ژان لوئس بیفا هغه د دوو لسیزو څخه زیات د سینټ-ګوبین مشري وکړه، له ۱۹۸۶ څخه تر ۲۰۰۷ پورې، مخکې له دې چې تر ۲۰۱۰ پورې د بورډ رییس په توګه دنده ترسره کړي. د اګست په ۱۱، ۱۹۴۱ کې په نیس کې زیږیدلی، د کورپس ډیس ماینز انجینرۍ ښوونځي فارغ شوی، هغه د فرانسوي مخکښو سوداګریزو اجرایوي رییسانو نسل استازیتوب کوي چې د ملکي خدماتو په لوړو پوړونو کې روزل شوي او د صنعت ستراتیژیک رول باندې قانع دي. د سینټ-ګوبین هاخوا، هغه د صنعتي پالیسۍ په اړه د خپلو راپورونو او کتابونو له لارې عامه بحث اغیزمن کړ. د هغه مسلک ته یوه کتنه چې د CAC ۴۰ صنعتي ډلو انتخابونو ته خبر ورکوي.
زده کړه: پولی تخنیک، کانونه او علومو پو
د یو انجینر او ښوونکي زوی، ژان لوئس بیفا د نیس په لیسي ماسینا کې د سیالۍ ازموینو لپاره چمتووالی ونیو او په ... کې ومنل شو.د کوکول پولیټیکنيک په ۱۹۶۰ کال کې. هغه د د کانونو قول اردو په 1963 کې، هغه د École Nationale supérieure du pétrole et des moteurs کې هم زده کړې وکړې او د پاریس د انستیتوت d'études politiques de Paris (1966، د اقتصاد - مالي برخې) څخه یې ډیپلوم ترلاسه کړ.
د انرژۍ په اداره کې پیلونه
هغه خپل مسلک د کلرمونټ-فرینډ په سیمه کې د کانونو د انجینر په توګه پیل کړ، بیا له ۱۹۶۷ څخه تر ۱۹۷۴ پورې د صنعت وزارت د سونګ توکو په څانګه کې شامل شو، چیرته چې هغه د "تصفیې او کارونې" خدماتو مشر او بیا مرستیال رییس شو. دې تجربې هغه ته د انرژۍ او د دولت او صنعت ترمنځ د اړیکو ژوره پوهه ورکړه، دوه موضوعات چې د هغه د ټول مسلک په اوږدو کې به دوام وکړي.
۱۹۷۴-۱۹۸۶: په سینټ-ګوبین کې راپورته کېدل
په ۱۹۷۴ کال کې، ژان لوئس بیفا یوځای شو سینټ ګوبین د پلان جوړونې د رییس په توګه. هغه بیا د عمومي رییس په توګه دنده ترسره کړه، بیا د ولسمشر په توګه پونټ-ا-موسون، یوه فرعي شرکت چې د کاسټ اوسپنې پایپونو کې تخصص لري، پداسې حال کې چې د 1979 څخه تر 1982 پورې د ډلې "پایپونو او میخانیکونو" څانګې اداره کوي. د 1982 کال په مارچ کې، د سینټ-ګوبین د ملي کولو کال، هغه د هغې مدیریت رییس شو.
د ۱۹۸۶ کال په جنوري کې، هغه د راجر فورو پر ځای د ولسمشر او اجرایوي رییسد فرانسوا میټرانډ په صدارت کې ټاکل شوی او د هغه وخت لومړي وزیر ژاک شیراک لخوا تایید شوی، هغه د ۱۹۸۶ کال په پای کې د سینټ ګوبین خصوصي کولو مشري وکړه، چې د ګډ ژوند حکومت لومړنی لوی خصوصي کول وو.
۱۹۸۶-۲۰۰۷: د سینټ-ګوبین په سر کې شل کاله
د هغه په مشرۍ، سینټ-ګوبین یو ژور بدلون راوست. دا ډله، چې په تاریخي ډول یې په شیشې تمرکز درلود، د ساختماني موادو او موادو ویش کې یې خپل شتون پراخ کړ، او خورا نړیوال شو. د دې دورې په جریان کې مهمې لاسته راوړنې په 1990 کې د امریکایی شرکت نورټون استملاک شامل وو، چې دا ډله یې د کثافاتو په برخه کې د نړۍ مخکښه کړه، وروسته په 2005 کې د برتانوي شرکت BPB، چې د پلستر بورډ متخصص دی، استملاک شو.
