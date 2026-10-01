EduBourse » Notícias EduBourse » Biografia de André Citroën, pioneiro da produção em massa de automóveis na França.

André Citroen (1878-1935) é um dos grandes nomes da indústria francesa. Formado pela École Polytechnique, ele não inventou o automóvel, mas foi um dos primeiros na Europa a produzi-lo em massa, vendê-lo como um produto para o mercado de massa e usá-lo como ferramenta de marketing. Sua vida também é uma lição de economia: um sucesso industrial espetacular, financiado por dívidas crescentes, que terminou em falência e na aquisição da empresa pela Michelin. Em 2026, seu nome voltou às notícias com a campanha para seu sepultamento no Panthéon.

Início da vida: filho de imigrantes com paixão pela tecnologia

André Citroën nasceu em 5 de fevereiro de 1878, em Paris, no número 44 da rue Laffitte, no 9º arrondissement. Era o quinto e último filho de Levie Citroen, um comerciante de diamantes judeu holandês que se estabeleceu em Paris em 1873, e de Amalia Kleinmann, originária de Varsóvia. O sobrenome da família vem de um ancestral que era comerciante de frutas cítricas na Holanda ("citroen" significa limão em holandês); foi André quem adotou o diérese no "e".

Sua infância foi marcada por tragédias: em 1884, seu pai cometeu suicídio após um investimento desastroso em uma mina de diamantes na África do Sul. Aluno brilhante do Liceu Condorcet, fascinado por Júlio Verne e pela construção da Torre Eiffel, André ingressou na indústria cinematográfica.École Polytechnique em 1898.

Engrenagens em espinha de peixe: o nascimento de um logotipo

Em 1900, durante uma viagem à Polônia, ele descobriu um processo de fabricação de engrenagens com ranhuras em V. Essas engrenagens, mais silenciosas e capazes de transmitir alta potência, exigiam alta precisão de usinagem. André Citroën comprou a licença e desenvolveu um processo de produção industrial utilizando aço. Em 1901, ele e dois amigos do ensino médio fundaram uma empresa de fabricação de engrenagens no bairro Faubourg Saint-Denis, em Paris.

Este duplo chevron viria a se tornar o emblema da marca de automóveis: um dos logotipos mais reconhecidos na indústria global, originado de uma peça mecânica.

Mors, América e a Descoberta da Produção em Massa

A partir de 1906, ele foi chamado para auxiliar a fabricante de automóveis. Mors, que na época enfrentava dificuldades. Ele reorganizou sua gestão e gama de produtos: a produção aumentou de 300 carros em 1908 para 800 em 1913. Em 1912, uma viagem aos Estados Unidos o impactou profundamente: ele visitou a fábrica da Ford e descobriu a produção em linha de montagem. Sua ambição passou a ser tornar-se um "Henry Ford europeu".

1915-1918: A fábrica de conchas no Quai de Javel

Mobilizado em 1914 como oficial de artilharia, ele observou a escassez de munição. Em janeiro de 1915, propôs ao Ministério da Guerra a construção, em poucos meses, de uma fábrica capaz de produzir projéteis de 75 mm em uma taxa sem precedentes. Com base em Doca JavelEm Paris, ele construiu uma fábrica ultramoderna que empregava até 13.000 mulheres. A fábrica produziu um total de aproximadamente 23 milhões de projéteis. Ela também se destaca pelos serviços sociais oferecidos, que eram raros na época: um refeitório, uma enfermaria e uma creche.

1919: O Type A e o primeiro carro europeu produzido em massa.

Imediatamente após o armistício, a fábrica perdeu suas encomendas militares. André Citroën previu isso: converteu o local em uma fábrica de automóveis em poucos meses. Em janeiro de 1919, anunciou à imprensa um carro com preço de 7.250 francos, aproximadamente metade do preço do mais barato do mercado. A campanha gerou mais de 16.000 consultas em duas semanas.

La Citroën Tipo AO Citroën 2CV, projetado pelo engenheiro Jules Salomon, foi lançado no mesmo ano. Foi apresentado como o primeiro carro europeu fabricado em larga escala, com uma meta de 30 carros por dia. Em 1929, a Citroën produziu 102.891 automóveis, quase um terço da produção francesa, e empregava aproximadamente 32.000 trabalhadores em suas fábricas em Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen e Grenelle.

Um gênio do marketing à frente de seu tempo.

André Citroën compreendeu antes de todos que a publicidade vende:

Em 4 de outubro de 1922, um avião escreveu "Citroën" em letras de fumaça acima do Arco do Triunfo durante o Salão do Automóvel;

De 1925 a 1933, um gigantesco letreiro luminoso feito de Torre Eiffel um enorme painel publicitário;

um enorme painel publicitário; As expedições Kégresse em veículos semioruga causaram forte impacto na opinião pública: a travessia do Saara (1922-1923), Cruzeiro Preto na África (1924), Cruzeiro Amarelo na Ásia (1931);

na África (1924), na Ásia (1931); A empresa também inova no pós-venda: manual do motorista, rede de concessionárias e peças de reposição originais garantidas.

