EduBourse » Notícias EduBourse » Biografia de Éric Trappier, CEO da Dassault Aviation e arquiteto das vendas do Rafale.

Eric Trappier Lidera a Dassault Aviation desde janeiro de 2013. Nascido em 1º de junho de 1960, ingressou no grupo aos 24 anos e passou a maior parte de sua carreira vendendo jatos de combate para exportação antes de assumir o comando. Sob sua liderança, a RajadaConsiderado por muito tempo invendável fora da França, tornou-se um sucesso comercial global. Em janeiro de 2025, ele também assumiu a presidência do Grupo Industrial Marcel Dassault (GIMD). O retrato de um líder discreto cujas decisões são importantes para todos aqueles que defendem os valores da defesa.

Treinamento e começos

Éric Trappier é engenheiro formado pela Télécom SudParis. Ele cumpriu o serviço militar como oficial da Marinha Francesa em 1983 e 1984, e depois ingressou na [empresa/organização]. Dassault Aviation Em 1984. Atualmente, ele é capitão da reserva da Marinha. Casado desde 1983, é pai de três filhos.

Trinta anos a serviço da exportação

Sua carreira na Dassault Aviation tem sido quase inteiramente focada em assuntos internacionais:

1984-1987 Escritório de projetos e gestão de sistemas de armamento.

Escritório de projetos e gestão de sistemas de armamento. 1987-1991 Gestão técnica internacional, responsável pelas negociações com a Coreia do Sul, Singapura, Arábia Saudita, Chile e Alemanha. Está envolvido na venda de aeronaves de patrulha marítima para o Atlântico.

Gestão técnica internacional, responsável pelas negociações com a Coreia do Sul, Singapura, Arábia Saudita, Chile e Alemanha. Está envolvido na venda de aeronaves de patrulha marítima para o Atlântico. 1991-1995 Responsável pelas vendas na Ásia, incluindo o contrato do Mirage com a Índia.

Responsável pelas vendas na Ásia, incluindo o contrato do Mirage com a Índia. 1995-2000 Responsável pelas vendas nos Emirados Árabes Unidos, onde administra o contrato do Mirage 2000-9.

Responsável pelas vendas nos Emirados Árabes Unidos, onde administra o contrato do Mirage 2000-9. 2000-2005 Diretor para as regiões do Oriente Médio e da África, e posteriormente diretor de exportações militares.

Diretor para as regiões do Oriente Médio e da África, e posteriormente diretor de exportações militares. 2006 Gerente geral internacional.

Ele também negocia os acordos industriais para o protótipo de drone de combate. nEUROnLiderado pela Dassault Aviation com a participação da Saab (Suécia), Alenia (Itália), RUAG (Suíça), HAI (Grécia) e EADS (Espanha), este programa europeu serviu como laboratório para tecnologias de pilotagem furtiva e autônoma.

2013: O CEO mais jovem da história da Dassault Aviation.

Cooptado como diretor em 18 de dezembro de 2012, Éric Trappier foi nomeado presidente e CEO em 8 de janeiro de 2013sucedendo a Charles Edelstenne. Aos 52 anos, torna-se o quinto CEO da empresa desde a sua criação em 1929, e o mais jovem a ocupar este cargo.

Ele herdou uma situação paradoxal: o Rafale era tecnicamente reconhecido, mas nenhum cliente estrangeiro o havia adquirido ainda, e a aeronave contava apenas com encomendas do governo francês. O desafio da década era, portanto, transformar um programa nacional em um sucesso de exportação.

As principais vendas do Rafale foram sob sua liderança.

A década seguinte provou que ele estava certo. Principais contratos assinados desde 2015:

Ano País Pedido 2015 Egito 24 caças Rafale (primeiro cliente de exportação), complementados por uma segunda encomenda em 2021. 2015 Qatar 24 Rafale, número posteriormente aumentado para 36. 2016 Índia 36 aeronaves Rafale para a Força Aérea Francesa 2021 Grèce Aeronaves Rafale novas e usadas 2021 Croácia 12 Rafale usados 2021 Emirados Árabes Unidos 80 aeronaves Rafale, a maior encomenda de exportação da história do programa. 2022 Indonésia 42 aeronaves Rafale, em vários lotes. 2024 Sérvia 12 Explosão 2025 Índia 26 aeronaves Rafale Marine para a Marinha Indiana

Esses sucessos transformaram profundamente a Dassault Aviation: uma carteira de encomendas plurianual, um aumento na produção e uma visibilidade sem precedentes no setor militar. Eles também beneficiam os principais parceiros do programa, a Thales, para a eletrônica, e a Safran, para os motores M88. Investidores interessados ​​nessa cadeia de valor podem consultar nossas análises...Ações da Dassault Aviation, OAção de Tales e aAções de açafrão.