دې ستراتیژۍ سینټ ګوبین د کور جوړونې او ساختماني چارو په برخه کې د نړۍ یو له مخکښو متخصصینو څخه ګرځولی دی، هغه دریځ چې د هغه ځای ناستو دوام او پیاوړی کړی دی. ژان لوئس بیفا د جون 2007 پورې اجرایوي رییس پاتې شو، بیا تر 2010 پورې د بورډ رییس شو؛ پییر-انډرې ډی چالندر د اجرایوي رییس په توګه د هغه ځای ناستی شو. د جولای 2021 راهیسې، دا ډله د بینویټ بازین لخوا رهبري کیږي.
د پانګوالو لپاره، د بیفا تر مشرۍ لاندې د سینټ ګوبین تاریخ ښیي چې څنګه یو پیړۍ زوړ صنعتي شرکت کولی شي د پرله پسې استملاکونو له لارې ځان بیا ایجاد کړي. زموږ تحلیلد سینټ ګوبین سټاک د خپل اوسني پروفایل په اړه جزئیات وړاندې کوي، کوم چې په دوامداره ساختماني او د انرژۍ اغیزمن ترمیم باندې تمرکز کوي.
د معاش او اسبیستوس په اړه بحث
د خپل نسل د نورو اجرایوي رییسانو په څیر، جین لوئس بیفا په څو محاذونو کې له نیوکو سره مخ شو. په ۲۰۰۷ کال کې، هغه د فرانسوي اجرایوي رییسانو په ډله کې و، چې د هغه کال د مطبوعاتي درجه بندۍ له مخې یې اټکل شوی معاش ۱۰.۲ ملیون یورو و. سربیره پردې، د پونټ-ا-موسن په مشرۍ کې د هغه د دندې پرمهال، هغه د اسبیستوس کارولو مخالفینو لخوا په نښه شو، د هغو شخړو په منځ کې چې د موادو ټول صنعت یې ځپلی و. د اسبیستوس مسلې د ډلې په عکس او قانوني دریځ باندې دوامداره منفي اغیزه درلوده، په ځانګړې توګه په متحده ایالاتو کې.
د صنعتي پالیسۍ په اړه یو متفکر
ژان لوئس بیفا د فرانسې د صنعت په راتلونکي کې ځان د یو اغیزمن غږ په توګه رامینځته کړی دی:
- په ۲۰۰۴ کال کې، ژاک شیراک هغه ته د صنعتي پالیسۍ د بیا ژوندي کولو ماموریت وسپاره. د ۲۰۰۵ کال د جنوري د هغه راپور، د نوي صنعتي پالیسۍ په لور، د رامینځته کیدو لامل شود صنعتي نوښت اداره، چې له هغې څخه یې هغه د سپتمبر 2005 راهیسې د څارنې بورډ مشري کړې ده؛
- په ۲۰۰۲ کال کې، هغه د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزې ګټونکي رابرټ سولو سره یوځای د اقتصاد په برخه کې د سینټ ګوبین د څیړنې مرکز تاسیس کړ، چې بیا د کورنټ مرکز شو، بیا د کورنټ بنسټ (۲۰۱۰)، چې دوی یې په ګډه مشري کوي؛
- هغه د سیول سره څو مقالې خپرې کړې: فرانسه باید انتخاب وکړي (2012)، فرانسه باید اقدام وکړي (2013)، د ځواک کلي (2015) او بدلون یا مړ شه: لوی شرکتونه د نوي شرکتونو په مقابل کې (2017).
د هغه مرکزي تیزس: د امریکا او چین د دوه اړخیزې جګړې سره مخ، د یو هیواد ځواک د هغې په صادراتي صنعت، د هغې په ټیکنالوژۍ، انرژۍ او د هغې په نظامي وړتیاوو پورې اړه لري. هغه د دولت لخوا رهبري شوي یو همغږي صنعتي ستراتیژۍ ملاتړ کوي او د فرانسې د غیر صنعتي کیدو نیوکه کوي. د دې نظرونو څخه ځینې یې د روغتیا بحران راهیسې په پراخه کچه غږیدلي دي، د صنعتي حاکمیت او بیا رغونې په اړه بحثونو سره.
