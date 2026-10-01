فیلیپ کروزیټ د بورډ مشري یې وکړه Vallourecد بې سیمه ټیوبونو فرانسوي متخصص، له ۲۰۰۹ څخه تر ۲۰۲۰ پورې. د ۱۹۵۶ کال د اکتوبر په ۱۸مه نیټه په نیویلي-سور-سین کې زیږیدلی، هغه د ENA (د ادارې ملي ښوونځي) څخه د خپل ټولګي په سر کې فارغ شوی، د ایالت په شورا کې یې کار کړی، او بیا یې په سینټ-ګوبین کې له شلو کلونو څخه ډیر وخت تیر کړی. هغه د تیلو د ودې په اوج کې د والوریک مشري په غاړه واخیسته، مخکې لدې چې د ډلې په تاریخ کې یو له بدترین بحرانونو څخه تیر شي. د هغه مسلک د سایکلیکل سټاکونو او د پور سره تړلو خطرونو د پوهیدو لپاره د درسي کتاب قضیه ده.
زده کړه: ساینس پو، ای این اے او د ایالت شورا
فیلیپ کروزیټ، د نیویلي-سور-سین په لیسي پاسټور کې زده کونکی، د ساینس پو پاریس څخه فارغ شو (۱۹۷۶، د عامه خدماتو برخه). هغه بیا پهد ادارې ملي ښوونځیله کوم ځای څخه چې هغه راڅرګندېږي د خپل ټولګي غوره په ۱۹۸۱ کال کې. هغه خپل مسلک په د ریاست بورډ، د پلټونکي په توګه او بیا د غوښتنو د ماسټر په توګه.
په ۱۹۸۳ کال کې، هغه د سلوی هوباک سره واده وکړ، چې یوه جګپوړې ملکي ماموره وه او په ځانګړي ډول د ۲۰۱۲ څخه تر ۲۰۱۵ پورې د ولسمشر فرانسوا اولاند د دفتر مشره وه.
په سینټ-ګوبین کې دوه ویشت کاله (۱۹۸۶-۲۰۰۸)
په ۱۹۸۶ کال کې، فیلیپ کروزیټ یوځای شو سینټ ګوبین، بیا د پلان د رییس په توګه د جین لوئس بیفا په مشرۍ. هغه هلته مختلف پوستونه درلودل، دواړه عملیاتي او مالي:
- 1989-1992 : د کانډات کاغذ کارخانو عمومي مدیر؛
- 1992-1996 : د هسپانیې او پرتګال لپاره عمومي استازی؛
- د 1996 څخه : د صنعتي سیرامیک څانګې رییس؛
- د 2000 څخه : د مالي چارو، پیرود او معلوماتي ټکنالوژۍ مرستیال عمومي مدیر، بیا د ودانیو د ویش څانګې مسؤل.
د دې مسلک لارې هغه ته په نړیوالو صنعتي ډلو کې پراخه تجربه ورکړې ده: د فابریکې مدیریت، مالي څارنه، او ویش. د هغه شرکت د ښه پوهیدو لپاره چې هغه یې روزلی، زموږ تحلیل وګورئ ...د سینټ ګوبین سټاک.
۲۰۰۹: په ویلوریک کې دنده اخیستل
په اپریل ۲۰۰۸ کې، فیلیپ کروزیټ د والوریک د څارنې بورډ سره یوځای شو؛ یو کال وروسته، په 2009هغه د بورډ مشر وټاکل شو. د هغه دوره د ۲۰۱۲ کال په مارچ کې د څلورو کلونو لپاره نوې شوه. هغه د ۲۰۰۹ کال څخه د پنځو کلونو لپاره د EDF د رییس په توګه هم دنده ترسره کړه، او د اټومي ژمنو د څارنې کمیټې مشري یې وکړه.