Arquivos confidenciais: SCAF e Falcon

Não é tão simples assim. O programa europeu de Sistema Aéreo de Combate Futuro (FCAS)O projeto, lançado em parceria com a Alemanha e a Espanha, foi marcado por repetidas divergências industriais sobre a divisão de tarefas entre a Dassault Aviation e a Airbus. Éric Trappier defendeu publicamente a necessidade de um contratante principal claramente identificado para o caça, uma posição que frequentemente alimentava tensões com os parceiros.

No âmbito civil, a gama de jatos executivos falcão O Falcon 6X sofreu atrasos, principalmente relacionados aos motores, antes de entrar em serviço, o que levou ao desenvolvimento do Falcon 10X. O segmento de negócios da linha Falcon continua mais sensível às condições econômicas do que o segmento militar.

Presidente do GIMD e figura de destaque entre os empregadores industriais.

Em 9 de janeiro de 2025, Éric Trappier sucedeu Charles Edelstenne como presidente da Grupo Industrial Marcel Dassault (GIMD)A holding familiar Dassault, que controla principalmente a Dassault Aviation e detém uma participação significativa na Dassault Systèmes, é a acionista majoritária da Thales. Ele permanece como CEO da Dassault Aviation.

Ele também ocupa diversos cargos de representação:

Presidente da Associação Europeia das Indústrias Aeroespaciais e de Defesa (ASD), eleito em maio de 2017;

Presidente da GIFAS (Associação Francesa das Indústrias Aeroespaciais), eleito em 8 de junho de 2017;

Presidente do CIDEF (Conselho Francês das Indústrias de Defesa) de março de 2021 a janeiro de 2023;

Presidente da UIMM (União das Indústrias e Ofícios Metalúrgicos), eleito em 15 de abril de 2021.

Ele é Comandante da Legião de Honra desde janeiro de 2025 e recebeu a Medalha de Aeronáutica (2023).

Defesa europeia em 2026: por que seu papel é importante para o investidor

Desde 2022, o aumento dos orçamentos militares na Europa tornou as ações do setor de defesa um dos temas mais acompanhados no mercado de ações. Nesse contexto, vários pontos merecem atenção:

A carteira de pedidos Isso proporciona visibilidade ao longo de vários anos, mas a rentabilidade depende da capacidade de entrega no prazo, portanto, da cadeia de subcontratação.

Isso proporciona visibilidade ao longo de vários anos, mas a rentabilidade depende da capacidade de entrega no prazo, portanto, da cadeia de subcontratação. A estrutura de controle A Dassault Aviation é controlada majoritariamente pela GIMD, com a Airbus como acionista minoritária significativa. Portanto, a quantidade de ações em livre circulação é limitada, o que pode amplificar as oscilações do preço das ações.

A Dassault Aviation é controlada majoritariamente pela GIMD, com a Airbus como acionista minoritária significativa. Portanto, a quantidade de ações em livre circulação é limitada, o que pode amplificar as oscilações do preço das ações. contratos de exportação Elas dependem de decisões políticas, financiamento e, às vezes, transferência de tecnologia, com um cronograma de implementação frequentemente incerto.

Elas dependem de decisões políticas, financiamento e, às vezes, transferência de tecnologia, com um cronograma de implementação frequentemente incerto. Critérios ESG Alguns fundos excluem armas, outros as reintegraram desde 2022. Isso influencia a demanda por esses títulos.

Para investir neste setor, a maioria das pessoas utiliza uma PEA (para ações francesas e europeias) ou uma conta de valores mobiliários com uma corretora online; para negociar ações do setor de defesa no curto prazo por meio de CFDs, nossa opinião sobre Vantage Este artigo detalha as taxas e regulamentos desta corretora (produtos alavancados, alto risco). Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento de investimento.

Perguntas frequentes

Desde quando Eric Trappier está no comando da Dassault Aviation?

Ele é presidente e CEO da Dassault Aviation desde 8 de janeiro de 2013.

Qual foi o papel de Eric Trappier nas vendas do Rafale?

Ex-diretor-geral internacional, liderou a estratégia de exportação que possibilitou os primeiros contratos (Egito e Catar em 2015, Índia em 2016) e, posteriormente, o pedido recorde de 80 caças Rafale pelos Emirados Árabes Unidos em 2021.

O que é o GIMD, presidido por Éric Trappier?

O Grupo Industrial Marcel Dassault é a holding familiar que controla a Dassault Aviation. Éric Trappier tornou-se seu presidente em 9 de janeiro de 2025.

Éric Trappier é o presidente da UIMM?

Sim, ele foi eleito presidente do Sindicato das Indústrias e Comércio Metalúrgico em 15 de abril de 2021.