کوله؟
هو، هغه د اپریل ۲۰۰۹ څخه تر جون ۲۰۱۳ پورې د اریوا د څارنې بورډ مشري کوله.