هغه وخت والوریک په خپل اوج کې و. دې ډلې بې سیمه فولادي ټیوبونه جوړ کړل، چې په عمده توګه د تیلو او ګازو د کیندلو لپاره کارول کېدل (د OCTG ټیوبونو په نوم یادېږي)، بلکې د بریښنا فابریکو او صنعت لپاره هم کارول کېدل. د تیلو بیې په دوامداره توګه لوړې پاتې کېدو سره، تقاضا قوي وه او ونډې د پاریس د ونډو په بازار کې د مخکښو ونډو څخه وې.
۲۰۰۹-۲۰۱۴: د ودې لپاره پانګونه
د دې دورې ستراتیژي دا ده چې د هایدروکاربن تولید د ودې په برخو کې د والوریک شتون پیاوړی شي: برازیل (د جاپان د سومیتومو سره په ملګرتیا کې د فولادو د نوي فابریکې او رولینګ مل سره)، متحده ایالات (چیرې چې د شیل ګاز او تیلو بوم د تقاضا ملاتړ کوي)، او منځني ختیځ. دا پانګونې د دې انګیرنې پراساس چې تقاضا به قوي پاتې شي د ډلې ظرفیت او پور زیاتوي.
په ۲۰۱۰ کال کې، د هغه معاش ۲.۷۳ میلیونه یورو اټکل شوی و، چې دا اندازه د هغه وخت د مطبوعاتو په وینا، د ځینو ونډه لرونکو لخوا نیوکه شوې وه، چا چې دا ستراتیژي ډیره لوړه ګڼله.
۲۰۱۴-۲۰۲۰: د تیلو بحران او د ونډو بازار دوزخ ته لوېدل
د ۲۰۱۴ کال د دویمې نیمایي څخه د تیلو په بیو کې چټک کمښت هرڅه بدل کړل. د تیلو شرکتونو خپلې د برمه کولو پانګونې په ډراماتیک ډول کمې کړې، د پایپونو حجم او بیې راټیټې شوې، او والوریک، چې د ثابت لګښتونو او پورونو بار و، د زیانونو لړۍ سره مخ شو. دې ډلې د لګښت کمولو او ظرفیت کمولو پلانونه پیل کړل، په ځانګړې توګه په اروپا کې.
په ۲۰۱۶ کال کې، والوریک د نیپون سټیل او سومیتومو میټل په ننوتلو او د عامه ونډه لرونکي، بي پیفرانس په ملاتړ سره، نږدې یو ملیارد یورو پانګې زیاتوالی راوست. دې عملیاتو شرکت ته اجازه ورکړه چې خپلې ننګونې له منځه یوسي، د موجوده ونډه لرونکو لپاره د پام وړ کمښت په قیمت سره.
دا دوره د فولادو د کارخانې د قضیې له امله هم په نښه شوې وه.اسکووال، په سینټ-سولو (نورډ) کې، چې والوریک یې ونډه لرونکی او پیرودونکی و. د سایټ د نیولو په هڅو کې د ډلې رول په کلکه نیوکه شوی، په ځانګړې توګه په مستند فلم کې اسکووال، د فولادو لپاره جګړه د ایریک ګویرت لخوا.
فیلیپ کروزیټ بورډ پریږدي 2020اډوارډ ګینوټ د هغه ځای ناستی شو.
د کروزیټ وروسته: بیارغونه او یو نوی پیل
په ۲۰۲۱ کال کې، والوریک یو لوی مالي بیارغونه ترسره کړه: د پور یوه لویه برخه یې په مساوات بدله شوه، او پور ورکوونکي، د اپولو فنډ په ګډون، اکثریت ونډه لرونکي شول. د موجوده ونډه لرونکو ونډې د پام وړ کمې شوې. د فیلیپ ګیلیموټ په مشرۍ، چې په ۲۰۲۲ کال کې ټاکل شوی و، ډلې خپل جرمني فابریکې وتړلې، په خپلو خورا ګټورو سایټونو (برازیل، متحده ایالات) یې بیا تمرکز وکړ، او خپل پور یې په ډراماتیک ډول کم کړ. په ۲۰۲۵ کال کې، ارسیلر میټل د اپولو لخوا د نږدې ۲۸٪ ونډې د استملاک اعلان وکړ.
