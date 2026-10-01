Eric Trappier Lidera a Dassault Aviation desde janeiro de 2013. Nascido em 1º de junho de 1960, ingressou no grupo aos 24 anos e passou a maior parte de sua carreira vendendo jatos de combate para exportação antes de assumir o comando. Sob sua liderança, a RajadaConsiderado por muito tempo invendável fora da França, tornou-se um sucesso comercial global. Em janeiro de 2025, ele também assumiu a presidência do Grupo Industrial Marcel Dassault (GIMD). O retrato de um líder discreto cujas decisões são importantes para todos aqueles que defendem os valores da defesa.
Treinamento e começos
Éric Trappier é engenheiro formado pela Télécom SudParis. Ele cumpriu o serviço militar como oficial da Marinha Francesa em 1983 e 1984, e depois ingressou na [empresa/organização]. Dassault Aviation Em 1984. Atualmente, ele é capitão da reserva da Marinha. Casado desde 1983, é pai de três filhos.
Trinta anos a serviço da exportação
Sua carreira na Dassault Aviation tem sido quase inteiramente focada em assuntos internacionais:
- 1984-1987 Escritório de projetos e gestão de sistemas de armamento.
- 1987-1991 Gestão técnica internacional, responsável pelas negociações com a Coreia do Sul, Singapura, Arábia Saudita, Chile e Alemanha. Está envolvido na venda de aeronaves de patrulha marítima para o Atlântico.
- 1991-1995 Responsável pelas vendas na Ásia, incluindo o contrato do Mirage com a Índia.
- 1995-2000 Responsável pelas vendas nos Emirados Árabes Unidos, onde administra o contrato do Mirage 2000-9.
- 2000-2005 Diretor para as regiões do Oriente Médio e da África, e posteriormente diretor de exportações militares.
- 2006 Gerente geral internacional.
Ele também negocia os acordos industriais para o protótipo de drone de combate. nEUROnLiderado pela Dassault Aviation com a participação da Saab (Suécia), Alenia (Itália), RUAG (Suíça), HAI (Grécia) e EADS (Espanha), este programa europeu serviu como laboratório para tecnologias de pilotagem furtiva e autônoma.
2013: O CEO mais jovem da história da Dassault Aviation.
Cooptado como diretor em 18 de dezembro de 2012, Éric Trappier foi nomeado presidente e CEO em 8 de janeiro de 2013sucedendo a Charles Edelstenne. Aos 52 anos, torna-se o quinto CEO da empresa desde a sua criação em 1929, e o mais jovem a ocupar este cargo.
Ele herdou uma situação paradoxal: o Rafale era tecnicamente reconhecido, mas nenhum cliente estrangeiro o havia adquirido ainda, e a aeronave contava apenas com encomendas do governo francês. O desafio da década era, portanto, transformar um programa nacional em um sucesso de exportação.
As principais vendas do Rafale foram sob sua liderança.
A década seguinte provou que ele estava certo. Principais contratos assinados desde 2015:
|Ano
|País
|Pedido
|2015
|Egito
|24 caças Rafale (primeiro cliente de exportação), complementados por uma segunda encomenda em 2021.
|2015
|Qatar
|24 Rafale, número posteriormente aumentado para 36.
|2016
|Índia
|36 aeronaves Rafale para a Força Aérea Francesa
|2021
|Grèce
|Aeronaves Rafale novas e usadas
|2021
|Croácia
|12 Rafale usados
|2021
|Emirados Árabes Unidos
|80 aeronaves Rafale, a maior encomenda de exportação da história do programa.
|2022
|Indonésia
|42 aeronaves Rafale, em vários lotes.
|2024
|Sérvia
|12 Explosão
|2025
|Índia
|26 aeronaves Rafale Marine para a Marinha Indiana
Esses sucessos transformaram profundamente a Dassault Aviation: uma carteira de encomendas plurianual, um aumento na produção e uma visibilidade sem precedentes no setor militar. Eles também beneficiam os principais parceiros do programa, a Thales, para a eletrônica, e a Safran, para os motores M88. Investidores interessados nessa cadeia de valor podem consultar nossas análises...Ações da Dassault Aviation, OAção de Tales e aAções de açafrão.