لازارډ، انګي، لی مونډ: د بورډ غړي په توګه دویمه دنده
د سینټ ګوبین وروسته، جین لوئس بیفا د بانک لوړ پوړی سلاکار شو. Lazardهغه د GDF Suez او بیا د Engie په بورډونو کې له ۲۰۰۸ څخه تر ۲۰۱۵ پورې دنده ترسره کړه، چیرته چې هغه د نومونې او معاش کمیټې مشري وکړه، د سیمنز د څارنې بورډ کې (۲۰۰۸-۲۰۱۳)، د ګروپ بروکسیلس لامبرټ په بورډ کې (۲۰۰۱-۲۰۱۳)، او د Caisse des Dépôts د څارنې بورډ کې (۲۰۱۴-۲۰۱۹). هغه د BNP Paribas او Gaz de France د رییس په توګه هم دنده ترسره کړه. هغه له ۱۹۹۴ راهیسې د ګروپ د څارنې بورډ غړی دی. لیډیډهغه د ۲۰۱۷ کال د اکتوبر په ۵ مه د دې ولسمشر شو.
په انجین کې د هغه رول هغه د انرژۍ لویو مسلو ته نږدې کوي، یو سکتور چې موږ یې په ځانګړي ډول زموږ په حقیقت پاڼه کې تحلیل کوو ...د انجنی عمل.
توپیرونه
ژان لوئس بیفا د لیجن آف آنر (۲۰۰۷) لوی افسر، د ملي امتیاز د لوی صلیب (۲۰۱۶)، او د هنرونو او لیکونو د امر (۲۰۰۵) قوماندان دی. هغه ډیری بهرني امتیازونه ترلاسه کړي دي، پشمول د راختونکي لمر (جاپان) امر. هغه د اوپیرا مینه وال و، هغه د پاریس ملي اوپیرا د ترویج لپاره د ټولنې مشري کوله.
د هغه سفر پانګه اچوونکي ته څه زده کوي
- صنعتي ډلې په مرحلو کې ځانونه بیا رغوي. سینټ-ګوبین د خپل نوم بدلولو پرته د خپل جاذبې مرکز بدل کړی دی: تاسو باید د سوداګرۍ کرښې له مخې د عاید ویش ته وګورئ ترڅو د هغې ارزښت پوه شئ.
- لویې لاسته راوړنې قمار دي. که ادغام بریالی وي نو دوی ارزښت رامینځته کوي، مګر په لنډمهاله پور باندې وزن لري.
- سیاسي شرایط مهم دي. ملي کول، خصوصي کول، صنعتي پالیسي: عامه پریکړو د سینټ-ګوبین په لاره ژوره اغیزه کړې ده.
سینټ-ګوبین او اینجي د دې لپاره وړ دي PEAد فرانسې په اسهامو کې د اوږدمهاله پانګونې لپاره د مالیې ګټې لرونکي پانګونې معیاري وسیله. دا مقاله یوازې د معلوماتو لپاره ده او د پانګونې مشوره نه جوړوي.
FAQs
ژان لوئس بیفا د سینټ ګوبین مشري څومره وخت وکړه؟
هغه د جنوري ۱۹۸۶ څخه تر جون ۲۰۰۷ پورې د دې رییس او اجرایوي رییس و، بیا تر ۲۰۱۰ پورې د بورډ رییس و.
ژان لوئس بیفا کوم کتابونه لیکلي؟
په ځانګړي ډول فرانسه باید انتخاب وکړي (2012)، فرانسه باید اقدام وکړي (2013)، د ځواک کلي (2015) او بدل کړئ یا مړ شئ (۲۰۱۷)، ټول د سیویل لخوا خپاره شوي.
د صنعتي نوښت اداره څه ده؟
د صنعتي پالیسۍ په اړه د هغه د راپور وروسته په ۲۰۰۵ کال کې یوه عامه اداره جوړه شوه، چې موخه یې د لویو څیړنو او نوښت پروژو ملاتړ کول وو. هغه د دې ادارې د څارنې بورډ مشري وکړه.