د ډلې د اوسني وضعیت، پایلو او لیدلوري تعقیبولو لپاره، زموږ تحلیل وګورئد ویلوریک سټاک.
د پانګوالو لپاره درسونه
د فیلیپ کروزیټ د دورې په جریان کې د والوریک فعالیت د پاریس د ونډو په بازار کې یو له خورا مطالعه شویو مثالونو څخه دی. څلور مهم ټکي:
- د بشپړ دورې په اوږدو کې د سایکلیکل سټاک قضاوت کیږي. د یوې دورې په اوج کې ریکارډ ګټې دوامداره نه دي. د ویلوریک په څیر یوې ډلې ته د هغې د 2008 یا 2013 پایلو پراساس ارزښت ورکول دا هیرول دي چې د تیلو بیه راټیټیدلی شي.
- پور هر څه زیاتوي. د ودې په مرحله کې، دا ودې ته وده ورکوي؛ په کمښت کې، دا بقا ګواښوي. د سود، مالیاتو، استهلاک، او معافیت (EBITDA) تناسب د څارنې لپاره یو مهم شاخص دی.
- پانګه زیاتیږي او د پورونو تبادله کمزورې کیږي. هغه ونډه لرونکی چې د بیارغونې په جریان کې خپلې ونډې ساتي ممکن د خپلې پانګونې ډیره برخه له لاسه ورکړي، حتی که شرکت ژوندی پاتې شي.
- حکومتداري مهمه ده. د مدیریت بورډ چې د څارونکي بورډ لخوا کنټرول کیږي، په پلازمینه کې د عامه ونډه لرونکي سره، د ستراتیژیکو غلطیو په وړاندې ساتنه نه کوي.
Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre په اړه بیاکتنې Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
فیلیپ کروزیټ په مهمو نیټو کې
|انیس
|ګام
|1956
|په نیویلي-سور-سین کې زیږیدلی (د اکتوبر ۱۸مه)
|1981
|د ENA څخه فارغ شوی، په خپل ټولګي کې غوره؛ د ایالت شورا سره یوځای شو
|1986
|د سینټ ګوبین سره یوځای کیدل
|2000
|د سینټ-ګوبین مرستیال اجرایوي رییس
|2008
|د والوریک د څارنې بورډ غړی
|2009
|د ویلوریک د بورډ رییس؛ د EDF رییس
|2012
|د څلورو کلونو لپاره د واک موده تمدید شوه
|2016
|د نیپون سټیل او بي پيفرانس سره د پانګې زیاتوالی
|2020
|هغه د بورډ مشري پریږدي
FAQs
فیلیپ کروزیټ کله د ویلوریک اداره کوله؟
هغه د ۲۰۰۹ څخه تر ۲۰۲۰ پورې د ویلوریک د مدیریت بورډ مشري وکړه، وروسته له هغه چې د ۲۰۰۸ کال د اپریل څخه یې د دې د څارنې بورډ کې دنده ترسره کړه.
ولې د والوریک د ونډو بیه د هغه د واکمنۍ پرمهال راټیټه شوه؟
په عمده توګه د ۲۰۱۴ کال راهیسې د تیلو د بیو د راټیټیدو له امله، چې د برمه کولو ټیوبونو غوښتنه یې کمه کړه، پداسې حال کې چې دا ډله د ودې له پانګونې وروسته ډیره پور اخیستې وه.
د ویلوریک څخه مخکې د فیلیپ کروزیټ د مسلک لاره څه وه؟
په ۱۹۸۱ کال کې له ENA څخه د خپل ټولګي په لوړه کچه فارغ شو، هغه د سینټ-ګوبین کې د شلو کلونو څخه ډیر وخت تیرولو دمخه د ایالت په شورا کې کار پیل کړ، او بالاخره د مرستیال مدیر په توګه وټاکل شو.