O Traction Avant e a falência de 1934

Em 1933, para se manter competitivo contra Louis Renault, André Citroën mandou reconstruir a fábrica do Javel em poucos meses, transformando-a em uma das mais modernas da Europa. Ele contratou o engenheiro André Lefebvre, que projetou o... em um ano. Avant da traçãoApresentado em 24 de março de 1934, o carro é revolucionário, mas a empresa está financeiramente exausta: um relatório do Banco da França, publicado em maio de 1934, aponta prejuízos de 200 milhões de francos.

Os bancos se recusam a continuar apoiando-o, e o governo não deseja intervir. 21 décembre 1934A empresa Citroën foi colocada em liquidação judicial. O principal credor, MichelinEle assumiu o controle da empresa. Em janeiro de 1935, André Citroën vendeu suas ações; Pierre Michelin o substituiu como presidente em julho. Doente, André Citroën faleceu em 3 de julho de 1935, em Paris, aos 57 anos.

O legado: da Michelin à Stellantis

A marca sobreviveu e prosperou sob a gestão da Michelin, com modelos icônicos como o 2CV (1948) e o DS (1955). Em 1976, a Peugeot adquiriu a Citroën, dando origem ao grupo. PSA Peugeot CitroënEm janeiro de 2021, a fusão da PSA e da Fiat Chrysler criou Stellarisdas quais a Citroën é uma das catorze marcas.

Em Paris, o Quai de Javel foi renomeado Quai André-Citroën em 1958, e a antiga fábrica foi substituída pelo Parc André-Citroën. Há vários anos, a família, em especial seu neto Henri-Jacques Citroën, vem defendendo seu sepultamento no Panthéon. Em 26 de agosto de 2026, o presidente da Medef (Confederação Empresarial Francesa), Patrick Martin, endossou publicamente essa candidatura durante a escola de verão da organização.

O que a história de André Citroën ensina ao investidor

A trajetória da Citroën oferece lições que ainda são relevantes para a análise de fabricantes de automóveis de capital aberto:

O volume não é suficiente. A Citroën vendeu muito, mas a preços muito baixos para conquistar o mercado. Sem margens suficientes, o crescimento financiado por dívidas tornou-se frágil. No mercado de ações, o que se observa é a margem operacional e o fluxo de caixa, não apenas as vendas. A indústria automotiva exige um alto investimento de capital. Reconstruir uma fábrica ou lançar um modelo revolucionário custa somas consideráveis. Isso é ainda mais evidente em 2026, com a transição para veículos elétricos, que está pressionando as finanças de todos os fabricantes. O parceiro financeiro é importante. A Michelin, credora, tornou-se proprietária. Os laços entre fabricantes e fornecedores permanecem estreitos; nossa análise doAções da Michelin Mostra como o fabricante de pneus se diversificou desde então.

Para acompanhar o atual herdeiro da marca Chevron, consulte nosso perfil emAções Stellantise para comparar com o grande rival histórico da Citroën, aquele doAções da RenaultEssas análises têm caráter meramente informativo e não constituem aconselhamento de investimento.

Ano Evento 1878 Nascida em Paris (5 de fevereiro) 1898 Entrada na École Polytechnique 1901 Criação de uma empresa de engrenagens em espinha de peixe 1906 Assume a liderança na recuperação de Mors 1915 Construção da fábrica de conchas do cais de Javel 1919 Lançamento do Citroën Type A 1924 Cruzeiro Preto 1934 Tração Avant (março), liquidação judicial (21 de dezembro) 1935 Adquirida pela Michelin; faleceu em 3 de julho. 1976 Nascimento da PSA Peugeot Citroën 2021 A Citroën passa a ser uma marca Stellantis.

Perguntas frequentes

Por que o logotipo da Citroën tem dois chevrons?

Lembra as engrenagens em forma de V (espinha de peixe) que André Citroën fabricou no início de sua carreira, antes de se aventurar na indústria automobilística.

Por que a Citroën faliu em 1934?

A empresa havia contraído dívidas significativas para financiar seu crescimento, a reconstrução da fábrica da Javel e o desenvolvimento do Traction Avant, enquanto seus baixos preços de venda limitavam suas margens de lucro. Os bancos se recusaram a apoiá-la, e ela entrou em processo de falência em 21 de dezembro de 1934.

Quem é o proprietário da Citroën hoje?

A Citroën é uma marca do grupo Stellantis, criado em 2021 a partir da fusão entre a PSA e a Fiat Chrysler Automobiles.