Arquivos confidenciais: SCAF e Falcon
Não é tão simples assim. O programa europeu de Sistema Aéreo de Combate Futuro (FCAS)O projeto, lançado em parceria com a Alemanha e a Espanha, foi marcado por repetidas divergências industriais sobre a divisão de tarefas entre a Dassault Aviation e a Airbus. Éric Trappier defendeu publicamente a necessidade de um contratante principal claramente identificado para o caça, uma posição que frequentemente alimentava tensões com os parceiros.
No âmbito civil, a gama de jatos executivos falcão O Falcon 6X sofreu atrasos, principalmente relacionados aos motores, antes de entrar em serviço, o que levou ao desenvolvimento do Falcon 10X. O segmento de negócios da linha Falcon continua mais sensível às condições econômicas do que o segmento militar.
Presidente do GIMD e figura de destaque entre os empregadores industriais.
Em 9 de janeiro de 2025, Éric Trappier sucedeu Charles Edelstenne como presidente da Grupo Industrial Marcel Dassault (GIMD)A holding familiar Dassault, que controla principalmente a Dassault Aviation e detém uma participação significativa na Dassault Systèmes, é a acionista majoritária da Thales. Ele permanece como CEO da Dassault Aviation.
Ele também ocupa diversos cargos de representação:
- Presidente da Associação Europeia das Indústrias Aeroespaciais e de Defesa (ASD), eleito em maio de 2017;
- Presidente da GIFAS (Associação Francesa das Indústrias Aeroespaciais), eleito em 8 de junho de 2017;
- Presidente do CIDEF (Conselho Francês das Indústrias de Defesa) de março de 2021 a janeiro de 2023;
- Presidente da UIMM (União das Indústrias e Ofícios Metalúrgicos), eleito em 15 de abril de 2021.
Ele é Comandante da Legião de Honra desde janeiro de 2025 e recebeu a Medalha de Aeronáutica (2023).
Defesa europeia em 2026: por que seu papel é importante para o investidor
Desde 2022, o aumento dos orçamentos militares na Europa tornou as ações do setor de defesa um dos temas mais acompanhados no mercado de ações. Nesse contexto, vários pontos merecem atenção:
- A carteira de pedidos Isso proporciona visibilidade ao longo de vários anos, mas a rentabilidade depende da capacidade de entrega no prazo, portanto, da cadeia de subcontratação.
- A estrutura de controle A Dassault Aviation é controlada majoritariamente pela GIMD, com a Airbus como acionista minoritária significativa. Portanto, a quantidade de ações em livre circulação é limitada, o que pode amplificar as oscilações do preço das ações.
- contratos de exportação Elas dependem de decisões políticas, financiamento e, às vezes, transferência de tecnologia, com um cronograma de implementação frequentemente incerto.
- Critérios ESG Alguns fundos excluem armas, outros as reintegraram desde 2022. Isso influencia a demanda por esses títulos.
Para investir neste setor, a maioria das pessoas utiliza uma PEA (para ações francesas e europeias) ou uma conta de valores mobiliários com uma corretora online; para negociar ações do setor de defesa no curto prazo por meio de CFDs, nossa opinião sobre Vantage Este artigo detalha as taxas e regulamentos desta corretora (produtos alavancados, alto risco). Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento de investimento.
Perguntas frequentes
Desde quando Eric Trappier está no comando da Dassault Aviation?
Ele é presidente e CEO da Dassault Aviation desde 8 de janeiro de 2013.
Qual foi o papel de Eric Trappier nas vendas do Rafale?
Ex-diretor-geral internacional, liderou a estratégia de exportação que possibilitou os primeiros contratos (Egito e Catar em 2015, Índia em 2016) e, posteriormente, o pedido recorde de 80 caças Rafale pelos Emirados Árabes Unidos em 2021.
O que é o GIMD, presidido por Éric Trappier?
O Grupo Industrial Marcel Dassault é a holding familiar que controla a Dassault Aviation. Éric Trappier tornou-se seu presidente em 9 de janeiro de 2025.
Éric Trappier é o presidente da UIMM?
Sim, ele foi eleito presidente do Sindicato das Indústrias e Comércio Metalúrgico em 15 de abril de 2021.